Corberán guardará silencio hasta el inicio de Liga El entrenador del Valencia no hablará en rueda de prensa ni antes ni después del Trofeu Taronja, y comparecerá ante los medios en la previa de la primera jornada ante la Real Sociedad

Marc Escribano Valencia Martes, 5 de agosto 2025, 13:11

En el Valencia está instaurada la ley del silencio. No habla nadie públicamente. Ni el máximo accionista, ni su hijo el presidente, ni el director corporativo, ni el director deportivo, ni el CEO de fútbol ni el entrenador. Como mucho, algún jugador, y a cuenta gotas en entrevistas preparadas y laxas en las redes sociales del propio club. Así está siendo la pretemporada blanquinegra por órdenes de los de arriba, que no quieren que sus protagonistas se expongan ante los medios y puedan irse de la lengua.

Desde el club buscan evitar situaciones pasadas como las que se vivieron con José Bordalás, Javi Gracia, o la célebremente recordada de Marcelino García con los cangrejos. Si el entrenador habla públicamente de la deficiente planificación de plantilla y expone las carencias del equipo, pidiendo abiertamente esos fichajes que no llegan, deja en una situación delicada al club. Es por eso que este año, como ya sucedió el curso pasado, no está hablando nadie y Carlos Corberán no lo hará hasta que sea completamente obligatorio.

Es decir, el técnico del Valencia no se pondrá delante de un micrófono a responder las preguntas de la prensa ni antes ni después del Trofeu Taronja de este sábado ante el Torino, el último amistoso de la pretemporada. Esto es algo que ya ocurrió el pasado curso, cuando Rubén Baraja tampoco respondió cuestiones de los medios de comunicación. De hecho, el 'Pipo' fue el último entrenador que sí atendió a la prensa tras el Taronja, un año antes, en 2023, y dejó algunos titulares exclamativos en los que reclamaba más refuerzos y afirmaba no saber qué iba a pasar.

Curiosamente, un año antes, en 2022, fue Gennaro Gattuso el que protagonizó un momento sorprendente en esa rueda de prensa post-Taronja, en la que anunció públicamente que Gonçalo Guedes iba a ser vendido al Wolverhampton, algo que se desconocía. El portugués se había quedado por sorpresa fuera de la convocatoria del partido a última hora y fue el técnico italiano el que, quizá sin la aprobación de sus superiores, explicó el motivo en un lapsus fruto del cabreo que tenía.

Por tanto, Corberán no hablará públicamente hasta que la Liga le obligue, es decir, en la rueda de prensa previa a la primera jornada ante la Real Sociedad. Todos los clubes están comprometidos a dar una comparecencia ante los medios como máximo un día antes de la disputa de cada partido liguero, además de otra inmediatamente después del final de cada encuentro. Así que el Valencia no tiene más remedio que aceptar que, posiblemente el viernes 15 de agosto, la prensa apriete a Corberán en busca de un titular que deje en evidencia a Miguel Ángel Corona y Ron Gourlay.