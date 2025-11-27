La combinación más efectiva para conseguir adelgazar y prevenir la grasa abdominal, según los expertos Esta fórmula es recomendable para ayudar a perder peso y mejorar la distribución de la grasa corporal, según un estudio

A veces nos complicamos más de la cuenta en lo que a adelgazar se refiere y creemos que necesitamos prestar más atención de la realmente necesaria a aspectos como el recuento de calorías, las veces que comemos durante el día o cuántas proteínas tiene una barrita energética. Sin embargo, la clave para bajar de peso de forma efectiva está en tener claros cuáles son los pilares que sustentan una vida sana a largo plazo: alimentación y deporte.

En ninguno de los dos aspectos es necesario ser altamente restrictivo, basta con ser constante y aplicar varias pautas en el día a día, como añadir a la cesta de la compra productos de temporada y basar nuestros platos en ingredientes lo más naturales posible.

En concreto, los expertos detallan que precisamente la fórmula para conseguir bajar de peso de forma efectiva y no recuperar lo perdido con un efecto rebote, está en la combinación entre mejorar la dieta y aumentar los niveles de actividad física. Aplicar estas pautas de forma conjunta es lo más eficaz para prevenir el aumento de peso y, en especial, la grasa abdominal dañina, según sugiere una nueva investigación de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), publicada en 'JAMA Network Open'.

La grasa corporal se almacena en diferentes zonas, algunas más perjudiciales que otras. La grasa subcutánea se almacena bajo la piel y se considera relativamente saludable. En cambio, la grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos abdominales, se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, el hígado graso y las enfermedades cardíacas.

Por ello, este análisis de los cambios en la actividad física y la calidad de la dieta en adultos del Reino Unido descubrió que, si bien la mejora de la calidad de la dieta y el aumento de la actividad física se asociaban cada uno de forma independiente con menores aumentos de la grasa corporal, los mayores beneficios se lograban combinando ambos factores.

Los investigadores también evaluaron la calidad de la dieta de los participantes mediante el grado de adherencia al patrón de la dieta mediterránea, utilizando un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. La dieta mediterránea se centra en el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y aceite de oliva, con cantidades moderadas de pescado, aves, huevos y lácteos, limitando el consumo de carne roja y dulces.

Los investigadores descubrieron que las mejoras simultáneas tanto en la dieta como en la actividad física se asociaron con la mayor reducción de la grasa corporal, mientras que la mejora en solo uno de los dos comportamientos se asoció con cambios relativamente modestos.

El doctor Shayan Aryannezhad, primer autor del estudio e investigador de la Unidad de Epidemiología del MRC, informa: «Cuando se habla de cambios en el peso corporal, a menudo se hace referencia a un solo número en la báscula. Sin embargo, no todas las pérdidas o ganancias de peso son iguales. En primer lugar, es necesario considerar la masa grasa al evaluar el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes y las cardiopatías. En segundo lugar, la grasa corporal se almacena en diferentes zonas, y algunos tipos son más perjudiciales que otros. Por lo tanto, cuando ganamos o perdemos peso, es importante dónde se producen estos cambios».

«Descubrimos que combinar una mejor alimentación con más actividad física es una forma eficaz de mejorar no solo el peso, sino también la cantidad y la distribución de la grasa corporal. Es particularmente eficaz para reducir la acumulación de grasa dañina alrededor de los órganos.»