Siete alimentos clave para bajar el colesterol malo

Tamara Villena Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:21 Comenta Compartir

Tener el colesterol alto no es algo que deba pasarse por alto, se trata de un problema de salud que puede derivar en graves complicaciones para quien lo sufre, desde un ictus o un accidente cerebrovascular hasta un infarto. Sin embargo, los niveles de LDL altos son muy difíciles de detectar si no es mediante una analítica de sangre, ya que no suelen dejar síntomas determinantes en el organismo. De ahí que sea importante no saltarse las revisiones médicas ya que es fundamental aplicar ciertas pautas en alimentación para poder ponerle freno cuanto antes.

Si el médico detecta que los niveles de colesterol son demasiado elevados (superior a 200 mg/dL), lo principal es prestar atención a los hábitos: realizar ejercicio habitualmente y dejar se lado el sedentarismo, además del tabaco y alcohol y ultraprocesados. Además, es esencial prestar atención a la alimentación, ya que la dieta es la principal herramienta para conseguir reducir nuestros niveles LDL y subir el HDL (colesterol bueno).

En concreto, conviene incluir alimentos ricos en omega -3 y opciones cargadas de polifenoles, ya que las personas que consumen regularmente alimentos y bebidas ricos en polifenoles, como té, café, bayas, cacao, frutos secos, cereales integrales y aceite de oliva, pueden tener una mejor salud cardíaca a largo plazo, según una investigación dirigida por el King's College de Londres (Reino Unido). El trabajo, publicado en 'BMC Medicine', descubrió que aquellos con mayor adherencia a patrones dietéticos ricos en polifenoles tenían un menor riesgo previsto de enfermedad cardiovascular (ECV).

Los polifenoles son compuestos naturales que se encuentran en las plantas y que están relacionados con diversos beneficios para la salud, incluida una mejor salud del corazón, el cerebro y el intestino.

«La adherencia a largo plazo a dietas ricas en polifenoles puede ralentizar considerablemente el aumento del riesgo cardiovascular con la edad. Incluso pequeños cambios sostenidos hacia alimentos como bayas, té, café, frutos secos y cereales integrales pueden ayudar a proteger el corazón con el tiempo», ha asegurado la profesora Ana Rodríguez-Mateos, autora principal y profesora de Nutrición Humana en el King's College de Londres,