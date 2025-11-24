Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los pilares que sustentarán el Nou Mestalla. VCF

Así son los pilares que sustentarán la cubierta del Nou Mestalla: 38 metros de largo para soportar 4.800 toneladas

Este domingo han llegado a Valencia a última hora de la noche desde A Coruña

J.Zarco

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:24

El Valencia CF ya ha recibido las primeras vigas sobre las que se sustentará la cubierta del Nou Mestalla. En total, serán 50 pilares de acero que aguantarán 4.800 toneladas de peso. Desde A Coruña, este domingo viajaban a la capital del Turia para poder introducirlas en la ciudad en una hora en la que no provocara demasiado caos en el tráfico.

Estas vigas, según ha informado el club, tienen 38 metros de largo y están siendo construidas por FCC Construcción junto a Horta Coslada, compañía que ya ha trabajado en otros estadios como el del Santiago Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y también el Ciutat de Valencia.

Estos 'gigantes' «constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales», explica el Valencia CF.

Para la entidad la cubierta será uno de los puentes fuertes del estadio, la cual tamizará la luz protegiendo del sol y la lluvia en la totalidad de los 70.044 asientos y ampliando el efecto acústico desde la grada al campo. Además, Octopus Energy -Sustainable Founding Partner- implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior.

Tras la llegada a Valencia de esos pilares toca ponerse manos a la obra, pero el recinto ya está preparado para acogerlas y poco a poco levantarlas para que soporten las casi 5.000 toneladas de la cubierta.

