El 1x1 del Valencia ante el Levante: Hugo Duro marca la diferencia

El Valencia fue protagonista destacado con la pelota, aunque le costó encontrar huecos en la defensa del Levante. Atrás, mucho más sólido que en jornadas ... anteriores.

Julen Agirrezabala Portero 5

No estuvo casi demandado. El vasco tuvo un partido relativamente tranquilo en el que no tuvo que intervenir mucho, aunque casi cuesta un disgusto en esa última de Morales en la que salió más de lo debido en vez de guardar la posición. Eso sí, suma una portería a cero.

Thierry Rendall Lateral derecho 7

Con diferencia el mejor partido del portugués desde su regreso de la lesión. Por fin se le vio en buen ritmo competitivo y cómodo sobre el terreno de juego, demostrando su velocidad y su poderío físico en el choque cuerpo a cuerpo, aunque no pudo aguantar el encuentro completo.

César Tárrega Defensa central 7

El de Aldaia tuvo una gran batalla con Etta Eyong, al que prácticamente no dejó girar en ningún momento a base de choques y fuertes duelos. Estuvo atento además para despejar un remate de Koyalipou, que aunque parecía que se iba fuera, sacó de debajo de los palos por si acaso.

José Copete Defensa central 7

Gran actuación del central fichado del Mallorca, que se va sintiendo cada vez más cómodo. No tuvo tanto protagonismo con el balón en la salida y por eso estuvo más centrado en los duelos y en lo que tiene que hacer un defensa, en defender. Tiene que seguir en esta línea.

José Luis Gayà Lateral izquierdo 6

El capitán no tuvo el partido más destacado en líneas generales, ya que por momentos sufrió para seguir la marca de Carlos Álvarez, pero lo compensó poniendo la asistencia para el gol de Hugo Duro. Su centro al área fue preciso y bien dirigido. Mejora su nivel reciente.

Pepelu Centrocampista 4

En su reencuentro con su pasado, el de Dénia estuvo discreto. Ni bien ni mal, aunque quizá un poco pasado de revoluciones. Le soltó un manotazo completamente a destiempo a Etta Eyong que si llega a revisarlo el VAR podría haber costado un disgusto. Tiene que dejar de hacer eso.

Javi Guerra Centrocampista 4

El de Gilet volvió a cuajar un partido de esos que deja un poco frío, ya que se sabe que tiene calidad para hacer muchas mejores cosas. El nuevo sistema le ayuda pero no lo suficiente, ya que sigue estando demasiado atrás. Debe subir más y asomarse al área del equipo rival.

André Almeida Centrocampista 8

El portugués, a excepción de Duro, fue el mejor del Valencia con diferencia. El equipo jugó a lo que quiso el luso, que dota al equipo de cosas diferentes y ayuda a que el balón circule mucho mejor. También se sacrificó bastante en defensa y demostró que merece ser titular.

Diego López Delantero 5

Marcó un buen gol de cazagoles apareciendo en el área, pero el tanto del asturiano fue anulado por un fuera de juego previo milimétrico. Por lo demás, tuvo un partido bastante normalito, sin aparecer demasiado en ataque aunque bien sacrificado en defensa, como es habitual.

Arnaut Danjuma Delantero 3

Es raro decir que Danjuma estuvo desaparecido, pero es que fue la realidad. El neerlandés apenas tocó el balón y cuando lo hizo, no supo generar peligro. Día gris para 'la Cobra', que no pudo picar en Mestalla. El Levante le cubrió muy bien con Toljan y no supo salir de esa zona.

Lucas Beltrán Delantero 3

El argentino suma un nuevo partido de titular en el que no consigue marcar ni asistir. Son ya diez apariciones con el Valencia para un delantero sin haber participado en un gol. Sí, mucho sacrificio y esfuerzo, pero eso no se refleja en el marcador, así que su tiempo empieza a agotarse.

Hugo Duro Delantero 9

Chilena magistral para decidir un derbi, aunque le sobraron algunas actitudes en el final de encuentro, provocando una pequeña tangana.

Luis Rioja Extremo 4

Sorprende que el andaluz haya sido el sacrificado por segunda jornada consecutiva, pero el rol de suplente revulsivo no le viene mal.

Dani Raba Extremo 2

El cántabro sigue apareciendo en los últimos minutos y no tiene tiempo suficiente para demostrar nada positivo. Es una pena desaprovecharlo.

Baptiste Santamaría Centrocampista 2

El francés entró para aportar músculo y pausa en el centro del campo en los últimos minutos y cumplió sin dejar ningún destello positivo.

Dimitri Foulquier Lateral derecho 1

Regresó tras más de un mes de lesión muscular y aporta más alternativas al Valencia, aunque no hizo nada destacable en sus minutos.

Carlos Corberán Entrenador 6

Por primera vez esta temporada repitió once, por lo que parece haberse dado cuenta que el equipo juega mejor con tres centrocampistas.

Clasificación acumulada

1. Agirrezabala 66

2. Danjuma 65

3. Javi Guerra 60

4. Rioja 60

5. Tárrega 57

6. Diego López 55

7. Hugo Duro 54

8. Santamaría 47

9. Gayà 42

10. Jesús Vázquez 39

11. Diakhaby 35

12. Pepelu 35

13. Copete 34

14. Almeida 32

15. Raba 31

16. Beltrán 29

17. Foulquier 28

18. Thierry 27

19. Ramazani 19

20. Ugrinic 16

21. Cömert 3