La coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad de Vall d'Hebron, Andreea Ciudin (i), junto a la nutricionista Marta Comas (d), participantes en un ensayo internacional ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco a la hora de reducir peso en casos de obesidad. EFE

Así es el Orforglipron, el nuevo fármaco oral que puede abrir una nueva era en el tratamiento de la obesidad

Un estudio en el que ha participado el hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha demostrado que puede reducir el peso hasta un 20%

J.Zarco

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:28

Ozempic podría tener muy pronto un competidor. Un ensayo internacional ha mostrado la eficacia de un fármaco para combatir la obesidad, que además se administraría por vía oral. Su nombre es orforglipron y actúa sobre el receptor GLP-1, que regula el apetito, contribuyendo a reducir un 11% el peso corporal y mejorando factores de riesgo cardiovascular.

El hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha participado en este ensayo clínico internacional, cuyos resultados se han publicado en la revista The New England Journal of Medicine y se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).

Sería en los próximos meses cuando cuando se iniciarían los procesos para aprobarlo. La coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad de Vall d'Hebron e investigadora principal del grupo de Diabetes y Metabolismo del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), Andreea Ciudin, ha señalado la importancia de calcular la pérdida de grasa que se pierde en lugar de peso.

«Y en este estudio se ha visto que 3/4 partes de lo que se pierde en el tratamiento es grasa, mientras que el resto es masa libre de grasa (músculo y otros tejidos)», señaló. Este estudio realizó un seguimiento a 3.100 personas sin diabetes de nueve países distintos durante 72 semanas. Tenían índices de masa corporal superiores a 30 kg/m2 y algunos problemas de salud (hipertensión, enfermedades cardiovasculares o apnea del sueño).

Estos participante recibieron dosis de 6 mg, 12 mg o 36 mg, lo que combinaron con ejercicio y dieta saludable. Con la dosis más alta, lograron reducir de media un 11,2% el peso corporal. Más de la mitad perdió al menos un 10% de peso y un 18% de ellos incluso el 20%.

También hubo mejoras en la presión arterial, los niveles de triglicéridos y de colesterol o el perímetro de la cintura. La gran ventaja de este fármaco es que se toma por vía oral, a diferencia de los actuales como el Ozempic que se administran por inyección.

