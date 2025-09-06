El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo: cambios en decenas de marcas como Winston o Fleur Du Pays Marcas de cigarros, cigarritos y picadura modifican sus tarifas con la llegada del mes de septiembre

Cajetillas de tabaco en un estanco, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:26h.

El precio del tabaco ha cambiado con la llegada de septiembre en decenas de marcas de cigarros, cigarritos y picadura de pipa desde este sábado 6 de septiembre de 2025, según ha publicado el BOE, unas tarifas que se aplicarán en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. En este sentido, este último fin de semana de julio cambian de precio marcas como Winston, Asylum, Bentley, Flor de Selva, Vegafina, Fleur Du Pays, Musth o Revoshi, entre otros, tras un mes de agosto en el que apenas se publicaron cambios de tarifas.

Hacienda permite consultar también los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco), como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 6 de septiembre.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

News&Co Rouge 21s Limited Edition (21). 4,85

Winston Selection 40s. 9,50

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

ARTESANO TOBACCO

Art. del Tobacco & Ajf Viva la Vida Club 500 Excl 6 × 60 C(10). 16,95

Art. Tobacco & Ajf Viva la Vida Diademas Finas 6 1/2 × 52 C(10). 16,95

Artesano del Tobacco & Ajf el Pulpo Toro Grande 6 × 56 C(10). 18,50

ASYLUM

Asylum 867 Auntie Corona 46 × 5 3/4 (20). 8,90

Asylum 867 Midnigth Oil 54 × 6 (20). 12,00

Asylum 867 Zero Robusto 50 × 5 (20). 9,80

BENTLEY

Bentley White Robusto (20). 15,95

Bentley White Toro (20). 16,95

FLOR DE SELVA

Flor de Selva Classic Fino C(25). 10,95

LA AURORA

1495 15 Minutes Break Display (5). 3,00

La Aurora 107 Usa Maduro Sumo Short Robusto (5). 5,75

La Aurora Escogidos Lancero E. L. (15). 17,20

MONTECRISTO

Montecristo Edmundo - Tauromaquia y Francisco Esplá (10). 35,00

RAMON ALLONES

Allones Superiores (LCDH) (10). 16,50

TRINIDAD

Trinidad Cabildos E. L. 2024 (12). 110,00

VEGAFINA

Vegafina Serie 2 San Juan de la Maguana (12). 7,80

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

ALEJANDRO ALFAMBRA

Alejandro Alfambra Serie Clasica S. IX (El envase de 10). 11,00

Alejandro Alfambra Serie Clasica Serie XV Don Fernando (El envase de 10). 32,00

COHIBA

Cohiba Club 60 (El envase de 60). 60,00

DIAMANTE

Diamante Magnum (El envase de 5). 9,25

Diamante Robusto (El envase de 5). 7,25

Diamante Toro (El envase de 5). 8,25

Diamante Torpedo (El envase de 5). 8,75

PLASENCIA

Plasencia Alma Fuerte Eduardo 1 (El envase de 5). 123,00

D) PICADURAS DE LIAR

Canaleños Virginia Liar (30 g). 5,95

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g). 50,00

E) OTRAS LABORES

Camel Sticks Amber CS (20). 4,50

Camel Sticks Azure CS (20). 4,50

Camel Sticks Bronze CS (20). 4,50

Camel Sticks Burgundy CS (20). 4,50

Camel Sticks Gold CS (20). 4,50

Camel Sticks Tan CS (20). 4,50

Camel Sticks Teal CS (20). 4,50

F) PICADURAS DE PIPA

Cannibal Lion (180 g). 15,90

Cannibal Lion (50 g). 4,50

Dozaj Black Kyoto (200 g). 18,50

Dozaj Lio (950 g). 69,95

Dozaj Solo (950 g). 69,95

Musth Aluva (200 g). 32,30

Musth Amazonia (125 g). 22,60

Musth Amazonia (200 g). 32,30

Musth APL Drops (200 g). 32,30

Musth Bam Mam (125 g). 22,60

Musth Bam Mam (200 g). 32,30

Musth Bass Hlls (200 g). 32,30

Musth Berri Hols (200 g). 32,30

Musth Blvck Bros (125 g). 22,60

Musth Blvck Bros (200 g). 32,30

Musth Chisi Pi (125 g). 22,60

Musth Chry Col (125 g). 22,60

Musth Cosmos (200 g). 32,30

Musth Djumngo (125 g). 22,60

Musth Djumngo (200 g). 32,30

Musth Eclipse (200 g). 32,30

Musth Exotic Pum (125 g). 22,60

Musth Gap Fut (125 g). 22,60

Musth Kendi Co (125 g). 22,60

Musth Kendi Co (200 g). 32,30

Musth Koko Dream (200 g). 32,30

Musth Milric (200 g). 32,30

Musth Morocco (125 g). 22,60

Musth Morocco (200 g). 32,30

Musth Neptune (200 g). 32,30

Musth Ornj Team (125 g). 22,60

Musth Parapap (125 g). 22,60

Musth Parapap (200 g). 32,30

Musth Pinkman (200 g). 32,30

Musth Plombir (125 g). 22,60

Musth Plombir (200 g). 32,30

Musth Raspi (125 g). 22,60

Musth Raspi (200 g). 32,30

Musth Red Gape (125 g). 22,60

Musth Sea Backtrn Ti (125 g). 22,60

Musth Space FLV (200 g). 32,30

Musth Space Invaders (200 g). 32,30

Musth Stellar (200 g). 32,30

Musth Straw Lych (200 g). 32,30

Musth Uranus (200 g). 32,30

Musth Violet (125 g). 22,60

Musth Violet CO (200 g). 32,30

Musth White Sod (125 g). 22,60

Revoshi Darmita (200 g). 18,00

Revoshi Darmita (50 g). 4,80

Revoshi Manda (200 g). 15,95

Revoshi Manda (50 g). 4,35

Revoshi Marbella (200 g). 15,95

Revoshi Marbella (50 g). 4,35

Revoshi Qui-Qui (200 g). 15,95

Revoshi Qui-Qui (50 g). 4,35

Revoshi Thrilla in Manila (200 g). 18,00

Revoshi Thrilla in Manila (50 g). 4,80

Ceuta y Melilla

A) PICADURAS DE PIPA

Al Fakher Magic Love Crafted Mixes (900 g). 29,95

Dozaj Lio (950 g). 41,90

Dozaj Solo (950 g). 41,90

Elixyr Ice Pipe (120 g). 7,30

Elixyr Maxx Pipe (140 g). 8,30

Elixyr Maxx Pipe (20 g). 1,25

Revoshi Darmita (200 g). 12,40

Revoshi Darmita (50 g). 3,10

Revoshi Manda (200 g). 9,60

Revoshi Manda (50 g). 2,45

Revoshi Marbella (200 g). 9,60

Revoshi Marbella (50 g). 2,45

Revoshi Qui-Qui (200 g). 9,60

Revoshi Qui-Qui (50 g). 2,45

Revoshi Thrilla in Manila (200 g). 12,40

Revoshi Thrilla in Manila (50 g). 3,10

Consulta en este PDF la resolución completa:

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

