El Belén del Salón de Cristal incluirá escenas bíblicas y referencias a la tradición valenciana

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València volverá a acoger este mes de diciembre un nacimiento monumental, una instalación ya consolidada en el calendario ... navideño de la ciudad. Con unas dimensiones de cerca de 40 metros cuadrados (4,10 m de fondo y 9,40 m de longitud), el pesebre ofrecerá una escenografía abierta y panorámica que combinará las representaciones clásicas de la Natividad con referencias a la tradición valenciana.

El montaje, diseñado y ejecutado por la Asociación de Belenistas de València, que lo monta desde 2016, incluirá las escenas habituales, como el nacimiento, la anunciación a los pastores, la llegada de los Reyes de Oriente y los oficios de la época, junto con propuestas innovadoras que rinden homenaje a la cultura local. Destaca una escena inspirada en la fiesta de San Cristóbal, en la que un pastor atraviesa un río con un niño en brazos.

Igualmente, el pesebre incorporará figuras y complementos procedentes de la colección de la asociación, así como piezas exclusivas y figuras únicas de colección de artesanos de reconocido prestigio internacional, entre ellos la figura de una buñolera, creada expresamente para el belén de 2024.

«Este pesebre monumental no solo nos conecta con la tradición cristiana de Navidad, sino que además pone en valor las fiestas más queridas de nuestra ciudad. Es un espacio donde la fe, la cultura y la identidad valenciana se encuentran para que vecindario y visitantes la puedan disfrutar», ha señalado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Belenistas de València, Gonzalo Mateu, ha destacado que «nuestro objetivo es que cada año el nacimiento sorprenda y emocione y que combine el rigor histórico y artístico con referencias a la cultura popular valenciana. Este año, además de las escenas bíblicas tradicionales, hemos querido rendir homenaje a fiestas y tradiciones propias de la ciudad y acercar todavía más el pesebre a quienes lo visitan».

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Salón de Cristal y podrá ser visitado gratuitamente durante toda la campaña de Navidad.

Igualmente, ese mismo día también se inaugurarán los pesebres municipales de tamaño natural de la plaza de L'Ajuntament y de la plaza de la Reina, que estarán expuestos hasta el 6 de enero de 2026.

En la plaza de L'Ajuntament el público podrá visitar un nacimiento de inspiración grecolatina compuesto por las figuras de la Virgen María, San José y el Niño Jesús, creación del artista fallero José Puche. La escena se completa con el buey, la mula y la estrella de Oriente, realizadas por los artistas Ceballos y Sanabria. Este conjunto formará parte de la escenografía de la plaza y, el 5 de enero, durante la cabalgata de los Reyes de Oriente, Sus Majestades harán una parada ante el belén para escenificar la adoración y ofrecer sus presentes.

En la plaza de la Reina, el belén municipal se configura a partir de las figuras donadas por el Gremio de Artistas Falleros y que las artistas Pilar y María José Luna han transformado en un pesebre monumental. Más de una decena de figuras de tamaño natural recrean el nacimiento, el ángel anunciador y la adoración de los Reyes de Oriente y de los pastores y dan vida a una composición de gran formato en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.