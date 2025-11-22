El 1x1 del Levante ante el Valencia: El metrónomo de Oriol Rey no salva al equipo

Insuficiente para un derbi, al menos en el balance colectivo. Todo lo que se puede ensalzar de los hombres más defensivos oposita plenamente con la ... construcción y piezas del ataque.

Mathew Ryan Portero 5

Su titularidad no estaba asegurada debido a un proceso vírico y su continuidad tuvo sus luces y sombras. Demostró galones, hizo un par de buenas intervenciones, aunque estuvo señalado por conceder una segunda opción en el gol anulado. Nada pudo hacer en la chilena de Hugo Duro.

Jeremy Toljan Lateral derecho 7

El alemán continúa con la flechita hacia arriba. Seguramente, el jugador más regular en lo que va de temporada. Ante el Valencia priorizó las vigilancias defensivas a las coberturas ofensivas. En ese rol aplicado debido al rival que había enfrente, hizo un par de salvadas providenciales.

Matías Moreno Central 7

Este tipo de partidos gusta a los argentinos. Matías Moreno deleitó en defensa. Contundente, como el calificativo que le suele caracterizar. Y sin conceder apenas segundas oportunidades al Valencia. Afianzado en ese centro de la defensa y justificando cada día el porqué se apostó por su cesión.

Dela Central 6

Una de las virtudes de Dela es que tiene nervios de acero y que cuando requieres de él, habitualmente hace buen deber. En este derbi regional volvió a ser así. Sigue congeniando muy bien en la dupla actual con Matías Moreno y está saliendo reforzado de sus últimas titularidades.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 6

Partido más que correcto para el lateral zurdo granota. No fue de destellos, pero sí sin dar opción a réplica. Por ese flanco y como actor principal su equipo buscó aportar más profundidad. Cuando no, con su temperamento, recurrió a varios cambios de orientación productivos.

Unai Elgezabal Centrocampista 7

Por segunda vez consecutiva, Elgezabal actuó como mediocentro defensivo. Calero apostó por este comodín, con un jugador de su máxima confianza. En esta ocasión, con el brazalete de capitán, dio un plus en la recuperación y corte defensivo, minimizando las llegadas del Valencia.

Oriol Rey Centrocampista 7

Recuperado plenamene tras la colitis bacteriana que le alejó un mes de la competición, hizo olvidar a Kervin Arriaga. Además, se amoldó muy bien a la línea de tres mediocentros, fue un auténtico metrónomo y sacó a relucir su versión más ambiciosa. Suyos fueron los primeros dos disparos.

Unai Vencedor Centrocampista 5

Cumplido el partido de sanción tras la expulsión contra el Celta, Vencedor sigue afianzado en la medular. Por momentos, se le vio algo acelerado y con precipitaciones, pero contrarrestó con otros compases en que impuso su criterio con tal de sacar más de atrás al Levante.

Carlos Álvarez Interior derecho 5

El sevillano no esconde sus detalles de crack y en un derbi no iba a ser menos. Ejerció como enganche, pero escorado esta vez algo más a la derecha. La actitud no fue correspondida plenamente con su acierto. Desde el principio fue de los más talentosos, aunque le faltó un socio.

Iván Romero Interior izquierdo 3

Era otro de los que regresaba tras varias semanas de ausencia. Lo hizo en un puesto que recordaba más a sus orígenes. Pese a que ambición y sacrificio no le faltó, especialmente en la primera media hora, Iván Romero acabó sin hacer demasiado ruido. Debe ser más influyente.

Etta Eyong Delantero 3

Si ante el Atlético fue su actuación más discreta, en Mestalla no fue mucho mejor. Copete y Tárrega siguieron muy de cerca su marca y no le dejaron escabullirse, pero el delantero camerunés debe ser pícaro y generar más peligro, tal y como ocurriese en su irrupción. Facultades tiene de sobra.

Kervin Arriaga Centrocampista 4

Con el cansancio acumulado con Honduras, el contexto para el que entraba pronto se empezó a torcer y no pudo aportar en otras facetas.

Roger Brugué Extremo 2

Algo pasa con Brugui. Como ha ocurrido en los últimos partidos del Levante, ni siquiera se le mencionó. Lejos de ver su mejor versión y preocupa.

Koyalipou Delantero 5

Una de los pocos disparos del Levante durante el partido llevó su firma. Pero nuevamente bastante irrelevante y se necesita su despertar.

Morales Delantero 2

De nada sirve disponer de ocasiones si las desaprovechas. Con resultado adverso, en el 88' desperdició un tiro que debió significar el empate.

Olasagasti Centrocampista 4

Sin opción de nada. Entró para refrescar la zona de medios, pero el encuentro entonces ya eran constantes idas y venidas y poco pudo hacer.

Julián Calero Entrenador 2

Sin renunciar a nada, pero con la clara intención de minimizar errores y con un planteamiento muy conservador. Necesita reactivar su ataque.