Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gasolinero echa gasolina en la moto de una joven. Ramón Alonso

Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Según datos recientes de convenios colectivos, los sueldos varían entre una empresa y otra

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:42

Trabajar en una gasolinera significa desempeñar una funcióin clave para absolutamente todos los conductores, pero en lo que respecta al salario, la retribución suele ser modesta en la mayoría de casos.

Según datos del portal de búsqueda de empleo Glassdoor, el sueldo medio mensual de un expendedor o dependiente de tiendas en gasolineras se sitúa alrededor de los 1.200 euros netos al mes, con variaciones entre aproximadamente 1.100 y 1.360 euros al mes incluyendo complementos.

Otros portales, como tusalario.es, dicen que el salario mínimo y máximo comprende una horquilla entre 1.319 y 2.140 euros al mes. Por otro lado, los convenios colectivos del sector, reflejados en el BOE, ofrecen otra referencia clara.

El salario base para un empleado de operaciones es de 1.111,88 euros mensuales. Mientras que un encargado puede percibir 1.437,33 euros. Estos ingresos se corresponden con niveles operativos y de supervisión respectivamente.

Noticias relacionadas

Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

¿Cuánto cobra un taxista asalariado? El BOE publica los nuevos sueldos, pluses, propinas, ayudas y dietas

¿Cuánto cobra un taxista asalariado? El BOE publica los nuevos sueldos, pluses, propinas, ayudas y dietas

Plataformas como Indeed, centradas es empresas concretos cmo Repsol, sitúan el salario promedio para un expendedor de gasolina en torno a 1.319 euros al mes, lo que representa un28% más que la media nacional del sector.

En resumen, un trabajador promedio de gasolinera en España podría ganar entre 1.100 euros y 1.300 euros al mes, dependiendo de su rol, la empresa y los complementos salariales. Los encargados, por su parte, alcanzan cifras más elevadas, apenas superando los 1.400 euros en cuánto al salario base.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  6. 6 «Señor ministro, usted es imbécil»
  7. 7 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  8. 8 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  9. 9 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  10. 10 Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España