Los pilares de acero que sujetarán la cubierta del Nou Mestalla. VCF

La cubierta del Nou Mestalla pesará 4.800 toneladas y tendrá 50 pilares de acero

Horta Coslada es la firma que se encarga de la estructura y es la que puso el techo en el Bernabéu, Metropolitano y en el Ciutat de Valencia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El Valencia tiene muchas ganas de borrar esas sombras de dudas que durante años ha generado el propio Peter Lim y que tanto malestar y ... suspicacias han levantado entre aficionados y políticos. El Nou Mestalla se ha convertido para el club en un tema recurrente prácticamente cada semana, ya que desde el verano hasta aquí se han anunciado casi una decena de acuerdos con empresas y firmas de prestigio que van a estar vinculadas de alguna u otra forma al estadio. El último capítulo se produjo este miércoles, curiosamente el mismo día que este periódico hacía referencia a que a finales de este mes está previsto que se inicien los trabajos para entrar en la fase que afecta a la cubierta del Nou Mestalla, sin duda uno de los hitos más importantes en este largo serial en el que se ha convertido el estadio.

