El atractivo viraje del IVAM: la colección se apodera del edificio

No es una programación más. No es un ejercicio expositivo común. La temporada expositiva 2026 del IVAM es diferente por muchos motivos: uno, el museo ... está en un punto de inflexión (renace o se difumina aún más); y dos, la directora Blanca de la Torre, en el cargo desde el pasado verano, traza por primera vez su contenido.

De la Torre marca diferencias con el pasado. El viraje está claro y sobre el papel resulta atractivo. Este lunes el IVAM ha presentado el programa expostivo para el próximo año. El menú artistico incluye trece exposiciones para «interpelar a todos los públicos» en el que las mujeres son más protagonistas: Tania Candiani, Melanie Smith, Cristina de Middel, Rosana Antoli. El IVAM pretende hacerse fuerte con la colección propia. Destinará las galerías 4 y 5 a los excelentes fondos del museo a partir del 14 de mayo. Julio González e Ignacio Pinazo, los pilares del.nacimoento del IVAM en 1989, contarán con muestras. Y la Albufera también sea objeto de otra exposición.

Desde la llegada de De la Torre el IVAM ha realizado pequeños pero significativos cambios. La semana pasada se conoció el nombre de la próximo premio Julio González y rompe con la solemnidad establecida. Joana Vasconcelos, una artista barroca, colorista, kitsch, extravagante y rompedora, recibirá el preciado galardon. Su inclusión en el listado donde ya figuran Annette Messager, Mona Hatoum y Simone Fattal, marca una diferencia.

Recientemente el IVAM anunció el nombre de la directora adjunta: Kristine Guzmán, que ocupará el cargo de Sonia Gómez, cesada en mayo de 2025 y mano derecha de Nuria Enguita. Aparte de los nombres, la actividad del IVAM ha cambiado en los últimos meses con el objetivo de volver a estar presente en la oferta cultural de Valencia y atraer a los vecinos más allá de las exposiciones como el ciclo de conciertos 'Posar la veu'.