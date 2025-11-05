La cubierta del Nou Mestalla pesará 4.800 toneladas y tendrá 50 pilares de acero

El Valencia tiene muchas ganas de borrar esas sombras de dudas que durante años ha generado el propio Peter Lim y que tanto malestar y ... suspicacias han levantado entre aficionados y políticos. El Nou Mestalla se ha convertido para el club en un tema recurrente prácticamente cada semana, ya que desde el verano hasta aquí se han anunciado casi una decena de acuerdos con empresas y firmas de prestigio que van a estar vinculadas de alguna u otra forma al estadio. El último capítulo se produjo este miércoles, curiosamente el mismo día que este periódico hacía referencia a que a finales de este mes está previsto que se inicien los trabajos para entrar en la fase que afecta a la cubierta del Nou Mestalla, sin duda uno de los hitos más importantes en este largo serial en el que se ha convertido el estadio.

Y fue el Valencia quien dio a conocer públicamente algunas de las pinceladas que caracterizarán a la cubierta, un aspecto que también ha generado su debate en el pasado más reciente. Más allá de opiniones de unos y de otros, las cifras son imponentes. Serán 4.800 toneladas de peso que tendrán que soportar los 50 pilares de acero (S355) que se van a instalar para ello. «Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1200x760 mm, además de otros de 1400x850 mm y de 1400x760 mm, con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales», explicaba el club.

El Valencia habla de que el techo «tamizará la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia» para la totalidad de las butacas que albergará el campo, en total esos 70.044 asientos, cifra que Meriton quiso en diversos momentos acortar al considerar que no eran necesarios. Eso provocó el enfado del Ayuntamiento del anterior gobierno municipal, en particular de la comisión de urbanismo que entonces liderada el PSPV, que llegó a calificar los proyectos como 'low cost'. Aquella confrontación parece que pertenece al pasado porque la estrategia que sigue el Valencia ahora es el de dar lustre a todas las firmas que de alguna u otra manera se están implicando. De hecho, con este último paso se quiere poner en valor el efecto acústico que se generará desde la grada al campo y sobre la que Octopus Energy-Sustainable Founding Partner implementará una instalación fotovoltaica «constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior». Esos paneles fueron uno de los requisitos que se apuntó como éxito el anterior alcalde, Joan Ribó, tan laxo siempre en todo lo que tenía que ver con Meriton y el campo. Ahora, Compromís se ha posicionado como el único grupo que ha votado en contra del último acuerdo al que llegaron el reto de formaciones (PP, Vox y PSPV) y que hacía referencia al suelo de uso terciario (el que corresponde a Atitlan) y al polideportivo de Benicalap. El arreón en todo caso del club es significativo, contrastando con la excesiva lentitud y las constantes trabas que siempre ponían y que provocaron que Valencia como ciudad se quedara fuera de las candidatas a ser sede del Mundial 2030.

El Valencia asegura que esa instalación fotovoltaica «será un pulmón de energía verde y que, con esta singularidad, contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental».

En ese listado de empresas que participan, ahora y en colaboración con FCC surge el nombre de Horta Coslada, compañía que maneja esas estructuras metálicas y que tiene en su 'hoja de servicios' cubiertas de estadios como el del Santiago Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y precisamente el Ciutat de Valencia, además de haber elaborado el Azud de l'Or del puente de la Ciudad de las Artes.

El calendario oficial previsto para esta nueva fase marcaba finales de año. Y en el club dan por sentado que no habrá ningún tipo de problema para superar con éxito la visita de los técnicos municipales para diciembre, dentro de esas inspecciones y exámenes oficiales que se fijaron por parte del Ayuntamiento.