La bebida antioxidante para tomar en ayudas por la mañana que ayuda a desinflamar y evitar antojos Es una opción cargada de beneficios perfecta para tomar a primera hora del día

Tamara Villena Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:19 Comenta Compartir

La nutrición es clave a la hora de perder peso, pero sobre todo es esencial para mantener en correcto funcionamiento nuestro organismo y cuidar nuestra salud. Además de combinarla con deporte regular, es importante conocer cuáles son los ingredientes que más benefician al cuerpo y cómo incorporarlos a nuestro día a día. Es algo que puede hacerse con la comida, prestando atención tanto a los platos principales del día como a los 'snacks' que vamos tomando entre horas, pero también mediante lo que bebemos.

Y es que hay más opciones aparte del café a primera hora del día, y de hecho, muy saludables. Una de ellas es el agua con limón, una bebida que se ha hecho especialmente popular en redes sociales por los beneficios que deja en el organismo, especialmente si se toma por la mañana en ayunas.

Probablemente conozcas las propiedades depurativas del agua con limón, ya que este ingrediente es muy popular por sus efectos diuréticos, pero la realidad es que tiene muchas más bondades por las que vale la pena tomarla. Además de su efecto detox, que estimula la orina y por lo tanto ayuda a que el organismo elimine la retención de líquido y se vaya deshinchando, es una bebida muy antioxidante por lo que ayuda a fortalecer las defensas del organismo y que estas tengan una mejor respuesta para combatir virus e infecciones.

Además, el efecto antioxidante y antiinflamatorio del limón es un potente antiedad, ya que ayuda a combatir los daños de los radicales libres en el cuerpo. Estos son los principales responsables del envejecimiento del organismo, de la aparición de enfermedades crónicas y signos de la edad, por lo que tomarla por las mañanas mejorará progresivamente el estado de la piel. Además, ayudan a cuidar el sistema cardiovascular, por lo que también resulta útil beberla si necesitas cuidar la salud de tus arterias y reducir el colesterol.

Entre los beneficios de tomar agua con limón por la mañana está el de activar el proceso digestivo desde primera hora, por lo que reduce la hinchazón y la acidez y prepara el cuerpo para asimilar mejor las comidas durante el resto del día, ya que el limón favorece la producción de bilis y jugos gástricos. Además, el limón es rico en fibra por lo que ayuda a combatir el estreñimiento y estimula el movimiento intestinal.

Por último, también es bueno tomarla a primera hora porque ayuda a rehidratar el cuerpo tras las horas de descanso, de forma que el cuerpo repone líquido y se va hidratando para el resto del día.

Y aunque no hace milagros a la hora de bajar de peso si no se cuida el resto de la alimentación y ehercicio, el limón es conocido por favorecer el metabolismo y facilitar que el cuerpo consuma las calorías ingeridas durante el día. Además, su fibra tiene un efecto saciante que te ayudará a mantener el hambre bajo control desde primera hora.