El nuevo precio de la gasolina da otra alegría a los conductores y el diésel ya se vende a 99 céntimos en septiembre

Surtidor de gasolina, en una imagen de archivo.

El precio de la gasolina y el diésel vuelven a dar una alegría a los conductores. Tras un mes entero de caída durante el mes de agosto, en septiembre los combustibles han seguido la senda bajista y han vuelto a marcar mínimos tras la Operación Retorno de vacaciones.

El gasóleo A y la SP95 han caído por quinta semana consecutiva y regresan a niveles de mediados de junio, con el diésel a 1,406 euros de media y la gasolina sin plomo a 1'477, según datos del Boletín Petrolero de la UE. Con estos precios, la gasolina se ha abaratado entorno al 2'8% en los que llevamos de 2025, frente al 2'5% del diésel.

Dónde es más barato el gasóleo A

Existe una variación notable en los precios del Gasóleo A en España y la diferencia entre la gasolinera low-cost más barata y la más cara. Excluyendo las islas (en Santa Cruz de Tenerife se paga a 0'95 euros/litro) , Córdoba y Murcia son una semana más las provincias más baratas de toda la península, con el diésel a 99 céntimos y 1'02 euros, respectivamente, mientras que en Albacete se vende a un mínimo de 1'15, en Valencia y Huesca a 1'17, en Barcelona a 1'18 y en La Rioja, Lugo o Pontevedra a 1'19. La low-cost más cara se vende en Baleares, a casi 1.35.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,33 euros, unos 0,99 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 78,32 euros.

Ampliar Precios más baratos del diésel el 4 de septiembre de 2025. MITECO

La gasolina más barata en la península

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95 las diferencias son menores que en el caso del diésel en la península. Canarias sigue siendo el lugar más barato (0.96 en Las Palmas y Tenerife, tras sufrir una ligera subida) y el precio más bajo en la Península se sitúa en 8 provincias, donde se vende a 1'26, tres céntimos más que hace unos días: Madrid, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Barcelona, Cantabria y Pontevedra. Las provincias donde está por debajo de 1.30 ya sitúa en 27 y el precio más alto en las low-cost se paga en Baleares (1'40), tres céntimos más que hace apenas una semana.

Llenar un depósito medio de gasolina (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,23 euros, unos 5,83 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 87,06 euros.

Ampliar Precios más baratos de la gasolina el 4 de septiembre de 2025. MITECO

Las gasolineras más baratas de España

Según el Geoportal Gasolineras, que es la web del Ministerio que publica el precio de cada combustible en cada estación de servicio en España, la gasolina más barata de cada provincia a fecha 4 de septiembre de 2025 está en las siguientes gasolineras:

Madrid

En Madrid hay 919 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en AVENIDA MARCIAL LLORENTE, 66 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.239.

SIMON GRUP en CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 con la Gasolina 95 E5 a 1.264 €/litro.

ALCAMPO en C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

RECESPAÑA en CL FRAY JOSE DE SAN JACINTO 10 con el Gasoleo B a 0.91 €/litro.

XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL en CALLE ZAPADORES DE LOS, 1 con Adblue a 0.48 €/litro.

GALP en N-II km 29,000 con Diésel Renovable a 1.404 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.299 €/litro.

SCAT en CALLE VALPORTILLO II, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.709 €/litro.

BP TARAZA 365 en CALLE MARC GENE, 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.099 €/litro.

HAM TRES CANTOS en CARRETERA M-607 KM. 17,7 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

MOEVE en CARRETERA M-610 KM. 19,8 con la Gasolina 95 E10 a 1.625 €/litro.

SHELL en CALLE SANTO DOMINGO, 10 con el Biodiesel a 1.349 €/litro.

REPSOL en CL ARTURO SORIA, 175 con Gasolina Renovable a 1.639 €/litro.

Barcelona

En Barcelona hay 860 gasolineras, y las más baratas son:

APARCEMIENTO DE CAMIONES RIPOLLET, SCCL en CALLE ISAAC ALBENIZ, S/N con el Gasoleo A a 1.189 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO POL17 EL PEDREGAR INDUST., 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.269 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CORDOBA, 2 con el Gasoleo Premium a 1.227 €/litro.

BONAREA en AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 con la Gasolina 98 E5 a 1.365 €/litro.

(SIN RÓTULO) en CARRETERA MANRESA A ST. GUIM, KM. 32,400 con el Gasoleo B a 0.925 €/litro.

ESCLATOIL en CARRETERA NACIONAL II KM. 70 con Adblue a 0.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA DE SANTPEDOR KM. 3,5 con Diésel Renovable a 1.429 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CLOT, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.378 €/litro.

MEROIL en PLAZA LA SARDANA, 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.797 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-2 KM. 573 con el Gas Natural Comprimido a 1.204 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.154.

CEPSA en CALLE COMTE D'URGELL, 219 con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.789.

TAMOIL en AVENIDA FABREGADA, 55 con el Biodiesel a 1.269 €/litro.

PETROMIRALLES en CALLE GUIMARAES, S/N con Gasolina 95 E85 a 1.866 €/litro.

Valencia

En València hay 718 gasolineras, y las más baratas son:

SAFOROIL en AVENIDA BENIETO DE, 3 con el Gasoleo A a 1.171 €/litro.

BALLENOIL en CALLE DELS PINTORS, 5 con la Gasolina 95 E5 a 1.273 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO P.I.SECTOR 3-4, C. TARONGERS, PARCELA 8, S/N con el Gasoleo Premium a 1.183 €/litro.

COOP.+SAN+PEDRO en CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 con la Gasolina 98 E5 a 1.408 €/litro.

NINGUNO en PARAJE LA CEJILLA, S/N con el Gasoleo B a 0.85 €/litro.

TRANSPORTES GENERALES ORTEGA SL en CARRETERA DEL RIU KM. 39 con Adblue a 0.47 €/litro.

GALP en AUTOVIA A7 KM. 389,80 con Diésel Renovable a 1.429 €/litro.

BALLENOIL en CALLE BURJASSOT, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.34 €/litro.

GALP/3CAMINOS-VALENCIA en CALLE MILAGROSA, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.786 €/litro.

HAM en AVENIDA DELS FUSTERS, 42 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

SUMINISTROS MAZO en POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS S/N, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.309 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 con el Biodiesel a 1.269 €/litro.

Sevilla

En Sevilla hay 514 gasolineras, y las más baratas son:

COTREL en CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 con el Gasoleo A a 1.21 €/litro y Adblue a 0.363.

ALCAMPO S.A. en CALLE RONDA DEL TAMARGUILLO, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

FUENTES DE ANDALUCIA E.S. en CARRETERA CRTA- LA CAMPANA-FUENTES DE ANDALUCIA SE-220 KM. 9,750 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro.

BP en CALLE ALFRED NOBEL, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.439 €/litro.

SCA SAN ROQUE en INDUSTRIA 9 (CASCO URBANO) con el Gasoleo B a 0.858 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SE-510 KM. 3,8 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en CALLE VIRGEN DEL CARMEN, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.309 €/litro.

UNIÓN SEVILLANA DE SERVICIOS DEL TAXI S.C.A. en AVENIDA ROBERTO OSBORNE 16, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

HAM en CARRETERA DE EL COPERO KM. 0 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

TAMOIL en CALLE PINO CENTRAL, 14 con el Biodiesel a 1.277 €/litro.

Alacant

En Alacant hay 511 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en AVENIDA PICASSO, 41 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.305.

H.S en CR N-340, 707,0 con el Gasoleo Premium a 1.265 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

SURINVER en AVENIDA DE LA COOPERATIVA, S/N con el Gasoleo B a 0.985 €/litro.

BEROIL en AVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 con Adblue a 0.5 €/litro.

PETRONOR en CARRETERA N-332 KM. 122 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-340A KM. 716,3 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.355 €/litro.

POLAGAS en CALLE LOS MARINEROS, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.82 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP-7 KM. 613,2 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro.

HAM en AUTOVIA A7 KM. 526 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

CEPSA en CARRETERA N-332 KM. 63,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.655 €/litro.

TAMOIL en CALLE ARTES GRAFICAS, 89 con el Biodiesel a 1.379 €/litro.

Murcia

En Murcia hay 506 gasolineras, y las más baratas son:

UTE ESTACION DE MURCIA en CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 con el Gasoleo A a 1.029 €/litro.

INTERCON en CTRA. ESPINARDO - ALTORREAL, S/N km 2.5 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN con el Gasoleo Premium a 1.209 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.316.

FROET-GAS en AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 con la Gasolina 98 E5 a 1.399 €/litro.

GREGAL en LOS PEREZ S/N con el Gasoleo B a 0.845 €/litro.

COTRAJU en CAMINO DE MURCIA, S/N con Adblue a 0.339 €/litro.

REPSOL en AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 con Diésel Renovable a 1.479 €/litro.

RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) en CTRA. TENTEGORRA km 1,10 con los Gases licuados del petróleo a 0.888 €/litro.

NATURGY en CARRETERA SAN GINÉS A ERA ALTA, POLÍGONO 176, PARCELA 192 KM. S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.269 €/litro.

HAM en CARRETERA N-344 KM. 7 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

LA HITA-LO PAGAN en AVENIDA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 169 con la Gasolina 95 E10 a 1.378 €/litro.

ES DOSVILLAS SL en CARRETERA CEUTI EN LAS PULLAS KM. 8,600 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

Toledo

En Toledo hay 348 gasolineras, y las más baratas son:

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LOS YEBENES en POLIGONO LA CAÑADA, S/N con el Gasoleo A a 1.214 €/litro.

COOP.NTRA.SRA.DEL EGIDO en CALLE DEL VINO, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

ALCAMPO en AUTOVIA 42 KM. 65 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA en CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD en CARRETERA SAN PABLO DE LOS MONTES KM. 1,5 con el Gasoleo B a 0.838 €/litro.

COOP. STMO.CTO.VERACRUZ en CARRETERA ESTACION KM. 2 con Adblue a 0.35 €/litro.

REPSOL en CALLE REAL DE ABAJO, S/N con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

REPSOL en CL PASEO DE LA ROSA, S.N. (N-401 km 69) con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.559 €/litro.

BP en AUTOVIA AUTOVIA A4 KM. 132 con los Gases licuados del petróleo a 0.86 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-4 KM. 36,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

NINGUNO en CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 con la Gasolina 98 E10 a 1.788 €/litro.

Málaga

En Málaga hay 343 gasolineras, y las más baratas son:

AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. en AVDA. EL SAUCEJO, S/N con el Gasoleo A a 1.216 €/litro y Adblue a 0.436.

BALLENOIL en AVENIDA VELAZQUEZ, 113 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.269 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.279.

COLOSO en CARRETERA DE COIN KM. 54 con la Gasolina 98 E5 a 1.485 €/litro.

SCA.AGRIC.OLIV.NTRA.SRA.DEL ROSARIO en CARRETERA LLANO DE LA ESTACION KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.831 €/litro.

REPSOL en AVENIDA SALINAS DE LAS, 2 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

COLOSO en AVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 17 con los Gases licuados del petróleo a 0.849 €/litro.

NATURGY ANTEQUERA en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL ESTE, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.289 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.199.

ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLA en CALLE MADERA-PG LA ERMITA, 1 con la Gasolina 98 E10 a 1.55 €/litro.

Badajoz

En Badajoz hay 335 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE PAPA JUAN XXI, S/N con el Gasoleo A a 1.215 €/litro.

SEDIMACAR, S.L. en CALLE VIA EMERITA, 66 con la Gasolina 95 E5 a 1.29 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO IND. EL PRADO, PARC SER 1-A, S/N con el Gasoleo Premium a 1.225 €/litro.

E. S. SAN ISIDRO en CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 con la Gasolina 98 E5 a 1.475 €/litro.

COOP. PERALES en C/ ENCARNACION, S/N con el Gasoleo B a 0.837 €/litro.

SETTRAN en CALLE CONSTRUCCION, SN con Adblue a 0.53 €/litro.

REPSOL en AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S/N con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-630 KM. 665,4 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.355 €/litro.

REPSOL en AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 con los Gases licuados del petróleo a 0.969 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA A-66 KM.730 KM. 730 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro.

HAM en AUTOVIA A5 KM. 341 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-5 KM. 341 con Gasolina Renovable a 1.589 €/litro.

Granada

En Granada hay 322 gasolineras, y las más baratas son:

COMOTRANS en CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 con el Gasoleo A a 1.203 €/litro, Adblue a 0.382 y el Gasoleo B a 0.831.

BALLENOIL en CAMINO DE RONDA, 117 con la Gasolina 95 E5 a 1.269 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.275 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.289.

A.AGUAZA en CR N-342, 156 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA POZO ALCON- HUESCAR KM. 30 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

ASOCIACION GREMIAL TAXI GRANADA en CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.759 €/litro.

NATURGY ES GRANADA-PETROL&GO en AVENIDA AVDA DE ANDALUCÍA, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.289 €/litro.

HAM en AUTOVIA A92 KM. 225 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA A-92 KM. 282 con la Gasolina 95 E10 a 1.644 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA ANDALUCIA, S/N con el Biodiesel a 1.279 €/litro.

CHT en CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 con la Gasolina 98 E10 a 1.587 €/litro.

Cádiz

En Cádiz hay 315 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en AVENIDA SANLUCAR, con el Gasoleo A a 1.239 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.249.

ALCAMPO en CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro.

ES COLOSO en CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 con la Gasolina 98 E5 a 1.419 €/litro.

S.C.A. FRUSANA en CARRETERA COLORADA KM. con el Gasoleo B a 0.899 €/litro.

E.S. EL FRESNO en POLIGONO ZAL BAHIA DE ALGECIRAS AREA EL FRESNO, con Adblue a 0.653 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en CL FERROCARRIL 34 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.379 €/litro.

BP LA PEÑITA DE CADIZ en AVENIDA ALCALDE SANCHEZ COSSIO, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-381 KM. 11,500 con el Gas Natural Comprimido a 1.329 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.279.

TAMOIL en POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 con el Biodiesel a 1.324 €/litro.

E.S. SHELL LA FRONTERA en CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 con la Gasolina 98 E10 a 1.679 €/litro.

A Coruña

En A Coruña hay 302 gasolineras, y las más baratas son:

MAREXADA OIL en MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N con el Gasoleo A a 1.234 €/litro y Adblue a 0.39.

ALCAMPO FERROL en POLIGONO LA GANDARA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-550 KM. 75,9 con el Gasoleo Premium a 1.307 €/litro.

GSM en CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.498 €/litro.

GALP en CARRETERA FERROL-CAMPO HOSPITAL KM. 33,6 con el Gasoleo B a 0.989 €/litro.

REPSOL en CR A-55, 15,3 (A-55 km 15,39) con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

EASYGAS en CAMINO MARTINETE, 52 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

MEROIL en CARRETERA AC-552 KM. 37,100 con los Gases licuados del petróleo a 0.73 €/litro.

MANZANEDA - SIONLLA en RUA PAIS VASCO, 63 con el Gas Natural Comprimido a 1.259 €/litro.

HAM VILAR DO COLO en POLIGONO ESTRADA VILAR COLO, S/N con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

CEPSA en CARRETERA LC-402 KM. 74,1 con la Gasolina 95 E10 a 1.579 €/litro.

STAROIL en VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE con el Bioetanol a 2.499 €/litro.

Zaragoza

En Zaragoza hay 300 gasolineras, y las más baratas son:

GANAR, S. COOP. en AVENIDA MAELLA, 56,5 con el Gasoleo A a 1.2 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.27.

COOPERATIVA SAN MIGUEL en CAMINO ABARQUILLO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.257 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.445 €/litro.

SDAD.COOP.SAN ANTONIO en CALLE SAN MIGUEL, S/N con el Gasoleo B a 0.86 €/litro.

APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ZARAGOZA en POLIGONO MALPICA II, F, 57 con Adblue a 0.31 €/litro.

GALP en AUTOVIA ALMENARETA-2 KM. 0 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

REPSOL en CALLE ORIENTE, 26 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.529 €/litro.

BP en AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

HAM en POLIGONO EL SACO, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

ALFA ENERGY en CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 con el Biodiesel a 1.59 €/litro.

Jaén

En Jaén hay 286 gasolineras, y las más baratas son:

SIN IMAGEN en POLIGONO INDUSTRIAL ESTACION, 0 con el Gasoleo A a 1.203 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-321 KM. 68,5 con el Gasoleo Premium a 1.219 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.259 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.269.

S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMDIOS en CARRETERA MANCHA REAL-CAZORLA KM. 17,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.355 €/litro.

SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO en AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 220 con el Gasoleo B a 0.84 €/litro.

PICUALIA en CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 299 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CARRETERA LINARES-ORCERA KM. 80,5 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

BP BAEZA-SAN GONZALO en CARRETERA 326 KM. 12,1 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 con el Gas Natural Comprimido a 1.269 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.179.

S.C.A. SAN SEBASTIAN en CARRETERA JAÉN 3200 KM. 5,800 con la Gasolina 95 E10 a 1.349 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA N-IV KM. 339 con el Biodiesel a 1.319 €/litro.

Córdoba

En Córdoba hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

COTRANCO en CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 con el Gasoleo A a 0.99 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. LIBIA, 34 con la Gasolina 95 E5 a 1.264 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.19 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.265.

ENERPLUS en AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.449 €/litro.

COOP. OLIVARERA SAN ISIDRO en CALLE REGIONES DEVASTADAS, 5 con el Gasoleo B a 0.852 €/litro.

COTRAVALLE en CARRETERA PEDROCHE KM. 0,1 con Adblue a 0.42 €/litro.

REPSOL en CALLE TRAJANO, 8 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

AUTACOR en AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.574 €/litro.

NATURGY en CALLE ARTESANOS (LOS), 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.309 €/litro.

R.R. ESTACION DE SERVICIO en POLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 36 con la Gasolina 95 E10 a 1.549 €/litro.

Girona

En Girona hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

CAMPSA EXPRESS en CARRETERA SANTA COLOMA KM. 38-42 con el Gasoleo A a 1.219 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.289.

AVANZA OIL en AVENIDA JOAN CARLES, 44 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

ENCO SANT JORDI en AV.GENERALITAT.25 con la Gasolina 98 E5 a 1.529 €/litro.

CALSINA CARRE en CAMI DEL ROURE, 5 con el Gasoleo B a 1.029 €/litro.

ESCLATOIL en CALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 22 con Adblue a 0.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-260 KM. 63 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

REPSOL en CL ALFONSO XII, 161 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.619 €/litro.

EPSILON PLUS en AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP7 KM. 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.139 €/litro.

SHELL en CARRER CARRER LA PIRETA PARCELA 11, 11 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

CEPSA en CALLE SANT PONS DE LA BARCA, 2 con la Gasolina 95 E10 a 1.659 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA C-25 KM. 240 con el Biodiesel a 1.354 €/litro.

Navarra

En Navarra hay 283 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en AVENIDA ZARAGOZA, S/N con el Gasoleo A a 1.209 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.279.

TALLERES ARRUBLA en CTRA. SOLCHAGA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.298 €/litro.

ALCAMPO en POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

A.N. ENERGETICOS, S.L - PERALTA en AVENIDA SAN SILVESTRE, S/N con el Gasoleo B a 0.859 €/litro.

BONAREA en CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ZARAGOZA, 48 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

LA ROTXA ANSOAIN en CALLE BERRIOPLANO, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-121 KM. 79,5 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

GALP en CTRA. A-1 km 391 con el Gas Natural Comprimido a 1.189 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.139.

MLC en CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.569 €/litro.

E.S. TIEBAS en NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 con el Biodiesel a 1.8 €/litro.

Ciudad Real

En Ciudad Real hay 267 gasolineras, y las más baratas son:

ALCAMPO en AVENIDA DEL VINO, SN con el Gasoleo A a 1.206 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.291, el Gasoleo Premium a 1.226 y la Gasolina 98 E5 a 1.455.

VITIVINICOLA SAN JOSE en POLIGONO CALLE C P-1 B-1, S/N con el Gasoleo B a 0.849 €/litro.

VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM en CALLE TONEL, 15 con Adblue a 0.361 €/litro.

REPSOL E.S.MILA HERMANOS REDONDO S.L. en CR N-310, 85,1 (N-310 km 85,18) con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL SUR, SN con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.311 €/litro.

DELFINCARFUEL en AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN con los Gases licuados del petróleo a 0.755 €/litro.

HAM en POLIGONO CAMPO DE AVIACIÓN, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

E.S. LOGAFUELL en AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 1 con la Gasolina 95 E10 a 1.335 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-430 KM. 304,42 con Gasolina Renovable a 1.549 €/litro.

Asturias

En Asturias hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

CATOA en PG IND ESPIRITU SANTO-COLLOT 1-2 con el Gasoleo A a 1.251 €/litro.

ALCAMPO en AUTOPISTA AS -2 KM. 22 con la Gasolina 95 E5 a 1.351 €/litro.

EASYGAS en CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.409.

ALCAMPO en CARRETERA AS17 KM. 47 con la Gasolina 98 E5 a 1.559 €/litro.

ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. en CARRETERA AS-228 KM. 13 con el Gasoleo B a 0.91 €/litro.

TRAKTOS AUTOMOCIÓN en POLIGONO ASIPO, 6 con Adblue a 0.54 €/litro.

REPSOL en CR N-621, 176 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

Q8 en CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DE LUGO, 24 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

HAM en AVENIDA OVIEDO, SN con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

CEPSA en CARRETERA AS-219 KM. 5,200 con la Gasolina 95 E10 a 1.539 €/litro.

ASIPO SERVICIOS en CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 con Gasolina 95 E25 a 1.879 €/litro y Gasolina 95 E85 a 3.

Tarragona

En Tarragona hay 259 gasolineras, y las más baratas son:

- en PARTIDA ORIOLA, 54 con el Gasoleo A a 1.2 €/litro.

PETROCAT DIRECTE en CARRETERA N-340 KM. 1093,5 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

ALAS en POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 con el Gasoleo Premium a 1.245 €/litro.

ENTREAUTO en APEL·LES MESTRES 44-46 con la Gasolina 98 E5 a 1.424 €/litro.

COPERAL en CARRETERA IGUALADA KM. S/N con el Gasoleo B a 0.879 €/litro.

ESCLATOIL en CALLE ARGENTINA, 13 con Adblue a 0.399 €/litro.

PETRONOR en RONDA REMEI (DEL), S/N con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

COOP. LA GALERA en CALLE COOPERATIVA, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.348 €/litro.

EXOIL en CALLE MERCURI, 15,17 con los Gases licuados del petróleo a 0.84 €/litro.

HAM BIONET en CALLE SOFRE, 5 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

CEPSA en CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

TAMOIL en AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 con el Biodiesel a 1.234 €/litro.

Almería

En Almería hay 249 gasolineras, y las más baratas son:

E.S. GASOLEOS HORTICAMPO - VICAR en CAMINO CORTIJO SAN LUCIANO, S/N con el Gasoleo A a 1.215 €/litro y el Gasoleo B a 0.844.

ENERGY CARBURANTES en CALLE SIERRA ATALAYA, 6 con la Gasolina 95 E5 a 1.319 €/litro.

TRANSRUMAR en POLIGONO INDUSTRIAL. AREA DE TRANSPORTES, 0 con el Gasoleo Premium a 1.265 €/litro.

GONZALEZ CAÑABATE, S.L. en CALLE SIERRA NEVADA, 90 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO en CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CL PADRE MENDEZ, S.N. con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

LA TORRE en AVENIDA SIERRA ALHAMILLA, 310 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.394 €/litro.

S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN en PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 con la Gasolina 95 E10 a 1.509 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.669.

Pontevedra

En Pontevedra hay 230 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N con el Gasoleo A a 1.191 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.264, el Gasoleo Premium a 1.192 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.265.

ALCAMPO en AVENIDA AS CAROLINAS, 25 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

CAMPODEZA, S.C.G. en LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N con el Gasoleo B a 0.979 €/litro.

COAFOR en RUA REGUEIRA, 47 con Adblue a 0.577 €/litro.

REPSOL en AVENIDA PORTUGAL, S/N con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

PETROCASH SAIAR en CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

REPSOL en CL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DE LAS RIAS BAJAS KM. 290 con el Gas Natural Licuado a 1.179 €/litro.

Lleida

En Lleida hay 221 gasolineras, y las más baratas son:

COOP BELLCAIRE en CARRETERA CARRETERA COMARCAL C-53 KM. 137,3 con el Gasoleo A a 1.21 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 con la Gasolina 95 E5 a 1.282 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.22 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.283.

BONAREA en CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.37 €/litro.

SIN ROTULO en DEMOCRACIA S/NÚM. con el Gasoleo B a 0.703 €/litro.

ESCLATOIL en CALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N con Adblue a 0.399 €/litro.

REPSOL en CALLE URGELL, 11 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C 14 KM. 134 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

HAM en CALLE A2, 463 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

MOLGAS ENERGIA, S.A. en CARRETERA 230 KM. 6,5 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

Castelló

En Castelló hay 217 gasolineras, y las más baratas son:

ONDAMITA OIL en AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 7 con el Gasoleo A a 1.219 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.289.

CARREFOUR en AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro.

ALCAMPO en ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) con la Gasolina 98 E5 a 1.543 €/litro.

TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA en CARRETERA TERUEL KM. 24 con el Gasoleo B a 0.925 €/litro.

TRAVOLCAS (TRAVOLPOWER) en AVENIDA MEDITERRANI, 134 con Adblue a 0.38 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N 340 KM. 1042,2 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

CEPSA en AVENIDA MEDITERRANI, 34 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. en AVENIDA CASTELLO, 75 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

MONFORT en CALLE DINAMARCA - ESQUINA C/SABONER, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.214 €/litro.

HAM en CARRETERA VILLAREAL-ONDA KM. 1 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

CARCELLER ROYO S.L. en CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 con la Gasolina 98 E10 a 1.719 €/litro.

Albacete

En Albacete hay 188 gasolineras, y las más baratas son:

E.S. VILLARROBLEDO en AVENIDA REYES CATÓLICOS, 108 con el Gasoleo A a 1.159 €/litro.

LA REMEDIADORA en ALFREDO ATIENZA, 149-151 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

ALCAMPO en SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 con el Gasoleo Premium a 1.314 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.461.

COOP. LA UNION AB en CARRETERA VILLAGARCIA KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.84 €/litro.

VINICOLA DE VILLARROBLEDO en CARRETERA MUNERA KM. 0,500 con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en CARRETERA JAEN KM. 47 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA MADRID, 11 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.369 €/litro.

A&A en AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.818 €/litro.

HAM en POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Cuenca

En Cuenca hay 184 gasolineras, y las más baratas son:

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD,SOC.COOP.DE CLM en CALLE MONTESANTO, S/N con el Gasoleo A a 1.228 €/litro.

S. COOP. AGRARIA DE C-LM «SAN ISIDRO» en CALLE PRÍNCIPE, 153 con la Gasolina 95 E5 a 1.291 €/litro y el Gasoleo B a 0.823.

C.C ALCAMPO en CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.539.

SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM en CALLE RAMON Y CAJAL, 42 con Adblue a 0.49 €/litro.

REPSOL en CALLE SAN ISIDRO, 67 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

CEPSA en AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 84 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.615 €/litro.

VEN Y VEN OIL en POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

NATURGY en CARRETERA ALBACETE, N-320 KM. 72 con el Gas Natural Comprimido a 1.289 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DEL ESTE KM. 224 con el Gas Natural Licuado a 1.179 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA N-III KM. 141,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

León

En León hay 179 gasolineras, y las más baratas son:

PONFEBUS en AVENIDA DE LA LIBERTAD, 15 con el Gasoleo A a 1.216 €/litro.

DISTROL en CALLE CAÑADA REAL-MR EN MARIALBA-MR, 107 con la Gasolina 95 E5 a 1.348 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA AGUSTINOS, 27 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

PASO HONROSO en AVENIDA PAIS LEONES, 12 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

SUTECAL en MUNICIPIO con el Gasoleo B a 0.883 €/litro.

RIALCE, S.L. en CARRETERA MAYORGA KM. 1 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ANCARES, 27 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

EASYGAS en CARRETERA N - VI KM. 351 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.429 €/litro.

GALP en AVENIDA PORTUGAL, 46 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

ZEPXA ECO en CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 con la Gasolina 95 E10 a 1.379 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.55.

Cáceres

En Cáceres hay 175 gasolineras, y las más baratas son:

S. C. L. REGADHIGOS en CARRETERA MEDELLIN KM. 49 con el Gasoleo A a 1.25 €/litro.

SEDIMACAR, SL en CARRETERA EX-106 KM. 2,50 con la Gasolina 95 E5 a 1.29 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA JARANDILLA KM. 36 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

GALP en CARRETERA EX-108 KM. 95,600 con la Gasolina 98 E5 a 1.5 €/litro.

MESILLAS en FINCA MESILLAS LA VEGA Y LA SALUD (EX-392 km 3-7) con el Gasoleo B a 0.841 €/litro.

SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL en AVENIDA GARCIA SIÑERIZ, 172 con Adblue a 0.613 €/litro.

REPSOL en CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 180,800 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-5 KM. 290,8 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.549 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CC 054 KM. 2,300 con los Gases licuados del petróleo a 0.884 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A5 KM. 244,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.259 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.179.

Valladolid

En Valladolid hay 173 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID en CALLE PUENTE COLGANTE, 2 con el Gasoleo A a 1.208 €/litro y Adblue a 0.424.

GASOLINERA ZARATAN en CALLE PARQUE DE OCIO EQUINOCIO, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro.

GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA en CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.354.

MAXPETROL en CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

NO TIENE en CARRETERA PIÑEL DE ABAJO KM. S/N con el Gasoleo B a 0.86 €/litro.

REPSOL en CR CL-601, 22,7 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

MAXPETROL en CALLE CALVARIO, 18 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

REPOSTAR--ZARATAN en ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 con el Biodiesel a 1.437 €/litro.

Cantabria

En Cantabria hay 172 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 con el Gasoleo A a 1.209 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.229.

BALLENOIL en CALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 24 con la Gasolina 95 E5 a 1.269 €/litro.

COMBUSCAN en LANSAR, S/N (N-634 km 284,5) con la Gasolina 98 E5 a 1.539 €/litro.

AGROCANTABRIA en BARRIO CHAROLA, SN con el Gasoleo B a 0.96 €/litro.

GASOLINERA ALISAL en AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN con Adblue a 0.699 €/litro.

PETRONOR en CARRETERA N-611 KM. 163,2 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 197 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.369 €/litro.

REPSOL en AU A-8 ,P.K. 256 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

REPSOL en BARRIO CAMARREAL, 150 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

AREA DE SERVICIO LA PALMERA en CALLE PROSPERIDAD, 61 con el Biodiesel a 1.509 €/litro.

VALLE DE LIENDO en N-634 km 165 con la Gasolina 98 E10 a 1.679 €/litro.

Huelva

En Huelva hay 161 gasolineras, y las más baratas son:

CUNA DE PLATERO en CM/ MONTEMAYOR, S/Nº con el Gasoleo A a 1.228 €/litro y el Gasoleo B a 0.837.

COBELLA en AVENIDA BLAS INFANTE, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.335 €/litro.

SUMALCA en CALLE MOGUER, S/N con el Gasoleo Premium a 1.304 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA A-492 KM. 0,100 con la Gasolina 98 E5 a 1.534 €/litro y el Biodiesel a 1.339.

BP OIL ESPAÑA, S.A.U. en CARRETERA HU - 3400, P.K. 3,800 KM. con Adblue a 0.659 €/litro.

REPSOL en A-494 km 7.100 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

GALP en Ctra. A-494 km 24,500 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.579 €/litro.

GAS AUTO en CALLE ISAAC ALBENIZ, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.849 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO NUEVO, 38 con el Gas Natural Licuado a 1.179 €/litro.

E.S. LA CARRASCA en POLIGONO INDUSTRIAL LA CARRASCA, 17 con la Gasolina 95 E10 a 1.479 €/litro.

COLOSO en CR N-435, 219,9 con la Gasolina 98 E10 a 1.499 €/litro.

Burgos

En Burgos hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

ASEBUTRA en CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N con el Gasoleo A a 1.244 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.289.

CARCEDOIL en CALLE CALZADA, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.366 €/litro.

GALP en CTRA. DE SORIA, S/N (CRTA. DE SORIA, S/N) con la Gasolina 98 E5 a 1.579 €/litro.

SAN FORMERIO S.COOP. en CARRETERA DE AÑASTRO S/N con el Gasoleo B a 0.864 €/litro.

ES HERMANOS OLALLA en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 con Adblue a 0.45 €/litro.

BEROIL, S.L. en N-I km 249 con Diésel Renovable a 1.299 €/litro.

GALP en CARRETERA N-623 KM. 0 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.504 €/litro.

LAS TERRAZAS en CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

REPSOL en CR A-1, 187,7 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CALLE ZIZILION, 3 con el Gasoleo A a 1.285 €/litro.

BIDEKO ATERPE en CALLE MUGARRIEGI, 2 con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro y Adblue a 0.435.

PETROMIRALLES en POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro y el Gasoleo B a 1.127.

ALCAMPO en CALLE ASTIGARRAKO, 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.535 €/litro.

REPSOL en CL ANTXOTXIPI , 15 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

GALP en AVENIDA NAVARRA, 81 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.404 €/litro.

MLC en CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Lugo

En Lugo hay 145 gasolineras, y las más baratas son:

LIBRE en POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N con el Gasoleo A a 1.193 €/litro.

PLENERGY en AVENIDA BENIGNO RIVERA, 15 con la Gasolina 95 E5 a 1.339 €/litro.

BP en LUGAR MUXA DE ARRIBA (SANTA MAR, 640 con el Gasoleo Premium a 1.369 €/litro.

PETROCASH FONTEFRIA en CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8 con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

LEIRA S.C.G. en C/CELSO EMILIO FERREIRO, con el Gasoleo B a 0.99 €/litro.

CANDO en POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 con Adblue a 0.58 €/litro.

REPSOL en AVENIDA LUGO, 0 con Diésel Renovable a 1.539 €/litro.

MOEVE en N-VI km 504 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.593 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-6 KM. 538 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A6 KM. 487 con el Gas Natural Licuado a 1.179 €/litro.

ORTEGAL OIL en RUA ILLA GAVEIRA, 81 con la Gasolina 98 E10 a 1.609 €/litro.

Bizkaia

En Bizkaia hay 141 gasolineras, y las más baratas son:

686 TLP en BARRIO SALCEDILLO, S/N con el Gasoleo A a 1.23 €/litro.

BIDEKO en POLIGONO PATAKON, 7 con la Gasolina 95 E5 a 1.358 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO INDUSTRIAL MENDIETA-UZKOA, PARCELA II FINCA 1 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

EUSKADILOWCOST en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.506 €/litro.

AVIA AJARTE en AVENIDA AIXARTE, con el Gasoleo B a 1.03 €/litro.

AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. en CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CL RIBERA DE AXPE, 19 con Diésel Renovable a 1.566 €/litro.

CEPSA en BARRIO ARTEAGA, 17 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.529 €/litro.

AVIA USOA en POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

HAM BILBAO en CALLE REFRADIGAS, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Huesca

En Huesca hay 139 gasolineras, y las más baratas son:

COOPERATIVA TRANSPIRENAICA, S.C.L. en CARRETERA A-2217 KM. 3,5 con el Gasoleo A a 1.17 €/litro.

BALLENOIL en AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 con el Gasoleo Premium a 1.223 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.295 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.296.

ALCAMPO en CARRETERA N-240 KM. 160 con la Gasolina 98 E5 a 1.44 €/litro.

AGROPIENSO en CARRETERA N-240 KM. 128,100 con el Gasoleo B a 0.875 €/litro.

ORANGUTAN en AVENIDA DE FONZ, 8,10 con Adblue a 0.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-240 KM. 141,400 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-22 KM. 62,000 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP2 KM. 86 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

CEPSA en CARRETERA FRAGA-MONZON KM. 12,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.509 €/litro.

Teruel

En Teruel hay 123 gasolineras, y las más baratas son:

COTRATUR en C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 con el Gasoleo A a 1.214 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.378.

SERSUCO S. COOP. en POLIGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.23 €/litro.

RIO PANCRUDO en CARRETERA VIVEL DEL RIO KM. 18 con el Gasoleo B a 0.846 €/litro.

COOPERATIVA PUEYOS en ESCATRON con Adblue a 0.33 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ALBALATE, 7 con Diésel Renovable a 1.544 €/litro.

E.S. AGUAVIVA en AVENIDA LA FUENTE,, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.639 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ZARAGOZA, 100 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

Salamanca

En Salamanca hay 121 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION DE AUTOBUSES en AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 con el Gasoleo A a 1.212 €/litro y Adblue a 0.417.

BALLENOIL en CALLE NEWTON, 13 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.299.

RONDA OESTE en AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

ARANPINO en SA-804 km 26 con el Gasoleo B a 0.858 €/litro.

ADS en PARC LOS MIRADORES, 29 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

IBERFUEL en CALLE RIO DUERO, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SA-CV-70 KM. 1,650 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

HAM en CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Guadalajara

En Guadalajara hay 106 gasolineras, y las más baratas son:

ATA en POLIGONO FRANCISCO MEDINA Y MENDOZA PARCELA 10, S/N con el Gasoleo A a 1.241 €/litro.

BALLENOIL en CALLE LOS PICONES, 3 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro.

BALLENOIL en CALLE COMERCIO, 2 con el Gasoleo Premium a 1.289 €/litro.

SHELL en AVENIDA EL ATANCE, 15 con la Gasolina 98 E5 a 1.509 €/litro.

SDAD COOP CAMPILLO DE DUEÑAS en DISEMINADO PG 15 PARCELA 29, S/N con el Gasoleo B a 0.909 €/litro y Adblue a 0.44.

REPSOL en CR CM-219, 4,9 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

GALP en CALLE FRANCISCO ARITIO, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 en AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA BARCA, 8 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

La Rioja

En La Rioja hay 100 gasolineras, y las más baratas son:

COOPERATIVA GARU en CARRETERA LOGROÑO KM. 43 con el Gasoleo A a 1.197 €/litro y el Gasoleo B a 0.816.

ALCAMPO en C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.329 y la Gasolina 98 E5 a 1.486.

AUTOBUSES JIMENEZ en CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 con Adblue a 0.31 €/litro.

REPSOL SA en AVENIDA AVDA. ZARAGOZA, 15 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

PETRONOR en AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.629 €/litro.

REPSOL en CR LO-20 ,P.K. 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

REPSOL en CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

Zamora

En Zamora hay 99 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CALLE VILLALPANDO, S/N con el Gasoleo A a 1.269 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.349.

BALLENOIL en CALLE SALAMANCA, 46 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

PASO HONROSO en CARRETERA PALENCIA KM. 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

NUTECAL en CALLE CUBA, SN con el Gasoleo B a 0.883 €/litro.

FERTIBLEND en CARRETERA ZA-610 KM. 0 con Adblue a 0.406 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.816.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 425,5 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

|> ENERTRIX <| en CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.499 €/litro.

HAM en CARRER CAÑADA BERZIANA, 9 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Ourense

En Ourense hay 97 gasolineras, y las más baratas son:

SUPERFUEL en CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 con el Gasoleo A a 1.307 €/litro.

GALP en N-540 P.K. 0,700 con la Gasolina 95 E5 a 1.394 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.327 €/litro.

J.L E HIJOS en C-536 km 4,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.529 €/litro.

O SURTIDOR en CARRETERA CARRETERA DE OÍMBRA (OU-1011) KM. 2,2 con el Gasoleo B a 1.069 €/litro.

GALP en CARRETERA NACIONAL 540 KM. 0,70 con Adblue a 0.699 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GUDIÑA-LALIN KM. 21 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CRTA. N-525, KM.199.4 KM. 199,4 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

REPSOL en LUGAR RIOS, con los Gases licuados del petróleo a 0.9 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 con la Gasolina 95 E10 a 1.609 €/litro.

Araba

En Araba hay 86 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSARABA en CALLE JUNDIZ, 14 con el Gasoleo A a 1.23 €/litro.

GM OIL en AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 con la Gasolina 95 E5 a 1.389 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.499.

BALLENOIL en CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

COCEFOR en ZUAZOBIDEA, 4 con el Gasoleo B a 0.808 €/litro.

EUROCAM en CALLE TRATADO DE PARIS, 6 con Adblue a 0.439 €/litro.

ADS en CALLE DEIDA, 6 con Diésel Renovable a 1.568 €/litro.

GALP en CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.494 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-1 KM. 364,4 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

NATURGY en CALLE A-1 KM 342. POL. IND. SUBILLABIDE (SUVILLAVIDE BIDEA), 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.289 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO OKITURRI, 3 con el Gas Natural Licuado a 1.179 €/litro.

Palencia

En Palencia hay 80 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 con el Gasoleo A a 1.279 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.339.

BALLENOIL en CALLE EXTREMADURA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

GALP en AVENIDA CUBA, 25 con la Gasolina 98 E5 a 1.544 €/litro.

AGROPAL en CAMINO DE CIRCUNVALACION, S/N con el Gasoleo B a 0.895 €/litro.

BEROIL en POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 con Adblue a 0.5 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-615 KM. 2,3 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 10,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.359 €/litro.

AVIA en AVENIDA ANDALUCÍA, 180 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 KM. 94 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

Ávila

En Ávila hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

ALCAMPO en CALLE LOS MACEROS, SN con el Gasoleo A a 1.269 €/litro.

PETROPRIX en CALLE RIO AREVALILLO, 23 con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en CALLE HORNOS CALEROS, S/N con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

E.S «EL CARRASCAL» en CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 con la Gasolina 98 E5 a 1.509 €/litro.

BEROIL en CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 con el Gasoleo B a 0.899 €/litro.

SIN ROTULO en CARRETERA 4 AV P 124A KM. 4 con Adblue a 0.459 €/litro.

REPSOL en AVENIDA MADRID, 4 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

MOEVE en CARRETERA BURGOHONDO KM. 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.614 €/litro.

REPOSTAR en CALLE RIO DUERO, 11 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

CEPSA en AV-512 km 0,750 con la Gasolina 98 E10 a 1.709 €/litro.

Segovia

En Segovia hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

G CANTALEJO en CALLE CTRA. ARANDA, 4 con el Gasoleo A a 1.279 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.359.

AN GLUS en SEGOVIA km 00 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

G CANTALEJO en CARRETERA SEGOVIA KM. 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

A.N. GLUS en CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 con el Gasoleo B a 0.86 €/litro.

NAVATRANS en AUTOVIA A-601 KM. 75,9 con Adblue a 0.489 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.928.

REPSOL en CTRA N-110 PK 144,600 con Diésel Renovable a 1.558 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.407 €/litro.

HAM en CARRETERA TUREGANO-NAVAS DE ORO KM. 1 con el Gas Natural Licuado a 1.169 €/litro.

Soria

En Soria hay 47 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en POLIGONO LA GÜERA, S/N con el Gasoleo A a 1.259 €/litro.

COPISO en POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 con la Gasolina 95 E5 a 1.35 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.29.

ALCAMPO en ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.47 €/litro.

UNION COMARCAL AGREDANA.S.C.L en CARRETERA DEVANOS KM. 0,500 con el Gasoleo B a 0.946 €/litro.

SIN DETERMINAR en AVENIDA VALLADOLID, 13 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 102 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

ES LAS CASAS en N-111 km 229,1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.589 €/litro.

ORUCA en AVENIDA SORIA, 40 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

Melilla

En Melilla hay 13 gasolineras, y las más baratas son:

SHELL ALFONSO XIII en CALLE ALFONSO XIII, 84 con el Gasoleo A a 1.088 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.128 y la Gasolina 95 E5 a 1.18.

Ceuta

En Ceuta hay 10 gasolineras, y las más baratas son:

ON365 en MUELLE ALFAU, S/N con el Gasoleo A a 1.229 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.224 y el Gasoleo Premium a 1.279.

SHELL MUELLE DATO en AVENIDA MUELLE DATO, 8 con la Gasolina 98 E5 a 1.243 €/litro.

MOEVE en AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 con Adblue a 1.205 €/litro.

CEPSA en AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.294 €/litro.

Tenerife

En Tenerife hay 209 gasolineras. La más consultada es OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Tenerife son:

CEPSA en CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 con el Gasoleo A a 0.965 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 0.965 €/litro.

OCÉANO en POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N con el Gasoleo Premium a 0.989 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 0.989 €/litro.

SHELL LA LAGUNA en AVENIDA CALVO SOTELO, S/N con la Gasolina 98 E5 a 1.099 €/litro.

CANARY OIL, S.L. en CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 con Adblue a 0.980 €/litro.

REPSOL en CALLE LIBERTAD, S/N con Diésel Renovable a 1.249 €/litro.

DISA CANDELARIA en CALLE LAS BICHAS, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro.

DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 con el Gas Natural Comprimido a 1.541 €/litro.

Gran Canaria

En Gran Canaria hay 182 gasolineras. La más consultada es DISA BALOS en CALLE ALMENDRO, 29, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Gran Canaria son:

PLENERGY en CALLE ANSITE, 33 con el Gasoleo A a 0.959 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 0.965 €/litro.

SHELL REHOYAS en CARRETERA GC 200 KM. 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.089 €/litro.

DISA SAN JOSE en CALLE BLAS CABRERA FELIPE FISICO, 26 con el Gasoleo Premium a 1.045 €/litro.

DISA AUTOPISTA KM 21 en AUTOPISTA GC-1 KM. 21 con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro.

CEPSA EL CUBILLO en CALLE CUBILLO, 1 con Adblue a 0.799 €/litro.

REPSOL en AVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, 1 con Diésel Renovable a 1.232 €/litro.

OCÉANO en CALLE GARLOPA, 41 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.145 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GC 292 KM. SN con la Gasolina 98 E10 a 1.289 €/litro.

SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 con la Gasolina 95 E10 a 0.965 €/litro.

Lanzarote

En Lanzarote hay 46 gasolineras. La más consultada es DISA MACHER en CARRETERA ARRECIFE YAIZA KM. 12, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Lanzarote son:

DISA NUEVA AEROPUERTO en CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.089 €/litro.

PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 con el Gasoleo A a 1.037 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.065 €/litro.

DISA COSTA TEGUISE en AVENIDA LAS PALMERAS, S/N con la Gasolina 98 E5 a 1.099 €/litro.

Fuerteventura

En Fuerteventura hay 28 gasolineras. La más consultada es SANTANA DOMINGUEZ en AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Fuerteventura son:

DISA EL MATORRAL en CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro.

CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 con el Gasoleo A a 1.025 €/litro.

DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5 con el Gasoleo Premium a 1.045 €/litro.

DISA EL CARACOL en CARRETERA CARRETERA GENERAL DE TARAJALEJO KM. 16 con la Gasolina 95 E5 a 1.139 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.139 €/litro.

DISA en CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 con Adblue a 1.175 €/litro.

H2GO CORRALEJO en AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N con Diésel Renovable a 1.275 €/litro.

H2GO MORRO JABLE en POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N con el Hidrogeno a 9.900 €/litro.

La Palma

En La Palma hay 20 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA LP-114 KM. 78,50, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en La Palma son:

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N con el Gasoleo A a 1.147 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.139 €/litro.

BP BAJAMAR en CARRETERA BAJAMAR KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro y Adblue a 1.600 €/litro.

PCAN en CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 con la Gasolina 98 E5 a 1.343 €/litro.

La Gomera

En La Gomera hay 7 gasolineras. La más consultada es OCÉANO PLAYA SANTIAGO en CARRETERA TF 713 KM. 38,5. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo A a 1.371, el Gasoleo Premium a 1.463, la Gasolina 95 E5 a 1.374 y la Gasolina 98 E5 a 1.484.

El Hierro

En El Hierro hay 4 gasolineras. La más consultada es DISA EL PINAR en TRAVESÍA DEL PINAR, 29. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.533 y la Gasolina 98 E5 a 1.550.

La gasolinera más barata en El Hierro es:

DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55 con el Gasoleo A a 1.369 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.341 €/litro.

Mallorca

En Mallorca hay 172 gasolineras. La más consultada es BP PLAYA DE PALMA en CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Mallorca son:

AUTONETOIL en CARRER DE SON PENDOLA, 1 con el Gasoleo A a 1.349 €/litro.

BUGA 2000 en CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 con el Gasoleo Premium a 1.378 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.408 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PM-602 KM. 8,2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.629 €/litro.

SHELL en CALLE GUADIANA, 45 con la Gasolina 98 E5 a 1.569 €/litro.

REPSOL BUTANO en CARRETERA PMV-1031 KM. 1,5 con los Gases licuados del petróleo a 0.869 €/litro.

SET&GO en ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 con el Gasoleo B a 1.119 €/litro y Adblue a 0.799 €/litro.

REPSOL en CALLE GREMI SUCRERS Y CANDELERS, 5 con Gasolina 95 E25 a 1.669 €/litro.

CEPSA en CARRETERA C-715 KM. 42,5 con la Gasolina 95 E10 a 1.760 €/litro.

Ibiza

En Ibiza hay 23 gasolineras. La más consultada es AUTONETOIL en CARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9. Es una de las más baratas de la isla con la Gasolina 95 E5 a 1.509 y el Gasoleo Premium a 1.489.

Las gasolineras más baratas en Ibiza son:

COOPERATIVA SANTA EULALIA en CARRETERA PM-810 KM. 4,150 con el Gasoleo A a 1.429 €/litro y el Gasoleo B a 1.059 €/litro.

SHELL en AVENIDA IGNACIO WALLIS, 58 con la Gasolina 98 E5 a 1.755 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PM-808 KM. 1,25 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

CEPSA en CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 con Adblue a 0.749 €/litro.

MOEVE en CARRETERA C-731 KM. 13 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.705 €/litro.

Menorca

En Menorca hay 21 gasolineras. La más consultada es GMOIL en CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Menorca son:

EROSKI en AVENIDA TALAIOT, 1 con el Gasoleo A a 1.459 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.519 €/litro.

AUTONETOIL en CALLE FERRERS, 12 con el Gasoleo Premium a 1.509 €/litro.

REPSOL en CALLE PINTOR TORRENT, 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

CARBURANTS LOW COST en CALLE B, 35 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

BP en CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 con el Gasoleo B a 1.269 €/litro.

Formentera

En Formentera hay 2 gasolineras. La más consultada es CEPSA en CARRETERA PM-820 KM. 1,2. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo B a 1.436, el Gasoleo Premium a 1.774 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.805.

La gasolinera más barata en Formentera es:

REPSOL en CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 con el Gasoleo A a 1.569 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.669 €/litro.

De qué depende el precio de los carburantes El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

En Europa, más caro

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,614 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,662 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,518 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,545 euros.

