Los mejores lugares para refrescarse en Valencia La ciudad cuenta con varias opciones para soportar las altas temperaturas que se esperan estos días BLANCA SÁNCHEZ Miércoles, 7 agosto 2019, 13:28

Los valencianos van a tener que convivir estos días con sol, calor y temperaturas extremadamente altas. La ola de calor visitará toda la provincia de Valencia, con temperaturas que superarán los 40 grados en algunos municipios de la provincia. Un bochorno del que tampoco podrá huir la capital del Turia, donde el calor sofocante será un visitante más de la ciudad. Con esta situación, quedarse en la ciudad puede parecer un castigo a no ser que se tenga un ventilador cerca, una bebida fresca o un lugar en el que bañarse. No obstante, no es necesario salir de la ciudad para refrescarse o quedarse en casa para resguardarse del calor, ya que la ciudad ofrece varias alternativas para soportar las altas temperaturas:

El Parque Central

Galería. Este nuevo espacio de la ciudad es una de las mejores opciones para refrescarse en pleno centro. / LP

Un parque puede parecer, a priori, un lugar no recomendable para quien se encuentra en una búsqueda de un sitio para refrescarse. No obstante, este espacio verde de la ciudad, inaugurado el pasado mes de diciembre, es una de las mejores opciones para escaparse de las altas temperaturas. Ubicado junto a la estación de tren de Joaquín Sorolla y entre los barrios de Ruzafa y Malilla, esta nueva zona de esparcimiento de la ciudad se ha convertido en una de las más visitadas por los valencianos. La razón no es únicamente que se trate de un enclave grande y ajardinado en pleno centro (aunque únicamente se haya completado, de momento, el 40% del parque), sino que cuenta con una atracción descubierta por sus visitantes.

El Parque Central cuenta con unas fuentes que son utilizadas por los visitantes para mojarse. Es común ver en estas zonas a personas corriendo, bañándose y, sobre todo, jugando con los chorros que desprenden algunas de ellas. El recinto está abierto al público desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, por lo que es el cobijo ideal para pasar las horas de más calor en el centro de la ciudad.

Piscina natural de La Marina

Galería. La piscina de agua salada en mitad de la ciudad. / Adrián Igual

¿Qué mejor manera de refrescarse que bañarse en mitad de la ciudad? Esta opción es posible desde que la Marina de Valencia inaugurara este junios su piscina de agua salada. Esta zona de baño permite a sus visitantes darse un chapuzón en el puerto de la ciudad. Situada en la dársena interior, a la altura del edificio de La Base, cuenta con todas las comodidades necesarias para disfrutar de una jornada de piscina. Duchas, césped artificial, vestuarios, aseos, salvavidas, equipo de socorristas, un espacio de solárium y una zona habilitada para el nado deportivo.

Para descansar del baño, esta piscina urbana cuenta con espacio gastronómico con un 'foodtruck' con bebidas y comida. El acceso a este recinto que une un enclave tan importante para Valencia como es el puerto con el ocio de la ciudad es gratuito. El recinto está abierto de 11:30 a 19:30 horas.

Las mejores piscinas artificiales de la ciudad

Galería. La ciudad cuenta con varias piscinas para pasar una jornada de lo más refrescante. / LP

Otra de las opciones para olvidarse del calor es visitar algunas de las piscinas artificiales repartidas por la ciudad. Valencia cuenta con una amplia oferta de zonas de baño a las que asistir a refugiarse del calor, mientras se disfruta de un día de piscina. Algunas de estas son municipales, otras se encuentran en sitios de ocio.