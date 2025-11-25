Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asistentes a la manifestación con carteles. Irene Marsilla

Las mujeres reclaman el fin de la violencia de género y respuestas ante los agresores

Una multitudinaria manifestación recorre el centro de Valencia por el 25-N y recuerda a las víctimas mortales de este año

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

Miles de personas se han echado a la calle en el centro de Valencia este martes para reivindicar el fin del maltrato en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ... , que se celebra este 25-N. Las manifestantes reclaman el fin de la violencia de género y respuestas contundentes ante los agresores para que no queden impunes. Además, se han hecho actos de homenaje para recordar a las víctimas mortales, que son 36 en lo que va de año 2025 en España y 71 desde noviembre de 2024.

