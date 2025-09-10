Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Supermercado Mercadona en Valencia. irene Marsilla

Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»

La joven pone el foco en productos de fácil acceso y precio asequible que cuentan con ingredienes respaldados por la evidencia científica

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:59

El interés por la cosmética accesible y eficaz no deja de crecer, y las recomendaciones de profesionales de la salud suelen marcar la diferencia. En esta ocasión, la farmacéutica Inés Nieto ha compartido en uno de sus vídeos publicados en su cuenta de Tiktok tres productos de Mercadona que, según explica, merecen un lugar en la rutina de cuidado de la piel.

El primero en su lista son los discos impregandos de ácido salicílico, especialmente indicados para pieles grasas o con tendencia acneica. nieto señala que estos discos actúan como exfoliantes suaves, ayudando a mantener los poros limpios y a reducir imperfecciones. Una de las ventajas, apunta, es que se puede aplicar en el cuerpo.

@ines_nieto_ Analizando productos de Mercadona que os recomendaría como farmacéutica! Como sé que os gustan estos vídeos iré haciéndolos más a menudo 🤩 #rutinafacial #analisis #mercadona #cremas #farmaceutica #farmacia #recomendacion #contornodeojos #mencare #discosexfoliantes #serum #hidratante #skincare #CapCut ♬ sonido original - Inés Nieto || farmacéutica UGC

La segunda recomendación es el contorno de ojos de la línea MEN CARE. Este producto no solo está formulado para hidratar la delicada piel del contorno ocular, sino que incluye ingredientes con funciones específicas. La cafeína, que ayuda a reducir la inflamación de las bolsas, y activos que fortalecen la barrera cutánea y atenúan líneas de expresión.

Por último, la experta destaca el serum hidratante de la firma, enriquecido con ácido hialurónico y ceramidas. Estos componentes aportan hidratación profunda y refuerzan la barrera de protección de la piel. El producto también contiene retinol, un ingrediente conocido por su eficacia frente a arrugas y textura irregular.

Nieto matiza que lo más adecuado sería aplicarlo por la noche debido a esta sustancia. Aun así, al tratarse de una concentración baja, no tendría mayores inconvenientes si se combina con un protector solar durante el día.

La farmacéutica pone el foco en productos de fácil acceso y precio asequible, pero que cuentan con ingredientes espaldados por la evidencia científica

