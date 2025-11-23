Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Casi tan importante para el Valencia se puede considerar el gol del sábado de Hugo Duro como que en el Nou Mestalla se celebre algo ... que motive de verdad a los aficionados y calme el recelo de los políticos, que tanto unos como otros tienen, dicho sea de paso, todo el derecho del mundo a sentirse escépticos con todo lo que rodea a Meriton y el proyecto del nuevo campo. En juego está el entrar la ciudad de Valencia en un Mundial que Peter Lim quiso dejar pasar hace año y medio. Pero como de un tiempo para aquí el Valencia ha ido dando pasos cada vez más convincentes en ese particular calendario que tiene establecido hasta julio de 2027, ahora el motivo se puede catalogar como un asunto de cierta relevancia. No es otro que los famosos pilares, no de la tierra como los que escribió Ken Follet, pero sí los que proyectó otro británico con acento andaluz como Mark Fenwick.

El Valencia ultima todos los preparativos logísticos para acoger en breve la primera de esas vigas gigantes y pesadas que tienen que soportar a partir de los próximos meses y durante las siguientes décadas la estructura de la cubierta que cubrirá el estadio de Cortes Valencianas. Las dimensiones de estas vigas hacen que la operación de traslado y posterior montaje esté estudiada al detalle, con toda dificultad que conlleva el hecho de transportarlas desde tierras gallegas, donde se encuentra situada la empresa que las fabrica, y también el hecho de introducirlas en la propia ciudad de Valencia en horas que no provoque el caos absoluto en una de las arterias por las que más vehículos circulan al día.

Quizás la primera sea esa viga que hace unos días decía Fenwick que estaba 'perdida' por territorio gallego, tono el empleado por el arquitecto que recordaba al de Aurelio Martínez cuando parecía bromear con no recordar si eran 100 o 200 los millones que iba a poner encima de la mesa Peter Lim para comprar las acciones de la Fundación. Las vigas vienen al Nou Mestalla y la infraestructura que necesita su montaje es algo complejo en lo que lleva días ya trabajando FCC. Esos pilares son los que ha hecho en una de sus fábricas Horta Coslada, compañía especializada en ese tipo de grandes estructuras metálicas y que ya ha trabajado en otros estadios como el del Santiago Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y también el Ciutat de Valencia, a poco menos de cinco kilómetros del Nou Mestalla. «Esos pilares blancos de 40 metros, el primero, está en un camión en algún sitio de Galicia, pero no sabemos dónde. Hay un camión con una viga de 40 metros que está por ahí», decía esta misma semana Fenwick al respecto.

En el perímetro del recinto ya se llevan días trabajando con el fin de tener listas lo antes posible las zapatas de cimentación y los anclajes para que se puedan levantar después ese medio centenar de vigas que tendrán que soportar después una cubierta cuyo peso se dispara hasta las 4.800 toneladas. Se ha dado un paso también en lo que se refiere a la instalación de luz que desde el exterior y de noche da una imagen diferente a la mole de cemento que durante años ensuciaba la entrada a la ciudad.

Tal y como redactó Fenwick, el anillo exterior –o de compresión– es ciertamente el de mayor impacto visual, con esas vigas de gran grosor que trabajan fuertemente comprimidas. «Las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) son de 1200x760 mm, además de otros de 1400x850 mm y de 1400x760 mm, con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales», apuntaba el club en el último comunicado. El segundo anillo, el interior, es mucho más liviano, y está formado por un conjunto de cables de acero divididos en dos niveles trabajando fortísimamente traccionados. Estos dos anillos principales se unirán entre sí por cincuenta pares de cables conectados por montantes de acero que trabajan a tracción como los radios de una rueda. En diciembre hay previsto un nuevo examen por parte del Ayuntamiento. De momento, el club respira y confía plenamente en obtener una buena nota de este segundo control de los técnicos municipales.