Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España

J.Zarco Valencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:54 Comenta Compartir

Mercadona no deja de crecer y día tras día trabaja para perfeccionar su producto. Uno de los servicios que ha incorporado en los últimos años y que más gusta a los clientes es su sección de 'Listo para comer', en la que pueden disfrutar de comidas preparadas para llevarse directamente a su casa y no tener que cocinar.

Actualmente, cuentan ya con más de 1.110 tiendas con esta sección en España y Portugal, que cada mes van abriendo más. De hecho, en septiembre habrá hasta 18 nuevas por todo el territorio español. Conviene recordar que allí los clientes pueden encontrar una gran variedad de platos y también existen mesas y una nevera con bebidas frías.

Este lunes 15 de septiembre habrá hasta cuatro nuevas aperturas de esta sección. Una de ellas será en Barcelona, en la C/ Veneçuela, 139. La segunda en Vigo (Pontevedra), en la Avda. Madrid, 108. La tercera en Melilla, en la C/ del Marqués de los Vélez, 9 y la cuarta en Cieza (Murcia), en la Ctra. N-301 Km. 354.

Además, el viernes 19 habrá otra en el supermercado de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en la C/ 8 de Març, 75. De aquí a final de mes quedarán todavía seis más. El 22 de septiembre en Monóvar (Alicante), en la Ronda General Verdú, y en Alhaurín de la Torre (Málaga), en la Avda. de los Cortijos.

El 25 de septiembre en Gijón (Asturias), en la Ctra. AS-II, Km-22 y el 29 de septiembre dos más: en Olivenza (Badajoz), C.º del Polvorín, y en Badalona (Barcelona), C/ Seu D'urgell, 44. La última del mes tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en la Avda. Juan Carlos I, 29 (CC Las Ramblas).

A principios de año Mercadona confirmó un sistema alternativo de pescaderías e introdujo un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Además, la cadena de alimentación implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de algunos productos y, por último, instaló un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Temas

Mercadona