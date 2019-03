La Valencia imaginada El edificio que habría dejado a Valencia sin su primer rascacielos Proyecto original de la Finca de Hierro de Valencia (1954) del arquitecto Vicente Figuerola. / David Sánchez Muñoz La Finca de Hierro cumple 55 años de su finalización tras seguir como modelo un icónico edificio de la capital de España pero su construcción se inició una década después de proyectarse en el mismo solar un edificio más pequeño de Ricardo Roso JAUME LITA Domingo, 31 marzo 2019, 23:58

En el skyline de Valencia encontramos edificios modernos que formar el techo de la ciudad. En una entrega anterior de 'La Valencia imaginada' hablamos de los rascacielos que se proyectaron para el cap i casal pero que nunca se llevaron a cabo, pero en esta ocasión hacemos el viaje inverso: un edificio de pequeñas dimensiones que no se ejecutó y en el mismo solar se alzó uno de los edificios más altos de la ciudad. La Finca de Hierro cumple 55 años de su finalización tras seguir como modelo el icónico edificio de la capital de España pero su construcción se inició una década después de proyectarse en el mismo solar un edificio de Ricardo Roso.

Hasta el boom urbanístico de hace apenas unos 20 años, el edificio más alto de la ciudad era una antigua construcción que se proyectó inicialmente en 1954 y su construcción se finalizó una década después. Como relata el investigador David Sánchez Muñoz a LAS PROVINCIAS, en aquella época se vivía un «auge de la construcción en Madrid y se cogía como modelo la capital para alzar edificios en varios puntos del país». Así, con ese símil madrileño se ideó 'copiar' en el centro de Valencia el Edificio España que tanto resalta en pleno corazón de Madrid, a las puertas de la Gran Vía. Siguiendo ejemplo se esbozó un grandioso edificio de cerca de 85 metros de altura, con 252 viviendas y también lugar para oficinas.

El arquitecto Vicente Figuerola es quien da forma a esa idea que lindó con la legalidad de la época, ya que la altura de los edificios a construir dependía de la anchura de la calle en la que se iban a alzar. Tal como recoge David Sánchez en su libro 'Arquitectura y espacio urbano en Valencia, 1939-1957' (2011) del proyecto original de la conocida popularmente como la Finca de Hierro su «finalidad es embellecer con su ingente mole». De esta forma se dibujaba en el centro de la ciudad una construcción de grandes dimensiones no antes pensadas en el corazón de Valencia. Los trabajos, de los que se recoge una icónica fotografía de unos obreros sobre las vigas de hierro (de ahí su nombre popular) y de fondo la plaza de toros, se iniciaron ahora hace 55 años. 21 plantas coronan uno de los edificios más característicos de la arquitectura valenciana.

Pero poder pasear hoy por el centro de Valencia ante una grandiosa construcción es fruto, como ocurre en otros tantos casos descritos en 'La Valencia imaginada' de LAS PROVINCIAS, del descarte de proyecto antiguos o de la elección de modelos diferentes a los originalmente previstos. En la Finca de Hierro de Valencia se dan las dos situaciones.

En 1954 se presentó, por parte del arquitecto Figuerola, el primer proyecto para la finca. Una gran bloque de construcción sobre la que destacaba una torre que emergía del centro del edificio. El plan que sí se cumplió fue el presentado en un segundo proyecto con fecha 1962, escasamente dos años antes de acabar la obras.

Pero existía un plan primitivo para este lugar que ocupara originalmente la antigua fundición Primitiva Valenciana. En 1944 el arquitecto Ricardo Roso Olivé presentó a Teresa de Tous, viuda de Bofarull, el proyecto de construir en esa misma parcela entre las calle Xàtiva, San Pablo, Arzobispo Mayoral y plaza San Agustín una finca de once plantas «con una torre central en forma de templete», según recoge David Sánchez Muñoz, es decir, una construcción que guarda ciertos parecidos con la forma pensada por Vicente Figuerola para la Finca de Hierro de Valencia que ideó diez años después.

Valencia acabó teniendo su icónica Finca de Hierro, su primer rascacielos de la ciudad situado en la puertas de una zona que se proyectó revertir por completo: la avenida del Oeste. Es por eso, tal vez, que con el objetivo de convertir esta zona en un paseo de culto a la arquitectura modernista se idearan edificios proyectados por reputados profesionales.

Este proyecto se une a la larga lista de planes pensados para la ciudad de Valencia y que no se llevaron a cabo, como lo son las cinco grandes avenidas con origen en la plaza de la Reina, la ciudad jardín de la burguesía, las diferentes ubicaciones que se estudiaron para la plaza de toros, la grandiosa Basílica para la Virgen de los Desamparados, aeropuerto de Valencia que se empezó a construir en la Albufera, la residencia para Franco en Valencia, las ampliaciones no llevadas a cabo en los museos de la ciudad o los rascacielos proyectados pero no construidos en Valencia.