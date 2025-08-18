¿Cuánto cobra un taxista asalariado? El BOE publica los nuevos sueldos, pluses, propinas, ayudas y dietas El nuevo convenio nacional del taxi que afecta a taxistas no autónomos fija las mejoras sociales hasta 2027, con nuevos derechos como la desconexión digital, el control horario o la jubilación anticipada por penosidad

El sector del auto-taxi en España ha formalizado su IX Convenio Colectivo Nacional, un acuerdo que, tras intensas negociaciones, introduce importantes novedades y mejoras para los miles de trabajadores y trabajadoras que operan bajo esta modalidad de transporte. Publicado en el BOE del 18 de agosto de 2025, este nuevo texto establece las condiciones laborales y salariales de los conductores asalariados en todo el país, con vigencia entre 2024 y 2027.

En el lenguaje común hablamos de «taxi», pero el término jurídico utilizado en el convenio es «auto-taxi», que se refiere a los vehículos de servicio público con licencia municipal que realizan transporte urbano e interurbano de viajeros. Aunque en la práctica ambos conceptos designan lo mismo, el convenio acota el ámbito a las empresas privadas titulares de licencia de auto-taxi y a sus trabajadores contratados. Quedan fuera, por tanto, los autónomos titulares que trabajan para sí mismos.

Salarios

El convenio fija el salario base mínimo en 17.500 euros anuales para conductores, que asciende a 19.500 euros en la categoría de conductor especializado, que son aquellos que tienen atribuidas funciones específicas.

Además, los taxistas afectados por este convenio tiene una serie de complementos:

- Festivos: 32 € por jornada en 2025, que subirán a 34 € en 2026 y 36 € en 2027.

- Antigüedad: 10 % del salario base por cada quinquenio.

- Nocturnidad: 25 % extra entre las 22:00 y las 6:00.

- Horas extraordinarias: salvo pacto contrario, se compensarán con descansos (cada hora trabajada equivaldrá a dos de descanso) y, si se retribuyen en metálico, el valor será del 150% de la hora ordinaria. No podrán superar las 40 anuales.

- Plus de Servicios (propinas): Las cantidades cobradas por servicios como maletas y bultos, o suplementos permitidos por la normativa local, quedarán en beneficio del trabajador. Si ya se percibía por uso o costumbre, se mantendrá.

Ayudas y dietas

El texto también contempla mejoras sociales, como la ayuda escolar por hijo, que pasa a ser de 130 € anuales en 2025 y llegará a 140 € en 2027. En cuanto a las dietas, cuando el conductor coma fuera de su localidad recibirá 18,50 € en 2025, que subirán a 21,50 € en 2027. Si además pernocta, la cantidad se eleva a 70 € este año y alcanzará los 80 € en 2027.

Entre las principales mejoras se incluye el derecho a la desconexión digital fuera de jornada, un seguro obligatorio que cubre hasta 45.000 € en caso de accidente mortal o incapacidad absoluta, y la obligación de llevar un registro horario digital en empresas de más de tres trabajadores. También se refuerza la cobertura cuando un vehículo no pueda prestar servicio y se abre la puerta a la jubilación anticipada por penosidad.

La jornada máxima de trabajo efectivo se establece en 1.780 horas anuales, con un máximo de 40 horas semanales. Se respetará un descanso mínimo de doce horas entre jornadas. El descanso semanal de los conductores coincidirá con el del vehículo, preferiblemente en dos días consecutivos.

Inteligencia Artificial y Algoritmos

Un avance significativo es la obligatoriedad de elevar un informe preceptivo previo a la Comisión Paritaria antes de implementar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo mediante la introducción de sistemas de Inteligencia Artificial o algoritmos. Además, las empresas que los usen deberán facilitar a los representantes de los trabajadores los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan.

Para empresas de más de tres asalariados y con ciertas condiciones de antigüedad, si un conductor es inhabilitado para conducir por menos de seis meses o pierde todos los puntos, será acoplado a otro trabajo en la empresa o se le contratará un seguro que le garantice el 75% del salario, suspendiendo su contrato con reserva de puesto.

Las partes concertadoras de este acuerdo son la Asociación Nacional ANTAXI, en representación de las empresas, y las organizaciones sindicales CC.OO. y FESM-UGT, en representación de los trabajadores. El convenio entró en vigor el 1 de enero de 2024 y su vigencia se extiende por cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2027, con prórrogas anuales automáticas si no hay denuncia y con revisión económica anual según el IPC real para las prórrogas.