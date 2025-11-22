La obra de arte de Hugo Duro

Nadie duda de que Corberán sabe de fútbol. Pero no hay quien entienda que Lucas Beltrán juegue por delante de Hugo Duro. El madrileño necesita ... tres carreras para tener más opciones de marcar que el argentino en tres vidas. En este caso necesitó veinticinco minutos para entrar en la historia de este deporte tras adentrarse en una cuadrilla con nombres ilustres como Van Basten, Ibrahimovic, Hugo Sánchez o Cristiano Ronaldo. El delantero se marcó una chilena espectacular con su pierna izquierda en el corazón del área para librar a su equipo de las penurias que vienen acompañándole esta temporada. El Valencia consigue una victoria tras siete choques sin un triunfo que le aleja del descenso, donde ha quedado fijado el Levante. El conjunto azulgrana batalló con fiereza pero careció de acierto. Porque Morales, cuando moría el partido, tuvo la mejor ocasión posible pero el balón no cogió el efecto y se marchó fuera cuando Agirrezabala estaba batido. Fue un derbi que tuvo de todo: opciones claras de gol, decisiones controvertidas del árbitro y hasta lío final con empujones y provocaciones. Tres años sin ver un partido entre vecinos que lo necesita la ciudad. Porque fue admirable. Sin fútbol champán pero sí con pasión, con alternativas y muy agradable de ver. Sólo hay que esperan que ambos equipos por fin huyan del peligro para que el pulso de la ciudad se eternice.

Valencia CF Agirrezabala, Thierry (Foulquier, 85'), Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Guerra (Santamaría, 85'), Almeida (Raba, 85'), Diego López, Danjuma (Rioja, 73') y Beltrán (Hugo Duro, 55'). 1 - 0 Levante UD Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez, Elgezabal (Morales, 84'), Vencedor (Olasagasti, 84'), Oriol Rey (Arriaga, 70'), Carlos Álvarez, I. Romero (Brugué, 70') y Etta Eyong (Koyalipou, 70'). Gol 1-0, Hugo Duro (79').

Árbitro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a Carlos Álvarez, Oriol Rey, Copete, Thierry, Gayà, Moreno y Duro.

Incidencias 46.302 espectadores en Mestalla.

La ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. Y Valencia y Levante la tenían a rebosar. En Mestalla se presentaba el dueño del templo viéndose imposible de conseguir un triunfo y el vecino con un punto de los últimos doce posibles. Un drama. En situaciones de apuro hay quien se apaga y quien ilumina. En la primera parte no hubo goles pero ambos conjuntos demostraron que querían salir del pozo. Hubo ocasiones claras, otras clarísimas, escenificaron encontronazos, lució la intensidad. Fue una fase con varios mini partidos. Primero dominó el Valencia, luego se debilitó y era el Levante quien acechaba a Agirrezabala para acabar la fase inicial otra vez con los blanquinegros en modo mandón. Calero diseñó un equipo con abundancia de centrocampistas para permitir a Carlos Álvarez, su futbolista más diferencial, que se moviese sin la atadura de la banda. Y cada balón que tocó se convertía en una opción para anotar. Lo pudo conseguir muy pronto Oriol Rey tras romper por la derecha el héroe de Burgos.

El Levante es un equipo tan atípico que partía penúltimo pero es el séptimo equipo más goleador de la competición (eso sí, con la dramática situación de los tantos encajados). Los azulgrana presionaban pero el Valencia supo estirarse, tanto que Lucas Beltrán, negado ante la portería contraria, pudo anotar desde el área pequeña pero Ryan sacó el balón con su mano derecha. Oriol Rey la volvió a tener con un chut alto y ya en el último cuarto de hora las opciones fueron únicamente valencianistas, con dos remates de Javi Guerra que, curiosamente, golpearon en jugadores levantinistas. Por cierto, ¿Danjuma estaba en el campo? Al mejor futbolista de un equipo debe aparecer en el juego. Esconderse no vale cuando existe tanto apuro. Etta Eyong tampoco tuvo ninguna ocasión para profanar el coliseo de la avenida de Suecia, pero al menos se hizo notar con una pelea constante con los defensas valencianistas. Fijó la marca en muchas acciones para que sus compañeros pudieran acceder al área local, aunque se le notó más agotado que en ocasiones anteriores. Y es que las ventanas de selecciones se convierten en cuchillos para los clubes. Calero tuvo que cambiar a Eyong y no pudo alinear al hondureño Arriaga, sin duda dos de sus mejores hombres.

La segunda mitad evidenció que los nervios por la posición perjudicaron al fútbol y los equipos se lanzaban en arreones. El Valencia fue hundiendo al Levante. Hugo Duro salía al tapete y minutos después llegaba un gol de Diego López que fue anulado por un milimétrico fuera de juego de Copete. Calero hizo tres cambios de una tacada pero el ex del Getafe, el yerno perfecto, iba calentándose. Tuvo un cabezazo hasta que Gayà reivindicó que sigue siendo el mejor para dar un balón al delantero, que levitó y anotó con una obra de arte. Morales pudo empatar pero erró y el Levante continúa angustiado.