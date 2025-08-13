Un australiano residente en España alucina con los litros de aceite de oliva que gastan los españoles: «Me vuela la cabeza» El joven desvela la cantidad de oro líquido que se consume anualmente en nuestro país

Uno de los máximos atractivos que tiene España a nivel culinario es el aceite de oliva. No hay país con más producción en el mundo y su calidad es reconocida a nivel mundial, sobre todo si se trata de la variedad virgen extra. Mas allá de nuestra realidad, el oro líquido está muy codiciado fuera de nuestras fronteras.

Corey, un australiano que vive a caballo de Madrid y Melbourne, suele explicar los choques culturales que encuentra entre australianos y españoles y parece muy impactado con la importancia del aceite en nuestro país hasta el punto de publicar un video en TikTok y hablar de ello.

«Creo que todo el mundo sabe que a los europeos del sur les encanta el aceite de oliva pero acabo de descubrir cuánto consumen en realidad», empieza en su publicación. Corey revela que tanto griegos como italianos y españoles consumen aproximadamente al año una décima parte, o más, de su peso.

Así lo ha descubierto a través de un gráfico con datos de 2023 del Consejo Internacional del Aceite que adjunta en su post y que fija en 7.5 los kilos anuales consumidos por persona. «¿Os lo estais bebiendo chicos? ¿cómo una persona utiliza nueve litros de aceite de oliva en un solo año sin tragárselos? Me vuela la cabeza», exclama él.

La publicación ha recibido más de 1.300 comentarios, entre ellos el de Elena que apunta que «como española me parece hasta poco». El joven australiano añade en la descripción del vídeo que lo más seguro es que «estén nadando» en aceite de oliva.

