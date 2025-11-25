Obras en grandes vías, acumulación de multitudes en el centro y transporte público deficiente amenazan con un diciembre de caos en Valencia

Valencia se prepara para el caos absoluto. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento ya ha presentado un plan para ... combatir las previsibles aglomeraciones de tráfico y la Generalitat ultima el suyo. La realidad, sin embargo, es la que es y ya se ha visto el pasado fin de semana sin que haya todavía furor por las compras o las típicas cenas de empresa de final de año. «El viernes por la noche tardé más de una hora para volver desde el centro hasta La Canyada», asegura una mujer que quiso regresar a casa sobre las 20 horas. Cierto, como ya estarán pensando, se le juntó el tráfico habitual con el encendido de luces y la afluencia masiva hacia Mestalla para el derbi de fútbol de la ciudad.

Pero es que ese 21 de noviembre por la tarde no fue sino un ensayo general de lo que va a acontecer en los viernes, sábado y domingo del resto de 2025, y también muchos de los otros días de las semanas. «A partir del Black Friday esto va en aumento hasta Reyes», comenta Fernando del Molino, de la Federación Sindical del Taxi de Valencia. Este colectivo incide especialmente en la calle Colón como el gran punto negro de la ciudad: «Va a ser un caos. Realmente, va a ocurrir en todo: en los alrededores de las grandes superficies comerciales te puedes quedar atascado una hora y media, en todos los accesos al centro, en las grandes vías y en las entradas a Valencia».

La calle Colón, a la espera de que llegue el furor máximo por las compras, era el único punto de Valencia donde se reportaba congestión en los medidores de tráfico a tiempo real del Ayuntamiento a las 14 horas de este lunes. A todo esto hay que añadir las numerosas obras que, aunque deben parar durante la Navidad, hay algunas que no ayudan demasiado a aliviar la congestión. Es el caso de Pérez Galdós y los alrededores de la estación del AVE. «Si tienes la desgracia de meterte por Maestro Sosa puedes quedarte atascado, porque la calle Jesús no traga. Este es un problema del que venimos alertando desde hace tiempo y que el corte de Pérez Galdós ha agravado», indica Fernando del Molino.

Los taxistas temen el colapso de la calle Colón, aunque vaticinan que habrá problemas de tráfico junto a todas las áreas comerciales de la ciudad

Esto es algo que tiene estudiado el Ayuntamiento, que estos días ha dado a conocer su plan de movilidad para esta Navidad, que ha puesto en marcha con un fin de semana de antelación con respecto a 2024: se ha aprovechado el encendido de luces, algo que parece que también ha incentivado el furor propio de estas fechas entre los ciudadanos y la gente del área metropolitana. En ese sentido, la calle Colón y el centro histórico de la ciudad se convierten en peatonales los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17:00 a 22:00 horas. Además, la Policía Local realizará controles de saturación en diversos puntos de la ciudad para realizar limitaciones al tráfico y de estacionamiento si es necesario.

También están ultimando un plan de movilidad desde la Generalitat para un servicio de transporte público desde el área metropolitana hacia la capital deficiente, en función de la demanda, y más en estas fechas. Fuentes del Gobierno autonómico señalan que se plantean refuerzos extraordinarios para las franjas de mayor demanda y para cubrir servicios nocturnos, en el caso de Metrovalencia. Con respecto a 2024, se ha recuperado el acceso en servicio ferroviario desde el sur del área metropolitana, ya que este quedó suspendido tras la dana. Las mismas fuentes subrayan el papel del Metrobús y que los nuevos contratos han permitido ampliar la flota de 116 a 192 vehículos, algo que también permite mejorar el servicio.

Los autobuses, en todo caso, quedan condicionados también a las condiciones del tráfico, cuyo nivel de saturación previsiblemente va a ir en aumento desde ahora hasta después de Reyes. Esto se vio el pasado fin de semana en toda la ciudad y en detalles, como que los aparcamientos públicos estaban completos durante prácticamente toda la jornada, especialmente el viernes y el sábado. En algunos casos había que esperar más de diez minutos para acceder a una de las plazas que se iban quedando libres en cuentagotas.

Los servicios de taxi también se reforzarán en días puntuales, poniendo énfasis, por ejemplo, en la noche del 12 de diciembre, cuando están programadas un elevadísimo porcentaje de las cenas de empresa. Durante diciembre y hasta después de Reyes, todos los vehículos pueden salir a trabajar los viernes y los sábados. Desde la Federación Sindical reivindican ante el director de transporte un suplemento de 3 euros para esas jornadas, que incentiven a los chóferes a salir y, por lo tanto, incrementar la oferta de movilidad.

Igualmente Fernando del Molino pone el dedo en la llaga de los VTC (los Uber y Cabify), ya que los señala como uno de los factores que contribuyen los colapsos. Para ello alude al 'Estudio de los impactos de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la movilidad urbana de Madrid' realizado por Colin Buchanan Consultores, que considera que la oferta excede la demanda y considera que esto es extrapolable a otras ciudades como Valencia. Del Molino también menciona a los repartidores de paquetes: «Furgonetas y todo tipo de vehículos con repartidores, el día entero y por cualquier barrio de la ciudad».