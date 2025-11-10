Un fondo de inversión que se interesó en el Valencia compra el Atlético de Madrid

Lo que pudo ser para el Valencia CF y finalmente no fue. Los destinos del club blanquinegro y Apollo Sports Capital nunca terminaron de juntarse. ... Ahora, en una clara apuesta ambiciosa de capital económico y con tal de dejar su huella en el fútbol, el fondo de inversión ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del Atlético de Madrid, después de anunciarse ya de forma oficial por parte de la entidad madrileña.

En vistas a una posible venta de la propiedad valencianista, hace apenas tres años, en el último tercio de 2022, que Apollo Sports Capital estableció contactos a través de Pablo Crespo de cara a conocer las intenciones de Layhoon Chan y sus pretensiones económicas, en caso de dar un paso al margen para que otros iniciaran una nueva andadura. Se cerraron en banda. Sigue recayendo sobre la figura de Peter Lim ese poder accionarial.

Sin embargo, Apollo Sports Capital no se conformó. Quería dejar su huella e irrumpir más de pleno en el panorama español. Por ello y después de varios meses sobre conjeturas que invitaban a un posible cambio en el Atlético, hoy lo han conseguido.

De esta forma, el fondo inversor aterriza en el Riyadh Air Metropolitano con la clara intención de aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo. A pesar de ello, tal y como también ha acordado, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente.

«La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASCy los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad», dicta el anuncio del club.