Concentraciones contra la violencia machista en todas las plazas de Valencia Los Ayuntamientos de la provincia convocan concentraciones por el Día contra la Violencia de Género

Martes, 25 de noviembre 2025

Numerosos Ayuntamientos de la provincia de Valencia han programado este martes actos de homenaje y reivindicativos con motivo del Día contra la Violencia de Género. Esta mañana, como viene siendo habitual en los últimos años, la Plaza Mayor de Picanya ha acogido el acto de condena de la violencia contra las mujeres y niñas y niños víctimas de la violencia machista.

Tras un primer manifiesto a cargo de la Teniente de Alcalde Rosi González, se ha procedido a la lectura uno por uno de los nombres de todas las víctimas (mujeres y niñas y niños) que la violencia contra las mujeres ha dejado en nuestro país lo que va de año. Estos nombres, con indicación de la edad y la población de procedencia, han sido leídos por representantes de distintos colectivos y entidades de nuestro pueblo. Desde el mundo educativo, el asociacionismo o las instituciones. Un minuto de silencio ha completado el acto que también ha permitido disfrutar de los trabajos del taller «Tejiendo igualdad».

«En nombre de todas las personas que hoy representan la voz de Burjassot, a través del Foro de Participación por la Igualdad de Género, queremos manifestar firmemente nuestro absoluto rechazo a todas las formas de violencia que sufren o que han sufrido las mujeres y que les ha dejado secuelas de por vida». Con esta frase, el alcalde de Burjassot, Rafa García, ha dado inicio a la lectura del Manifiesto con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Concejales y concejalas de la corporación municipal, componentes del Foro de Participación por la Igualdad de Género y ciudadanas y ciudadanos del tejido asociativo y social de Burjassot han continuado leyendo un texto que pretende alzar la voz «por las que ya no están, por las que aún tienen miedo a denunciar su situación y por las que cada día luchan por recuperar su vida, su libertad y su dignidad».

Para continuar con la jornada reivindicativa, la concejalía de Igualdad y Feminismo ha fletado un autobús que saldrá esta misma tarde, a las 17.30 h, desde la Casa de Cultura. El autobús saldrá de Burjassot en dirección Valencia, para la participación de Burjassot en la manifestación por el 25 que se celebrará en la capital, a partir de las 18.00 h.

Ampliar Concentración en Gandia. LP

Gandia se ha sumado, un año más, al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, el 25N. Bajo el lema «Libres, vivas y sin miedo» se resume la esencia de la lucha contra la violencia de género: la reivindicación del derecho fundamental de todas las mujeres a vivir con dignidad y seguridad.

«Vives» recuerda que cada vida cuenta y que la violencia nunca debería truncarla; «libres» afirma que ninguna mujer debería vivir condicionada por la sumisión o la discriminación; y «sin miedo» llama a romper los silencios, abriendo camino a una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa. Es un lema que no sólo denuncia, sino que también inspira acción y esperanza, recordándonos que cada paso hacia la libertad es una victoria compartida.

Este año, también se ha denunciado especialmente la violencia vicaria mediante la actividad del proyecto «Tejiendo humanidad», que forma parte de la iniciativa «El latido de las mariposas», y en el que las asociaciones de mujeres participaron en un taller de confección de mariposas textiles en la Plaza Mayor. Además se instaló el punto violeta, un espacio destinado a la información y sensibilización sobre la violencia de género.

El alumnado de diferentes centros educativos de la ciudad -CEIP Mondúver, CEIP Joan Martorell, IES Maria Enríquez y Colegio Esclavas de Benirredrà- estampó con sus dedos un gran lienzo colectivo en forma de mariposa, en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género. Este lienzo se colocó en un espacio visible de la plaza, acompañado de pancartas y trabajos elaborados por el alumnado.

Posteriormente, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y se procedió a la lectura del manifiesto contra la violencia de género redactado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a cargo de Rosa Pérez, de la Red Feminista La Safor.

El documento asegura que, en una sociedad democrática, la violencia contra las mujeres es totalmente inaceptable y que todas las administraciones deben garantizar la seguridad, libertad y protección de las víctimas, así como impulsar políticas que fomenten la igualdad real entre mujeres y hombres. Este compromiso incluye apoyar a las víctimas y sus familias, ofreciendo recursos, atención y espacios seguros donde puedan recibir ayuda inmediata.

Ampliar

La Plaza Mayor de Benifaió también ha sido este 25 de noviembre el punto de encuentro para celebrar el Día Internacional contra la violencia de las mujeres.

La alcaldesa Marta Ortiz, junto a los miembros de la corporación y representantes de asociaciones ha leído un manifiesto contra la violencia de las mujeres destacando que todos y todas «tenemos que continuar trabajando por no dejar a ninguna mujer atrás, siendo conscientes que las violencias machistas inter seccionan con otras violencias que hace la vida de muchas mujeres difícil y con trabas para disfrutarla en plenitud de derechos».

El Manifiesto ha recalcado la idea de que «tenemos que continuar, no nos podemos parar y esto lo conseguiremos con el trabajo y compromiso de todos y todas, hombres y mujeres. Nos queremos libres y nos queremos vivas». En la jornada reivindicativa han participado una representación de alumnos y profesores de los tres centros escolares del municipio CEIP Santa Bárbara, CEIP Trullás y Colegio Cristo Rey mostrando en las pancartas el lema de este año «Abre los ojos, rompe el silencio».

Ampliar

El Ayuntamiento de Oliva ha realizado una concentración y ha aprobado una declaración institucional conjunta con motivo del 25N que se leerá en el pleno ordinario del mes de noviembre.

En el acto de esta mañana, la concejal de Igualdad y Diversidad, Teresa Tur, también ha dado una buena noticia en cuanto al apoyo a las víctimas de violencia. Y es que el Centro Mujer de Dénia se desplazará a Oliva para atender a las mujeres que sufren violencia machista. En principio, la atención en Oliva será de dos días a la semana, en horario de mañana y tarde. El Centro Mujer ofrece una atención integral a las víctimas, con asesoramiento legal, laboral y psicológico.

Ampliar Concentración en Torrent. LP

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado este martes el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres frente a las puertas del consistorio, un encuentro que ha reunido a varios centenares de personas entre representantes institucionales, asociaciones, entidades sociales y ciudadanía.

La concejala de Igualdad, Amparo Chust, ha sido la encargada de abrir el acto con unas palabras de bienvenida y reflexión. Chust ha recordado que «el 25N no es solo una fecha en el calendario, sino un grito colectivo para exigir el fin de la violencia que cada año arrebata vidas y destroza familias». Además, ha afirmado: «Desde Torrent seguiremos impulsando recursos, formación y acompañamiento, porque ninguna mujer debe sentirse sola ni desprotegida. Continuaremos trabajando día a día para construir una ciudad libre de violencias y segura para todas».

Tras la intervención de la concejala, las asociaciones del Comité de la Casa de la Dona, entre ellas la Obra Social Femenina Virgen de los Desamparados, Tyrius, la Asociación de Técnicas Orientales, Corazones Abiertos y Mujeres de Torrent, han sido las encargadas de leer el manifiesto elaborado por la FEMP para esta jornada.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha llegado con la lectura de los nombres de las al menos 38 mujeres asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas. El acto ha concluido con tres minutos de silencio en memoria de todas ellas.