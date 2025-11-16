El Valencia ha pagado 60,7 millones al Ayuntamiento por el Nou Mestalla El solar se tasó en 45,4 y el club compró parcelas repartidas en la ciudad y abonó 23,3 millones, más los 11,3 del polideportivo y el medio millón por los restos arqueológicos

Con el último pellizco de medio millón de euros que se abonó esta misma semana ya se puede decir que el Valencia no tiene cuentas pendientes con el Ayuntamiento más allá, lógicamente, de cumplir de una vez por todas con la finalización de las obras del Nou Mestalla, que es al fin y al cabo lo que verdaderamente importa. En juego, entre otras cosas, está la aspiración de que la ciudad pueda colarse todavía como sede del Mundial de 2030, algo que hace poco más de un año se daba poco menos que por imposible pero que aún sigue latente.

Con esa última aportación, el club ha ingresado a las arcas municipales un total de casi 61 millones de euros. Para ser más exactos, 60.763.045,06 euros. No lo ha hecho de golpe, claro que no. Ha sido un calendario de pagos que se ha estirado desde que en 2004 a Juan Soler, presidente y máximo accionista, se le ocurrió embarcar al club en un proyecto sobredimensionado como la construcción de un nuevo estadio. Todo fueron aplausos y la imagen de Francisco Camps y Rita Barberá junto a Soler, observando la maqueta, desterraba las pocas voces críticas que surgieron en su momento advirtiendo por un lado del riesgo económico que podría suponer para la entidad y, por otro, la poca sostenibilidad pensando en lo difícil que es llenar con un equipo mediocre un graderío de más de setenta mil butacas.

Lo cierto es que el Valencia se ha tomado su tiempo a la hora de saldar su deuda con el Ayuntamiento, por haberse encaprichado en su día por un solar como el de Cortes Valencianas. Desde el principio, la iniciativa afectó no sólo al Valencia, sino a instituciones y entidades financieras, ya que iba más allá de lo puramente futbolístico. Era una operación global desde el punto de vista urbanístico, económico y político. A finales de ese 2004 se firmó la recalificación del viejo estadio y unos meses después, ya en 2005, se dio validez a la permuta del suelo del nuevo estadio por unos terrenos que el club debía encontrar, comprar y conceder posteriormente a la ciudad.

Esa parcela de la avenida Cortes Valencianas de 70.000 metros cuadrados se tasó en aquel momento en 45.437.000 euros. Para ello, el Ayuntamiento había solicitado a tres firmas que valoraran el terreno. Finalmente, se optó por la tasación más alta. El Ayuntamiento se protegía de esta manera. Al Valencia le tocaba compensar ese particular intercambio y por ello adquirió por valor de 25,62 millones una serie de parcelas repartidas en diversos barrios de la ciudad con una superficie total de 73.550 metros cuadrados. Fueron los siguientes terrenos: dos parcelas en la Ciudad el Artista Fallero (24.740 metros cuadrados), seis en Malilla (13.171), ocho en la Ciudad del Aprendiz (11.861), doce en Beniferri (16.007) y cuatro en Fuente de San Luis (7.769).

El Valencia debía abonar la cantidad pendiente, es decir 19.800.000 euros. Hizo para ello un pago inmediato del 5% cuando se firmó la escritura. Es decir, 990.846 euros.Se posponía otro pago de 1,4 millones al 15 de octubre (incluyendo ya intereses), y el resto, a partir de 2015, en otros nueve pagos sucesivos. El Ayuntamiento, entonces presidido por Rita Barberá, aplicó el plazo máximo que autorizaba la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 32/2003. «Hemos negociado con ánimo y espíritu de colaboración y de acuerdo con la Ley para resolver este problema», decía Barberá en aquel momento. El club, además, se hizo cargo de los gastos notariales.

Eso sí, el Ayuntamiento para esos pagos anuales le aplicó un interés del 3,5%, con fecha final 15 de marzo de 2024. En total fueron 23,31 millones de euros. Como garantía líquida y realizable se ofreció el terciario y el aparcamiento del nuevo estadio. En 2024 fueron dos millones los que cubrieron el último plazo. Fue en 2015 cuando el Valencia empezó a pagar el IBI.

Pero lógicamente no acababa ahí la cosa. Dentro de la famosa ATE por la que se ofrecía una generosa recalificación al terreno del viejo Mestalla, estaban dos compensaciones más. Una era la del pago del polideportivo y la otra la que hacía referencia a los restos arqueológicos que se encontraron en las excavaciones. La que dio que hablar fue la del polideportivo y no fue hasta hace algunas semanas cuando el Valencia, por fin y después de mucho guerrear por el precio discutiendo hasta el quién debía abonar el IVA, desembolsó al Ayuntamiento los 9.791.979 euros por el edificio del polideportivo más otros 1.478.066,06 euros por las zonas exteriores urbanizadas. Esos casi 11,3 millones supusieron uno de los hitos más importantes que reforzaron la teoría del club de que ahora sí va en serio, después de numerosos incumplimientos de Meriton. El pago más reciente ha sido el de 563.000 euros por los restos encontrados, tal y como se exigía en las licencias.