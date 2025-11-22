Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Euromillones deja hoy viernes un nuevo millonario en un municipio de España que fue escenario de combates
La obra de arte de Hugo Duro

Una chilena espectacular del delantero alivia al Valencia y despeña al Levante. El ex del Getafe deja a Corberán sin argumentos para insistir con un Lucas Beltrán negado. Los azulgrana compiten pero sin acierto

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025

Nadie duda de que Corberán sabe de fútbol. Pero no hay quien entienda que Lucas Beltrán juegue por delante de Hugo Duro. El madrileño necesita ... tres carreras para tener más opciones de marcar que el argentino en tres vidas. En este caso necesitó veinticinco minutos para entrar en la historia de este deporte tras adentrarse en una cuadrilla con nombres ilustres como Van Basten, Ibrahimovic, Hugo Sánchez o Cristiano Ronaldo. El delantero se marcó una chilena espectacular con su pierna izquierda en el corazón del área para librar a su equipo de las penurias que vienen acompañándole esta temporada. El Valencia consigue una victoria tras siete choques sin un triunfo que le aleja del descenso, donde ha quedado fijado el Levante. El conjunto azulgrana batalló con fiereza pero careció de acierto. Porque Morales, cuando moría el partido, tuvo la mejor ocasión posible pero el balón no cogió el efecto y se marchó fuera cuando Agirrezabala estaba batido. Fue un derbi que tuvo de todo: opciones claras de gol, decisiones controvertidas del árbitro y hasta lío final con empujones y provocaciones. Tres años sin ver un partido entre vecinos que lo necesita la ciudad. Porque fue admirable. Sin fútbol champán pero sí con pasión, con alternativas y muy agradable de ver. Sólo hay que esperan que ambos equipos por fin huyan del peligro para que el pulso de la ciudad se eternice.

