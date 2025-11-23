Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Figuración virtual del terciario, al fondo a la izquierda. LP

Atitlan da las últimas pinceladas al proyecto definitivo del terciario

La firma tiene que decidir todavía el porcentaje exacto entre uso comercial, hotelero y oficinas

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Desde que el Valencia abonó los casi 11,3 millones al Ayuntamiento de la ciudad en concepto del famoso polideportivo de Benicalap (eso pasó hace ... algunas semanas ya), se puede decir que se activó la campana para poner en marcha el terciario. Y ahí entra de lleno el propietario de ese terreno pegado al Nou Mestalla, que no es otro que Atitlan, firma que compró la parcela al club por una cantidad entre 30 y los 35 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 Balada del río que pasó de monstruo a jardín
  3. 3

    Furor por el vintage en Valencia
  4. 4

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  5. 5

    Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia
  6. 6

    Cuando Mazón pensó que la salida de Pradas era la solución
  7. 7 Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    La casa que nació de una conversación de amigos y ha tenido premio
  9. 9

    1.000 descalificados
  10. 10 Llegan los primeros cortes de tráfico a Valencia para evitar aglomeraciones en Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Atitlan da las últimas pinceladas al proyecto definitivo del terciario

Atitlan da las últimas pinceladas al proyecto definitivo del terciario