Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón
Acuerdo del Atlético con Apollo Sports Capital. ATM

Un fondo de inversión que se interesó en el Valencia compra el Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital irrumpe como accionista mayoritario del club madrileño, aunque mantienen a Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo al frente de la dirección

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Lo que pudo ser para el Valencia CF y finalmente no fue. Los destinos del club blanquinegro y Apollo Sports Capital nunca terminaron de juntarse. ... Ahora, en una clara apuesta ambiciosa de capital económico y con tal de dejar su huella en el fútbol, el fondo de inversión ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del Atlético de Madrid, después de anunciarse ya de forma oficial por parte de la entidad madrileña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  8. 8

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un fondo de inversión que se interesó en el Valencia compra el Atlético de Madrid

Un fondo de inversión que se interesó en el Valencia compra el Atlético de Madrid