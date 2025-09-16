Cuatro de cada diez españoles ya hacen sus grandes compras en Mercadona

Mercadona confirma su dominio en el sector de la distribución en lo que va de 2025 y ya es la opción elegida por cuatro de ... cada diez españoles para hacer sus grandes compras. La firma valenciana ha experimentado un crecimiento de 0,7 puntos respecto a los primeros ochos meses del curso previo al registrar un incremento importante sobre todo en sus supermercados de la Comunitat y Murcia.

Es la información que se extrae del informe 'Balance de la Distribución', presentado este martes por Worldpanel by Numerator, que demuestra que la cadena de Juan Roig aglutina un 27,3% del total de compras, una cifra que asciende hasta el 34,1% en el área mediterránea donde la firma ha crecido casi dos puntos porcentuales en comparación al 2024 hasta alcanzar su techo de cuota.

La compañía valenciana es la que más ha mejorado sus resultados respecto a sus competidores debido a su capacidad de «capitalizar las grandes cestas evitando que su comprador complete su compra en otras cadenas». En ese sentido, cuatro de cada diez grandes cestas se producen en sus supermercados.

Según ha explicado Bernardo Rodilla, retail business director de la consultora, el complejo contexto socioeconómico que se vive en la actualidad lleva al consumidor a tratar de «aprovechar cada acto de compra», por lo que Mercadona se convierte en la opción preferencial para realizar esas grandes compras.

Sin embargo, el crecimiento de la cadena líder no sólo se debe a la influencia de las grandes cestas, sino también al peso de categorías complementarias que, según explican desde Worldpanel by Numerator, «son estratégicas en el contexto actual». Estas son: los platos preparados, que ya tienen una representación del 19,5% en las cestas de la compra tras crecer 1,3 puntos porcentuales; el pescado y el marisco, que aumentan su peso en 0,4 puntos; y los huevos, que suben 0,3 puntos.

Si se compara con el resto de competidores, la firma valenciana tiene un amplio margen, ya que en segundo lugar se mantiene Carrefour, que ha cedido un punto respecto al año pasado hasta quedarse en un 9% de cuota de mercado. El podio lo cierra la alemana Lidl, que es la segunda enseña que más sube (+,05 p.p.) por detrás de Mercadona, hasta situarse en un 6,9%. Las cadenas regionales también reflejan un importante crecimiento al conseguir un posicionamiento cada vez mejor entre las familias.

En líneas generales, el gran consumo ha crecido un 3,5% hasta agosto, lo que significa que los hogares han elevado su gasto a pesar de que el consumidor sigue controlando su gasto. «Esa crisis inflacionaria todavía está presente en el consumidor, en un contexto donde esperamos que el volumen de gran consumo se mantenga estable», ha explicado Rodilla.

Ese control se traduce en un mayor número de visitas y una mayor número de cadenas para completar cestas más pequeñas por parte del consumidor. «Y es que mientras que el retailer redobla esfuerzos por rentabilizar cada acto de compra de sus clientes, estos no tienen problema en completar su cesta acudiendo a varias cadenas, como demuestra que en un 13,6% de sus compras visitan más de una enseña (sin contar el canal tradicional) en el mismo día, un comportamiento que se beneficia de la creciente concentración del retail», explican desde la consultora.

Según Rodilla, el crecimiento de la distribución es cada vez más complejo: «A un mercado estable tenemos que sumar que cada vez menos crecimiento vendrá desde tradicional y que los consumidores tienen cada vez más opciones y más variadas».

En este contexto es importante identificar dónde están las posibles vías de crecimiento, tanto para el consumo dentro del hogar, donde los hogares seniors sin hijos explican más del 50% del mercado que no está ya en manos de la distribución organizada, como seguir «explorando el desarrollo de alternativas al consumo fuera del hogar, ampliando así la visión del mercado y la distribución tal y como tradicionalmente la conocemos», añade Rodilla.