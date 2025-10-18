Aviso de los expertos en colesterol a un sector de la población: «Es esencial» Los expertos recomiendan a las mujeres realizarse revisiones médicas periódicas ante la llegada de la menopausia

Los expertos recomiendan a las mujeres realizarse revisiones médicas periódicas ante la llegada de la menopausia que ayuden a prevenir enfermedades y mantener una buena calidad de vida ya que repercute en la salud ósea, cardiovascular y urogenital de la mujer.

Al respecto, el doctor Eugenio Blanes, ginecólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, explica que «la menopausia no es una enfermedad, es una transición natural», pero «sí implica cambios hormonales que pueden afectar diferentes órganos y sistemas». Por eso, destaca que «adaptar los controles médicos es una forma de cuidarse a largo plazo».

Así, señala que durante y después de la menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen, lo que puede influir a distintos niveles como la salud ósea, cardiovascular y urogenital. Por ello, aconseja el control ginecológico y óseo ya que «aunque cesen las menstruaciones, es importante mantener las revisiones ginecológicas, realizar citologías y controlar el estado del endometrio y los ovarios mediante ecografía».

Además, una densitometría ósea puede ayudar a detectar y prevenir la osteoporosis ya que la pérdida de masa ósea se acelera tras la menopausia. También es «esencial» controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa, ya que el riesgo cardiovascular aumenta tras la menopausia.

El jefe de Ginecología del Hospital Vithas Valencia Turia, el doctor Luis Montesinos, señala que durante este periodo es común experimentar síntomas como sofocos y sudores nocturnos, conocidos como síntomas vasomotores, que pueden afectar el sueño y la calidad de vida de la mujer.

Al respecto, la doctora Inés Blasco, ginecóloga y coordinadora de la Unidad de Mama del Hospital Vithas Medimar, comenta que «es importante promover el ejercicio y la dieta saludable, además de que existen suplementos alimenticios que mejoran los síntomas vasomotores durante la menopausia y de eficacia demostrada, como son los fitoestrógenos de soja, hojas frescas de salvia, extracto citoplasmático de polen y lúpulo y además, para favorecer y combatir el insomnio recomiendo el uso de suplementos de melatonina, pasiflora, valeriana, melisa y amapola de california».

Además, muchas mujeres presentan sequedad vaginal, molestias al tener relaciones sexuales y cambios en la función urinaria. Otros síntomas frecuentes incluyen alteraciones en el estado de ánimo, ansiedad, dificultad para concentrarse, fatiga y dolores articulares. La intensidad y duración de estos síntomas varía entre mujeres y pueden persistir durante varios años. Es importante destacar que estos cambios son «normales y existen tratamientos eficaces para aliviar los síntomas cuando resultan molestos», afirma el Dr. Montesinos.

