Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona repostando en una imagen de archivo. E.P

Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

La afluencia masiva de vehículos colapsó los accesos al recinto y obligó a la Policía a intervenir para restablecer el orden

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:59

Un error informático en una gasolinera de Alfafar (Valencia), desató el caos durante varias horas el pasado 29 de agosto al ofrecer gasolina a tan solo 0,13 euros por litro, un precio significativamente inferior al habitual.

Esta información se propagó con rapidez por grupos de WhatsApp y redes sociales y provocó que decenas de conductores acudieran de inmediato a repostar. La afluencia masiva de vehículos colapsó los accesos al recinto y obligó a la Policía a intervenir para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona.

Los empleados de la estación de servicio, al percatarse del error, se negaron a suministrar combustible a ese precio, aunque las pantallas luminosas seguían mostrando la tarifa errónea. Aún explicando que se trataba de un error, los clientes insistían en repostar a la tarifa anunciada.

Finalmente, la solución fue paralizar temporalmente la actividad de la gasolinera hasta que se resolviera el problema técnico y se restablecieran los precios correctos.

Precio de la gasolina

El precio medio del litro de gasolina se sitúa actualmente en los 1,477 euros. Por su parte, el precio medio del litro de diésel está en 1,407 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Cabe recordar que el precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  4. 4

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  7. 7 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica
  8. 8

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  9. 9

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  10. 10

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros

Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros