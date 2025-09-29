José Abellán, cardiólogo desvela cuántos huevos puedes comer al día sin que afecte mucho al colesterol: «Un huevo tiene 200mg de colesterol, si llevas un buen estilo de vida puedes consumir...» El experto revela las dosis diaria de huevo recomendada para no subir el nivel de colesterol de manera significativa

Los huevos son un alimento muy popular en todo el mundo, son una fuente excepcional de proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales, como la colina, además de ser una opción muy asequible y versátil para incluir en cualquier tipo de dieta.

Sin embargo, su consumo debe ser moderado. Así lo asegura el cardiólogo, y creador de contenido, José Abellán, quien ha visitado el podcast 'The Wild Project'.

Durante su visita, el experto ha desvelado las propiedades del huevo, dejando claro que es una fuente fundamental de nutrientes esenciales. «La clara del huevo es rica en proteína y la yema tiene otros nutrientes, pero también es rica en colesterol», asegura el cardiólogo.

«Desde el punto de vista cardiovascular, estamos en disposición de afirmar que cuanto menos colesterol dietético tomamos, mejor es para nuestro cuerpo a largo plazo», señala el experto, dejando claro que todo el colesterol que se ingiera aumentará el nivel de colesterol en nuestro cuerpo.

Sin embargo, Abellán hace hincapié en que no debemos obsesionarnos con la ingesta de este alimento. «Yo como cardiólogo tengo que decir que toda ingesta de colesterol dietético aumenta tu riesgo cardiovascular. ¿Siempre? sí, ¿esto es importante? no siempre, porque el riesgo que lleva es muy poco», asegura.

Finalmente, el cardiólogo desvela el número de huevos que podemos consumir diariamente sin un riesgo elevado: «Con riesgo cero son 0, yo me como 3 o 4 a la semana», señala Abellán, el cual ha compartido una refelexión final.

«Un huevo lleva 200mg de colesterol, cada 100mg de colesterol aumenta en 5mg el nivel de colesterol de tu cuerpo, es decir, si te tomas 3 huevos al día te aumenta 30mg el colesterol a diario, algo significativo», concluye José Abellán.

