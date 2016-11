El oleaje se traga parte de la playa de El Saler y el mar llega a las viviendas

La culpa d'açò la té tant el canvi climàtic com l'ésser humà (en este cas la construcció i successives ampliacions del port de Sagunt). En el nostre litoral mediterrani, tal com funcionen les corrents marines, qualsevol front litoral situada al sud d'un port té els dies comptats. I açò sempre ha sigut així, tal com ocorre amb els ports de València, Sagunt, Borriana, Castelló, etc, on les platges situades al sud han passat progressivament de ser platges d'arena quilomètriques a haver de ser intervinguts amb barreres tipus escollera per a frenar la mar. El canvi climàtic accelerarà tot este procés, que probablement acabarà inundant progressivament certes zones, algunes d'elles residencials avui en dia.





L'única manera d'evitar açò és contribuir per a aturar el canvi climàtic i una inversió forta per part de l'Estat per tal de protegir els litorals i, com bé sabeu, l'Estat Espanyol té altres prioritats. Bon dia.





