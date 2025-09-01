Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros La afluencia masiva de vehículos colapsó los accesos al recinto y obligó a la Policía a intervenir para restablecer el orden

Sara Bonillo Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025

Un error informático en una gasolinera de Alfafar (Valencia), desató el caos durante varias horas el pasado 29 de agosto al ofrecer gasolina a tan solo 0,13 euros por litro, un precio significativamente inferior al habitual.

Esta información se propagó con rapidez por grupos de WhatsApp y redes sociales y provocó que decenas de conductores acudieran de inmediato a repostar. La afluencia masiva de vehículos colapsó los accesos al recinto y obligó a la Policía a intervenir para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona.

Los empleados de la estación de servicio, al percatarse del error, se negaron a suministrar combustible a ese precio, aunque las pantallas luminosas seguían mostrando la tarifa errónea. Aún explicando que se trataba de un error, los clientes insistían en repostar a la tarifa anunciada.

Finalmente, la solución fue paralizar temporalmente la actividad de la gasolinera hasta que se resolviera el problema técnico y se restablecieran los precios correctos.

Precio de la gasolina

El precio medio del litro de gasolina se sitúa actualmente en los 1,477 euros. Por su parte, el precio medio del litro de diésel está en 1,407 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Cabe recordar que el precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.