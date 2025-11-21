Qué es la 'dieta de la cartera', la alimentación que ayuda a bajar el colesterol y reducir la grasa Esta pauta alimenticia está pensada para disminuir los niveles LDL del organismo y cuidar la salud de las arterias

Tamara Villena Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:23

Cuidar el colesterol es el principal objetivo de muchísimos españoles a la hora de sentarse en la mesa. Saber qué hay que comer para cuidar la salud de las arterias es esencial para quienes tienen los niveles LDL elevados, ya que pueden sufrir graves complicaciones como un infarto, ictus o hipertensión arterial.

No obstante, no hay que demonizar todos los ingredientes que contengan colesterol, ya que el 'bueno' o HDL es necesario para ayudar a expulsar el malo y que no se acumule en las arterias, estrechándolas y complicando el paso del torrente sanguíneo.

Seguir comiendo productos ultraprocesados y cargados de azúcares, así como ingredientes llenos de grasas trans o lácteos enteros, puede terminar por agravar el problema y dejar un buen susto. Por eso es importante detectar cuanto antes si se tiene o no colesterol, y para ello es esencial no saltarse la revisión médica ya que la forma más efectiva para determinarlo es con un análisis de sangre.

Si al acudir al médico te comunican que tienes colesterol, tendrás que adaptar sí o sí tu alimentación. Una de las pautas alimenticias que puedes seguir es la desarrollada por el Dr. Jenkins, la 'dieta de cartera'. Se trata de una alimentación pensada para bajar notablemente el colesterol y la grasa y es muy beneficiosa para el corazón.

La 'dieta de la cartera' es muy similar a la mediterránea, ya que está basada en fibra, grasas saludables y proteínas vegetales, pero eso sí, olvidándose de comer frecuentemente productos de origen animales con alto porcentaje de grasa saturada, como las carnes rojas. Para el doctor, los ingredientes que no deberían faltar en esta alimentación son frutos secos y semillas, legumbres (especialmente soja), aceite de oliva extra virgen, avena, chía, vegetales y frutas.

Según el Dr. Jenkins, la proporción ideal aproximada para tus platos está en unos 50 gramos de proteínas vegetales, 45 gramos de frutos secos y semillas, 45 gramos de aceites ricos en grasas monoinsaturadas, 20 gramos de fibra viscosa y 2 gramos de esteroles vegetales.

El propio doctor explica claro de dónde viene el particular nombre de la dieta: «Cuantos más alimentos saludables para el corazón y de origen vegetal pueda comer, menos espacio tendrá en su 'cartera' para alimentos que aumentan el colesterol, como aquellos con alto contenido de grasas saturadas», explicó el Dr. Jenkins.