Vista de la descarga de la viga. JL BORT

Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

La cubierta, que incluye la instalación de las placas solares, y la fachada al aire han sido los principales focos de debate| La obra del futuro estadio persigue el impacto en el aficionado pero el objetivo prioritario del Valencia es exprimir las posibilidades económicas

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:14

Mark Fenwick tiene habilidad para caer siempre bien en la cercanía. El arquitecto de origen británico pero acento andaluz que ha parido sobre el papel ... infinidad de veces el Nou Mestalla es capaz de ensalzar las virtudes del futuro estadio del Valencia, dando un valor extraordinario a las nuevas terrazas y balcones de la fachada proyectados y admitir, al mismo tiempo, que la guarida del Real Madrid es un estadio «brutal» y que va a servir como paradigma de futuro por esa capacidad de 'Transformer' que tiene el nuevo Bernabéu. De cualquier forma, es indudable que el arquitecto se esfuerza entre otras cosas en destacar el impacto que tendrá en los aficionados valencianistas el bowl (el anillo de las gradas) cuando se inaugure. Hasta que llegue ese momento en julio de 2027, el impacto visual se lo van a llegar ese medio centenar de pilares que en cuentagotas ya han empezado a llegar al recinto de Cortes Valencianas. Ni son fáciles estas gigantes vigas de acero S355 de construir, ni de transportar (pesan 30 toneladas cada una), ni de descargar de los trailers, ni tampoco de levantar ya en el lugar que le corresponde. La complejidad con la que trabajan ahora las firmas contratadas (FCC como matriz) requiere una atención mayúscula.

