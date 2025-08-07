Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mestalla lleno durante un partido del Valencia. Valencia CF

Valencia CF - Torino FC: horario y dónde ver gratis por televisión el Trofeu Taronja 2025

El Valencia busca en Mestalla la primera victoria de la prtetemporada

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:33

El Valencia CF solo tiene una prueba más para llegar en el punto más óptimo posible al debut en La Liga contra la Real Sociedad de Gonçalo Guedes. El bagaje de resultados conseguidos hasta ahora es más bien pobre. Dos empates y dos derrotas antes de regresar a Mestalla para disputar una nueva edición del Trofeu Taronja, un balance similar al cosechado el pasado verano.

El rival de este año es el Torino FC de la Serie A. Carlos Corberán y su staff se ha llevado a la plantilla a Girona para realizar un último stage preparatorio en las instalaciones del Olot antes de disputar el primer partido de la temporada frente a su afición. Una plantilla que el entrenador espera que no sea la misma el día 1 de septiembre.

El club ya ha cerrado la incorporación del francés Baptiste Santamaría en lo que supone la cuarta cara nueva del mercado estival. Aun así, todavía hay trabajo por hacer. La intención de la dirección deportiva, en conjunto con el técnico de Cheste, es firmar, entre otros, a dos delanteros que acompañen a Hugo Duro y un mediocentro con perfil de '8' para dar competencia a Javi Guerra.

Una de las noticias más positivas de esta preparación ha sido la irrupción de jóvenes como Lucas Nuñez o Pablo López, que ante la falta de nuevos efectivos, han gozado de bastantes minutos sobre el verde. Este fin de semana tendrán su última oportunidad para ganarse un puesto en la rotación del primer equipo antes del inicio liguero.

Horario y dónde ver el Trofeu taronja por TV

El Valencia CF se enfrenta al Torino FC en la 53ª edición del Trofeu Taronja, este sábado 9 de agosto a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla. Puedes seguir el partido en directo a través de A Punt, que ha ofrecido la pretemnporada del club al completo.

Gol también retransmitirá el partido a través de su plataforma GolStadium. Además los medios oficiales del Valencia (VCF Radio, App VCF) retransmitirán el encuentro. También puedes seguir el partido en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

