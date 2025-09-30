Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España Según datos recientes de convenios colectivos, los sueldos varían entre una empresa y otra

Trabajar en una gasolinera significa desempeñar una funcióin clave para absolutamente todos los conductores, pero en lo que respecta al salario, la retribución suele ser modesta en la mayoría de casos.

Según datos del portal de búsqueda de empleo Glassdoor, el sueldo medio mensual de un expendedor o dependiente de tiendas en gasolineras se sitúa alrededor de los 1.200 euros netos al mes, con variaciones entre aproximadamente 1.100 y 1.360 euros al mes incluyendo complementos.

Otros portales, como tusalario.es, dicen que el salario mínimo y máximo comprende una horquilla entre 1.319 y 2.140 euros al mes. Por otro lado, los convenios colectivos del sector, reflejados en el BOE, ofrecen otra referencia clara.

El salario base para un empleado de operaciones es de 1.111,88 euros mensuales. Mientras que un encargado puede percibir 1.437,33 euros. Estos ingresos se corresponden con niveles operativos y de supervisión respectivamente.

Plataformas como Indeed, centradas es empresas concretos cmo Repsol, sitúan el salario promedio para un expendedor de gasolina en torno a 1.319 euros al mes, lo que representa un28% más que la media nacional del sector.

En resumen, un trabajador promedio de gasolinera en España podría ganar entre 1.100 euros y 1.300 euros al mes, dependiendo de su rol, la empresa y los complementos salariales. Los encargados, por su parte, alcanzan cifras más elevadas, apenas superando los 1.400 euros en cuánto al salario base.