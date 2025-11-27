Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
Cuatro jóvenes a los mandos de una pista en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Ver 9 fotos
Cuatro jóvenes a los mandos de una pista en el Ateneo Mercantil de Valencia. AMV

400 metros de scalextric para los más jugones de Valencia

El Ateneo Mercantil acoge una exposición dedicada a los 60 años de la mítica marca de estos circuitos | La muestra exhibe piezas singulares como un casco firmado por el piloto Marc Márquez

C. Velasco

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

El Ateneo Mercantil de Valencia abre sus puertas de cara a la campaña de Navidad a una cita única con la historia, la emoción y la velocidad. Desde este jueves al 6 de enero, el Salón Noble acoge una gran exposición con motivo del 60 aniversario de Scalextric, la icónica marca de circuitos y coches eléctricos que ha acompañado a varias generaciones. De este modo, los cerca de 400 metros de este emblemático salón se convertirá en todo un paraíso para los aficionados, grandes y pequeños, al motor y a la nostalgia.

La muestra incluye la primera reproducción en Scalextric del circuito urbano de Madrid, una instalación de 24 metros cuadrados que recrea casi al detalle el trazado madrileño. Los visitantes podrán disfrutar de una pista gigante de cuatro carriles con coches de Fórmula 1, donde podrán competir con familiares y amigos. Además, los más pequeños tendrán su propio espacio de carreras con pistas adaptadas para ellos.

Las pistas de Scalextric contarán con cuentavueltas y cronómetros. Los participantes con más vueltas completadas o mejores tiempos recibirán premios exclusivos y podrán inmortalizar su victoria en el podio oficial instalado para la ocasión. Cada visitante podrá repetir la experiencia tantas veces como desee, adquiriendo nuevos tickets de participación.

Piezas de la exposición. lp
Imagen principal - Piezas de la exposición.
Imagen secundaria 1 - Piezas de la exposición.
Imagen secundaria 2 - Piezas de la exposición.

La exposición ofrecerá un viaje por los 60 años de Scalextric, con más de 150 coches, 19 circuitos y una amplia selección de piezas únicas como revistas y catálogos antiguos, planos y bocetos originales; ilustraciones de Bargalló, maquetas en madera; modelos de coches históricos; productos destacados y curiosidades como los 'My First', cronómetros o trainers.

Las entradas se podrán adquirir en las propias taquillas del Ateneo o en la web. La exposición abre todas las mañanas de 12 a 14:30 horas y todas las tardes de 18 a 21 horas. Los precios de las entradas oscilan desde los 8 euros para grupos de más de 5 personas, socios del Ateneo, niños y niñas (hasta 12 años) y jubilados/as; 12 euros entre semana y 14 euros los fines de semana, y festivos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  8. 8 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  9. 9 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 400 metros de scalextric para los más jugones de Valencia