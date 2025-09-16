Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una clienta coge un carro de Mercadona. EP

Cuatro de cada diez españoles ya hacen sus grandes compras en Mercadona

La cadena valenciana consolida su liderazgo a nivel nacional al ser la que más crece en lo que va de año, sobre todo por su influencia en la zona mediterránea y el peso de sus platos preparados

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:44

Mercadona confirma su dominio en el sector de la distribución en lo que va de 2025 y ya es la opción elegida por cuatro de ... cada diez españoles para hacer sus grandes compras. La firma valenciana ha experimentado un crecimiento de 0,7 puntos respecto a los primeros ochos meses del curso previo al registrar un incremento importante sobre todo en sus supermercados de la Comunitat y Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

