Los cortes de tráfico en el centro de Valencia por Navidad afectarán a más de 24.000 coches diarios

Juntar en una misma frase las palabras 'Valencia' y 'Navidad' es sinónimo de ajetreo, masificación y colapso. Uno mismo puede comprobarlo en sus carnes ... accediendo al centro de la ciudad a partir del segundo fin de semana de diciembre. Es bien conocido que la segunda quincena del próximo mes concentra las compras de última hora para afrontar el periodo vacacional y donde también se dispara la presencia turística en la capital. El bando navideño del Ayuntamiento trata de poner algo de orden sobre este cóctel de caos aplicando cortes de tráfico en algunas vías de Ciutat Vella, unas restricciones a la movilidad que este año amenazan con afectar a más de 24.100 conductores diarios.

La normativa municipal con la que se regirá Valencia durante 14 jornadas estas Navidades invita a acercarse al corazón de la ciudad bien andando o bien en transporte público, ya que hacerlo en vehículo privado puede ser misión imposible.

Según el bando, estas restricciones se aplicarán los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos incluidos), en horario de 17:00 de la tarde a 22:00 de la noche. De hecho, este operativo de movilidad ya se ha testó el pasado fin de semana.

El mapa de intensidades medias diarias de tráfico que elabora de manera mensual la Concejalía de Movilidad relativas al mes de diciembre del año pasado permite estimar la cantidad de vehículos que pueden verse damnificados por los cortes de calles. El bando navideño prevé cerrar el acceso a la plaza de la Reina desde la calle de la Paz, por donde pasaron 2.882 automóviles en diciembre de 2024; el cruce entre la avenida del Oeste y Quevedo, por donde circularon 7.275 coches; la intersección entre San Vicente Mártir y Periodista Azzati, por donde discurrieron 6.758 turismos; el junte de Xàtiva con la plaza San Agustín, por donde transitaron 1.721; y la confluencia de Xàtiva con Marqués de Sotelo, por donde rodaron 5.481 coches.

Más controles y desvíos de la EMT

Asimismo, la norma también indica que la Policía Local podrá proceder a realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiendo sólo el paso a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular.

Además, en aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, los agentes tendrán la potestad de efectuar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que consideren oportunos. En suma, también podrán permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

También se establecerá un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17:00 a 22:00 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: centro comercial El Saler, centro comercial Aqua y El Corte Inglés de la avenida de Francia, Nuevo Centro, centro comercial Arena y Feria de Navidad.

Por otro lado, durante los días 21, 28 y 29 de noviembre y del 5 al 8, del 12 al 14, del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 de la EMT verán modificado el recorrido. Se informará de los desvíos y paradas en la web y en la app de la compañía municipal.

Refuerzo del transporte público

Ante la tesitura de una movilidad urbana ya de por sí complicada por el impacto de las obras que plagan la ciudad, como la imponente reforma de la avenida Pérez Galdós, y los atascos que ya de por sí se generan por culpa de estos trabajos, la Generalitat ultima un plan de choque para atender la elevada demanda de medios de transporte público de carácter metropolitano.

Desde la Conselleria de Infraestructuras, departamento del que dependen servicios de transporte interurbano como Metrovalencia o Metrobús, señalaron a LAS PROVINCIAS que se plantean implementar refuerzos extraordinarios para las franjas de mayor demanda estas Navidades y para cubrir servicios nocturnos en el caso del metro.

Las mismas fuentes recuerdan que se ha recuperado el acceso del metro a Valencia desde el sur del área metropolitana tras quedar suspendido como consecuencia de la dana y no pudo estar operativo durante las vacaciones navideñas del año pasado. Por otra parte, las mismas voces subrayan el papel de los autocares metropolitanos y que los nuevos contratos han permitido ampliar la flota de 116 a 192 vehículos, algo que también permite mejorar el servicio, aunque este medio de transporte se encuentre al albur de las condiciones del tráfico existente.