Carlos Corberán, en Mestalla. Irene Marsilla
Cayetano a la contra

¡Vaya chapuza de planificación, Gourlay!

El fichaje de Beltrán en lugar de Sadiq deja al equipo de Corberán seco y sin los tantos merecidos por el juego ante el Betis

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:55

Él, Sadiq, quería venir, la Real cederlo y el Valencia situarlo en la la punta de ataque. Era un valor seguro tras lo demostrado ... en la segunda vuelta de la temporada pasada, pero otra vez se quedó fuera por un puñado de dólares. La racanería de Lim o del CEO del Valencia, Ron Gourlay, que vendió jugadores por 50 millones y solo se gastó 8. Y llegó un sustituto, Lucas Beltrán, que se parece a Sadiq como un huevo a una castaña. El media punta argentino no debe jugar como 9 porque ni siquiera remata a gol, como se apreció este domingo ante el Betis. El Valencia llevaba tres partidos ligueros sin marcar hasta que Luis Rioja anotó un golazo combado desde la frontal para empatar. Respecto a jornadas anteriores, el equipo de Corberán mejoró en el juego gracias al toque de Almeida en el centro del campo y a la profundidad de Gayà y Danjuma, pero el Valencia volverá a luchar por no descender a pesar de contar con la afición más fiel de la Liga en cuanto a capacidad del estadio con una media de 44.664 espectadores (un 3,28 más que el curso pasado).

