Pepelu se une a un selecto club de los derbis valencianos El centrocampista de Denia afrontó el partido como titular en Mestalla y se convierte en uno de los ocho futbolistas que han jugado los Valencia - Levante con ambas camisetas

Eric Martín Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:08 | Actualizado 13:25h. Comenta Compartir

Un derbi todos quieren jugarlo, pero no siempre se tiene esa oportunidad. En la noche de ayer y a pesar de no ser de la partida inicial, la chilena de Hugo resolvió a favor del Valencia. Sin embargo, otros 22 futbolistas fueron los que saltaron de inicio. Para una inmensa mayoría, significaba su debut en este derbi valenciano. Para otros, se tradujo en una efeméride, como para Pepelu. Porque después de ser alineado por Carlos Corberán, el centrocampista hizo historia al convertirse en uno de los nombres que se incluyen entre los que han competido como blanquinegro y azulgrana.

En una velada con desenlace feliz en el ámbito individual y para los intereses de sus compañeros, Pepelu logró sumarse al selecto club de aquellos que han disputado los Valencia-Levante o viceversa con ambas camisetas en primera división. Hasta la fecha, siete eran los privilegiados. Con él ya se suman ocho. Todos ellos, fueron en el siglo XXI, además con nombres ilustres que recordarán los buenos futboleros. Sissoko, Xisco Muñoz, David Navarro, Soldado, Javi Fuego, Rubén Vezo, Jason Remeseiro y ahora Pepelu son esos casos.

A Pepelu se le vio especialmente ambicioso. Enfatizó ese factor motivacional por enfrentarse a sus ex y con el afán de seguir reivindicándose en el once inicial, después de que por segunda ocasión seguida en Mestalla le demostrara Corberán que le ha devuelto la batuta en la sala de máquinas. Quizás un poco pasado de revoluciones, un manotazo a destiempo sobre Etta Eyong y alguna entrada al borde de la legalidad le pudo penalizar. No obstante, conectó un 92% de eficacia en sus pases formalizados y realizó un tiro, lejos de palos.

Pero el de Denia terminó sonriendo tras el pitido final, demostrando que esa formación en la cantera granota y la renovación con el Levante con la camiseta del signo del infinito parecen ser episodios borrados instantáneamente. Su presente se focaliza únicamente en aupar al Valencia de esa zona baja y a poder ser con aportaciones individuales que sean influyentes, recuperando la mejor versión de juego que le llevó a ser convocado en su primera temporada con la selección española.