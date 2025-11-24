Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Belén en el Salón de Cristal del año pasado. Paula Hernández

El Belén del Salón de Cristal incluirá escenas bíblicas y referencias a la tradición valenciana

La asociación de belenistas instalará un nacimiento en el Salón de Cristal que se podrá visitar desde el 2 de diciembre

R. V.

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València volverá a acoger este mes de diciembre un nacimiento monumental, una instalación ya consolidada en el calendario ... navideño de la ciudad. Con unas dimensiones de cerca de 40 metros cuadrados (4,10 m de fondo y 9,40 m de longitud), el pesebre ofrecerá una escenografía abierta y panorámica que combinará las representaciones clásicas de la Natividad con referencias a la tradición valenciana.

