Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un policía corta el acceso de coches desde la calle Xàtiva a la plaza de San Agustín el pasado fin de semana. JESÚS SIGNES

Los cortes de tráfico en el centro de Valencia por Navidad afectarán a más de 24.000 coches diarios

Las restricciones a la circulación se aplicarán durante 14 días entre el segundo fin de semana de diciembre hasta pasar Reyes

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Juntar en una misma frase las palabras 'Valencia' y 'Navidad' es sinónimo de ajetreo, masificación y colapso. Uno mismo puede comprobarlo en sus carnes ... accediendo al centro de la ciudad a partir del segundo fin de semana de diciembre. Es bien conocido que la segunda quincena del próximo mes concentra las compras de última hora para afrontar el periodo vacacional y donde también se dispara la presencia turística en la capital. El bando navideño del Ayuntamiento trata de poner algo de orden sobre este cóctel de caos aplicando cortes de tráfico en algunas vías de Ciutat Vella, unas restricciones a la movilidad que este año amenazan con afectar a más de 24.100 conductores diarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los cortes de tráfico en el centro de Valencia por Navidad afectarán a más de 24.000 coches diarios

Los cortes de tráfico en el centro de Valencia por Navidad afectarán a más de 24.000 coches diarios