¡Vaya chapuza de planificación, Gourlay!

Él, Sadiq, quería venir, la Real cederlo y el Valencia situarlo en la la punta de ataque. Era un valor seguro tras lo demostrado ... en la segunda vuelta de la temporada pasada, pero otra vez se quedó fuera por un puñado de dólares. La racanería de Lim o del CEO del Valencia, Ron Gourlay, que vendió jugadores por 50 millones y solo se gastó 8. Y llegó un sustituto, Lucas Beltrán, que se parece a Sadiq como un huevo a una castaña. El media punta argentino no debe jugar como 9 porque ni siquiera remata a gol, como se apreció este domingo ante el Betis. El Valencia llevaba tres partidos ligueros sin marcar hasta que Luis Rioja anotó un golazo combado desde la frontal para empatar. Respecto a jornadas anteriores, el equipo de Corberán mejoró en el juego gracias al toque de Almeida en el centro del campo y a la profundidad de Gayà y Danjuma, pero el Valencia volverá a luchar por no descender a pesar de contar con la afición más fiel de la Liga en cuanto a capacidad del estadio con una media de 44.664 espectadores (un 3,28 más que el curso pasado).

La pesadilla. Apenas dos semanas después de asegurar estar «muy orgulloso» de su trabajo de planificación en verano, Gourlay pretende fichar a cuatro jugadores (central, lateral, mediocentro y delantero) en el mercado de invierno, que además tengan liderazgo, dando por sentado la ausencia del mismo en la actual plantilla. Tremendo. ¡Te van a estar esperando a ti los jugadores con carácter! Porque los otros equipos dejan escapar a sus líderes. Y otra cosa: le envías un mensaje al actual capitán, José Luis Gayà, para acabar de hundirlo. «No tienes liderazgo». Tampoco se escapa a la crítica el entrenador, Carlos Corberán, que lleva trabajando con estos chicos 10 meses y ahora se da cuenta de la carencia.

Ugrinic. Lo del equipo médico del Valencia, encabezado por Pedro López, también es de juzgado de guardia. En los años dorados, cuando el equipo fue número 1 del mundo en 2004, también lo era en el apartado médico, dirigido por Jorge Candel. Ahora, es un desastre como el resto del club. No se explica de otra manera que hayan validado el fichaje del centrocampista suizo Ugrinic, que llegó lesionado de la rodilla del Young Boys y nadie se percató.

Auditoría en la cantera. No les llega la camisa al cuerpo a los empleados de Paterna desde que supieron que Gourlay ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento de la escuela. La cantera también ha sido víctima del 'destarifo' de Lim y sus mediocres administradores. Ahí está en filial de Miguel Ángel Angulo, en la cola de la Segunda RFEF para constatarlo (ayer empató en casa ante el Andratx).

Fútbol moderno. El Villarreal, es cierto, ha cambiado su fisonomía en los últimos años, mucho menos combinativo en el centro del campo, mucho más contundente en las áreas, con muchos fichajes de carácter físico. Eso fue tachado de «fútbol moderno» por los comentarias de Movistar. Ahora bien, ha sido Gerard Moreno, de 33 años y el más lento de la plantilla, quien está ganándole los últimos partidos gracias a su gran calidad técnica. El fútbol de siempre.