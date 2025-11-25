Las mujeres reclaman el fin de la violencia de género y respuestas ante los agresores

Miles de personas se han echado a la calle en el centro de Valencia este martes para reivindicar el fin del maltrato en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ... , que se celebra este 25-N. Las manifestantes reclaman el fin de la violencia de género y respuestas contundentes ante los agresores para que no queden impunes. Además, se han hecho actos de homenaje para recordar a las víctimas mortales, que son 36 en lo que va de año 2025 en España y 71 desde noviembre de 2024.

Con lemas como «fuera machistas de las instituciones», «somos el grito de las que ya no están», «abolición de la prostitución» o «ninguna agresión sin respuesta», entre muchos otros, las participantes de esta marcha han querido alzar la voz contra el machismo y la violencia. Con inicio en Porta de la Mar y final en la plaza del Ayuntamiento, las asistentes, en su inmensa mayoría mujeres, aunque también había muchos hombres, han querido sumarse al apoyo contra esta lacra de la sociedad.

En el manifiesto que se ha leído al final, los organizadores han señalado: «Basta de violencia, estamos hartas de impunidad. La violencia machista continúa devastando vidas. El negacionismo crece. No pararemos hasta erradicar la violencia machista. Hay una violación cada hora y los ciberdelitos aumentan, el machismo se reproduce entre las nuevas generaciones», han destacado. No obstante, el final ha quedado algo deslucido, ya que la gran cantidad de gente que se ha manifestado por la calle Colón no cabía en una plaza del Ayuntamiento copada por la pista de hielo, el árbol de Navidad y el tiovivo, así que en esa lectura del manifiesto la gran mayoría de manifestantes se habían marchado ya.

Cándida Barroso, portavoz del Moviment Feminista, la asociación organizadora de la manifestación, ha criticado «la impunidad de los agresores de la violencia machista, que supone que no crean a las mujeres cuando denuncian», ha lamentado. «No hay recursos suficientes para poder atender a las que denuncian, como son habitaciones, ayuda psicológica, un servicio jurídico adecuado. Está habiendo un deterioro paulatino en la Comunitat y falta de interés por seguir avanzando», ha comentado.

La organizadora ha recalcado que existen muchos tipos de violencia. «Está la que se da en la pareja, pero también la digital que sufren las chicas en las redes sociales, la económica e institucional y eso no se soluciona con buenas palabras, sino con medios públicos eficaces», ha añadido Barroso. Además, Gabriela Moriana, también de este Movimiento, ha apuntado: «Hay violencias variadas, desde sexuales, económicas, pero también la vicaria y muchos otros tipos, con el agravante de que la legislación se no se implementa en su totalidad», indica. «El patriarcado construye estas desigualdades estructurales y es difícil de erradicar», expone.

Además, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, también ha expresado sobre este asunto: «Reivindicamos la lucha contra la violencia de género, que protege a las mujeres que son asesinadas. Esta lucha necesita un consenso unánime de la sociedad, de todas las instituciones, a las puertas de una investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. Los negacionismos matan. Pactar con los negacionistas una investidura supone un retroceso terrible», ha señalado sobre el acuerdo de gobierno autonómico del PP con Vox.

Un grupo de manifestantes llevaban una gran tela morada con los nombres de las 36 víctimas mortales este año de violencia de género en España, y detrás de ellas otras iban totalmente de blanco con máscaras blancas para recordar a las víctimas, con carteles con sus nombres. Había representación de multitud de asociaciones de mujeres, federaciones vecinales, sindicatos y los grupos políticos PSPV, Podem y Compromís, que estaban al final de la marcha.

Los cánticos de «si tocan a una, nos tocan a todas, basta ya» o «no son muertas, son asesinadas» resonaban entre las asistentes, en una marcha que cuando la cabeza pasaba junto a la plaza de toros, la cola aún estaba entrando en la calle Colón junto a Porta de la Mar. Ni el frío y la humedad que hacía ha frenado a las participantes para hacerse oír con sus reivindicaciones. Otra de las frases del manifiesto final ha sido: «La cultura de la violación arraiga en la pornografía, cada vez está más presente en los espacios digitales y ponen en riesgo a las mujeres. Hay que trabajar desde la infancia con más educación», indican.

Antes de la manifestación, por la mañana activistas de la Coordinadora Feminista han recordado a las víctimas de la violencia machista con flores y versos en el Cementerio General de Valencia, y se han reunido por cuarto año consecutivo en el monolito que recuerda a las mujeres asesinadas y a sus hijos.