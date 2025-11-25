Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La zona de San Vicente, a la altura de la estación del AVE, se plantea como uno de los espacios conflictivos. JL BORT

Obras en grandes vías, acumulación de multitudes en el centro y transporte público deficiente amenazan con un diciembre de caos en Valencia

El Consell reforzará el metro y el Ayuntamiento realizará cortes a discreción para evitar el bloqueo

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Valencia se prepara para el caos absoluto. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento ya ha presentado un plan para ... combatir las previsibles aglomeraciones de tráfico y la Generalitat ultima el suyo. La realidad, sin embargo, es la que es y ya se ha visto el pasado fin de semana sin que haya todavía furor por las compras o las típicas cenas de empresa de final de año. «El viernes por la noche tardé más de una hora para volver desde el centro hasta La Canyada», asegura una mujer que quiso regresar a casa sobre las 20 horas. Cierto, como ya estarán pensando, se le juntó el tráfico habitual con el encendido de luces y la afluencia masiva hacia Mestalla para el derbi de fútbol de la ciudad.

