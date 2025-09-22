Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer compra en Mercadona. Mercadona

Mercadona estrena nueva sección esta semana en tres supermercados de España

Nuevas aperturas de 'Listo para comer' en lo que queda de mes

JZ

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:57

Una de las secciones con más éxito de Mercadona es el 'Listo para comer'. La empresa de Juan Roig ofrece la posibilidad a sus clientes de comprar comida para llevar en sus supermercados, pero también una zona de mesas y sillas para tomar algún aperitivo.

Gracias al éxito que tiene, Mercadona va abriendo cada semana por toda España nuevos 'Listo para comer', ampliando las más de 1.110 tiendas con esta sección en España y Portugal. En este mes de septiembre ya han sido 18 aperturas y esta misma semana, del lunes 22 al viernes 26, hay tres más.

Concretamente, este lunes 22 se han abierto dos, la primera de ellas en Monóvar (Alacant), en la Ronda General Verdú. La segunda ha sido en Alhaurín de la Torre (Málaga), en la Avda. de los Cortijos. El jueves 25 tendrá lugar la tercera, en Gijón (Asturias), ubicada en la Ctra. AS-II, Km-22.

Las otras tres que quedan en septiembre serán el lunes 29 en Olivenza (Badajoz), en C.º del Polvorín y en Badalona (Barcelona) - C/ Seu D'urgell, 44. La última, en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situada en la Avda. Juan Carlos I, 29 (CC Las Ramblas).

En esta sección los clientes pueden llevarse para calentar directamente en su microondas diversos tipos de platos, como tortillas de patata, pollo rebozado, arroz, pizzas, bocadillos o hamburguesas.

La cadena sigue renovándose y a principios de año confirmó un sistema alternativo de pescaderías e introdujo un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, la cadena de alimentación implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

