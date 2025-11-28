Un incendio con once intoxicados y daños millonarios como venganza por no dejarle ver a sus hijos El presunto maltratador se enfrenta a 19 años de prisión por rociar con gasolina y prender el vehículo del actual marido de su ex

Viernes, 28 de noviembre 2025

Un devastador incendio en el aparcamiento de un exclusivo complejo residencial de la avenida Corts Valencianes de Valencia sembró el pánico en la madrugada del 23 de junio de 2022 dejando once personas atendidas por intoxicación y daños por valor de cerca de medio millón de euros. Detrás del mismo, un móvil machista, el de un presunto maltratador que no soportaba la idea de que su expareja y madre de sus tres hijos hubiera iniciado una relación amorosa con un antiguo amigo. Sentimiento de odio hacia ella, agravado por el hecho de que no le dejara ver a los niños. «Incendió el coche porque era una forma de hacerme daño a mí», ha asegurado la víctima en el juicio que se está celebrando en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia.

Borja M. M., quien se encuentran en prisión por haber intentando matar a otra novia de una paliza con posterioridad a estos hechos en un hotel de Pedreguer, está acusado de rociar con material inflamable, presuntamente gasolina, el vehículo del actual marido de su ex provocando un grave incendio que se extendió rápidamente por todo el garaje poniendo en grave riesgo la vida de los vecinos que dormían tranquilamente en sus domicilios, entre ellos su expareja y sus tres hijos.

Las cámaras de seguridad del complejo residencial lo captaron entrando de madrugada junto a un amigo, también acusado, y el momento en el que rocía el vehículo. Y su expareja y el usuario del coche lo reconocieron sin género de dudas nada más verlo en las imágenes, como así han manifestado hoy.

Los acusados se enfrentan a penas que ascienden a los 19 años de prisión por un delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas, en concurso ideal con dos delitos menos graves de lesiones y con cuatro delitos leves de lesiones. «Lo hizo para aterrorizar a la madre de sus hijos porque estaba conmigo», ha remarcado el testigo dueño del coche donde se originó el fuego, aunque figuraba a nombre de una anterior pareja, según ha explicado.

Un total de once personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. Entre ellos menores y una vecina que permaneció en estado grave en la UCI durante días. Asimismo, los bomberos y la Policía tuvieron que desalojar a casi un centenar de personas.

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de junio de 2022, cuando ambos acusados, que volvían de fiesta, se pusieron de común acuerdo y planearon, según la tesis que mantiene la Fiscalía y las acusaciones, acudir al complejo residencial en el que residía el actual marido de la ex de Borja «movido por un ánimo de represalia» contra este antiguo amigo -han dicho que simplemente se conocían pero no que hubiera una amistad- por haber iniciado una relación con la madre de sus hijos.

La defensa de Borja M., ejercida por el letrado Andrés Zapata, ha dirigido el interrogatorio hacia el momento en el que habría comenzado esa relación amorosa y los motivos de la ruptura de la pareja, en busca posiblemente de algún tipo de atenuante por obcecación. En el mismo sentido han ido dirigidas las preguntas a la ex de su cliente, introduciendo una serie de denuncias que esta le presentó y que no acabaron en condena. «Una cosa es que lo absolvieran y otra es que eso no pasara», ha matizado la testigo.

Borja M., que ha solicitado declarar al final del juicio al igual que el otro acusado, Faustino O. P., trata de acreditar que estaba desesperado por no poder ver a sus hijos, lo cual no le exime de responsabilidad sobre la autoría del incendio. Su ex ha explicado que eran los niños quien no lo querían ver y que la mayor incluso dijo de que si iba al punto de encuentro era para insultar a su padre.

Otra de las claves del juicio está en dictaminar si Borja sabía realmente si su pareja estaba en la vivienda o no y si era su residencia en ese momento. La acusación particular, ejercida por el letrado Miguel Vilata, aportó fotografías en poder del principal acusado en las que se veía a su ex y sus hijos en el citado complejo residencial de Cortes Valencianas. «No tengo ninguna duda de que él sabía que vivía allí», ha remarcado la testigo, «coleccionaba imágenes mías». El letrado le ha matizado que eran imágenes de sus hijos.

Un día antes de los hechos la expareja de Borja recibió un mensaje de whatsapp a nombre de su padre, ya fallecido, que atribuye al acusado, en el que le decía que era «una mala madre». «Que si pretendía una vida de lujos estaba muy equivocada y que me había quedado con la mierda que no quería nadie», ha detallado el contenido la víctima.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, antes de dirigirse a la avenida Cortes Valencianas, los acusados se cambiaron de ropa y cogieron materiales y artefactos no determinados, «pero altamente combustibles inflamables», siendo uno de ellos la gasolina, que guardaron en una mochila negra marchándose los dos procesados hacia el complejo de viviendas.

Tenía llaves

El Ministerio fiscal sostiene que, cuando minutos antes de las cinco de la madrugada llegaron al complejo residencial, accedieron utilizando las llaves de acceso que tenía el procesado, ya que había estado residiendo allí años antes en un piso alquilado. Con dicha llave pudo acceder a los sótanos del garaje comunitario. Los dos procesados bajaron al sótano uno, donde sabían que estacionaba su vehículo el actual novio de la expareja de Borja.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad prueban como Borja rocía con un líquido, al parecer gasolina, el parabrisas y el capó delantero del coche, manteniéndose fuera de cámara el otro acusado, cuya participación en el incendio niega su defensa, representada por María Ibarra.

La Fiscalía entiende que Borja M. provocó el fuego siendo consciente no solo de la existencia de otros vehículos próximos, sino también de los moradores que en esos momentos estaban durmiendo en sus respectivos domicilios del complejo residencial, «con el peligro para la integridad física de los mismos que se podía producir en caso de propagarse el fuego», como así fue. A las 5.10 horas de la madrugada los procesados fueron captados de nuevo saliendo por el portal.

Como consecuencia del incendio se causaron graves desperfectos en elementos materiales de todo el complejo residencial como suministros de agua y electricidad, así como lesiones de diversa gravedad a varios de los moradores por inhalación de humo. Teniendo que desalojar a casi un centenar de personas. Las indemnizaciones por los daños materiales ascienden a 465.000 euros.

Durante la vista oral se han vivido momentos de tensión cuando ha declarado el actual marido de la expareja de Borja. Teniendo incluso la presidenta del tribunal que expulsar de la sala a varios de los asistentes y llamar la atención al principal encausado y al testigo. «Me preocupa que la justicia no investigue las amenazas contra mi vida», ha concluido dicho testigo, asegurando incluso que dichas amenazas consistían en «contratar sicarios para asesinarme».