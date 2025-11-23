Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspecto exterior del estadio en obras. IVÁN ARLANDIS

Los pilares asoman por el Nou Mestalla

El Valencia se prepara para recibir el transporte especial de la primera de estas moles de 40 metros | El club presume de ir adelantado al cronograma y en diciembre se espera superar con buena nota el examen de los técnicos del Ayuntamiento

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:43

Casi tan importante para el Valencia se puede considerar el gol del sábado de Hugo Duro como que en el Nou Mestalla se celebre algo ... que motive de verdad a los aficionados y calme el recelo de los políticos, que tanto unos como otros tienen, dicho sea de paso, todo el derecho del mundo a sentirse escépticos con todo lo que rodea a Meriton y el proyecto del nuevo campo. En juego está el entrar la ciudad de Valencia en un Mundial que Peter Lim quiso dejar pasar hace año y medio. Pero como de un tiempo para aquí el Valencia ha ido dando pasos cada vez más convincentes en ese particular calendario que tiene establecido hasta julio de 2027, ahora el motivo se puede catalogar como un asunto de cierta relevancia. No es otro que los famosos pilares, no de la tierra como los que escribió Ken Follet, pero sí los que proyectó otro británico con acento andaluz como Mark Fenwick.

