Aurelio Rojas, cardiólogo: «Estos tres alimentos han demostrado regenerar las células del corazón» Pueden ayudar a quienes ya han tenido problemas cardiovasculares, así como a las personas que padecen hipertensión, colesterol elevado o diabetes

El cardiólogo especializado en salud cardiovascular Aurelio Rojas ha revelado tres alimentos clave en la regeneración celular del corazón y de los vasos sanguíneos. Para ello, ha citado diversas investigaciones recientes con el objetivo de ofrecer un respaldo científico a sus consejos.

Los tres alimentos que recomienda Aurelio Rojas para proteger y reparar el corazón

El primer alimento es la granada. Esta fruta resulta de gran utilidad en la recuperación cardíaca, especialmente tras un infarto, ya que ayuda a reducir la fibrosis que queda en el músculo cardíaco. «Consumir granada de forma regular ha demostrado activar genes de regeneración vascular», destaca el cardiólogo. Rojas recomienda el consumo de media granada al día o, en su lugar, un vaso de zumo natural sin azúcares añadidos.

El segundo producto alimenticio también es una fruta: los arándanos. Contienen un alto contenido en antocianinas, que son los compuestos antioxidantes que ofrecen efectos protectores al corazón. Los arándanos «son capaces de reparar las mitocondrias dañadas y mejorar la función cardíaca, sobre todo tras sufrir isquemia», explica el cardiólogo Aurelio Rojas. La recomendación es de entre 50 y 100 gramos al día.

El tercer y último alimento no es otro que el pescado azul, también conocido como el escudo marino del corazón. Pescados como el salmón, la sardina o la caballa son perfectos para estimular los genes regeneradores y prevenir el remodelado cardíaco, un proceso perjudicial que se produce después de un infarto. Con dos o tres raciones semanales de unos 150 gramos cada una es suficiente.

#infarto #alimentacion #suplementos ♬ sonido original - Aurelio Rojas Sánchez @doctorrojass 🔴Cantidades y más información aquí 👇🏻 1️⃣ GRANADA La granada es riquísima en polifenoles como punicalaginas y ácido elágico. Se ha demostrado que: • Estimula la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos tras un infarto. • Disminuye la fibrosis cardíaca y el remodelado del ventrículo. • Y protege el endotelio por su acción antioxidante y antiinflamatoria. 👉 ¿Cómo tomarla? Media granada al día o un vaso pequeño (unos 200 ml) de zumo natural, sin azúcar. ¿Para quién? Especialmente útil en personas con antecedentes de infarto, hipertensión o disfunción endotelial. 2️⃣ ARANDANOS Son una bomba de antocianinas, compuestos que: • Activan rutas de reparación mitocondrial. • Estimulan las células madre endoteliales. • Y mejoran la función del corazón tras daño isquémico. 👉 ¿Cómo tomarlos? Un puñado al día, entre 50 y 100 gramos de arándanos frescos o congelados. ¿Para quién? Muy recomendables si tienes riesgo cardiovascular, antecedentes familiares o estrés importante . 3️⃣ PESCADO AZUL Como el salmón, la sardina o la caballa. Sus ácidos grasos EPA y DHA: • Activan genes que protegen y regeneran células del corazón. • Reducen el remodelado tras un infarto. • Y estimulan células madre cardíacas en modelos animales. 👉 ¿Cómo incluirlo? 2 a 3 veces por semana, en raciones de 120-150 gramos. ¿Para quién? Ideal para personas con colesterol elevado, inflamación crónica o que quieran prevenir eventos cardiovasculares. REF: GRANADA 📚 Aviram M, et al. Pomegranate juice consumption reduces oxidative stress, atherogenic modifications to LDL, and platelet aggregation: studies in humans and in atherosclerotic apolipoprotein E-deficient mice. Am J Clin Nutr. 2000. ARANDANOS 📚 Ahmet I, et al. Blueberry supplementation improves myocardial function and reduces oxidative stress in hypertensive rats. J Nutr Biochem. 2009. PESCADO AZUL 📚 Timmers L, et al. Omega-3 fatty acids stimulate vascular endothelial growth factor-A expression in endothelial cells and promote endothelial progenitor cell migration. J Cell Physiol. 2007. #corazon

«Esto no es magia, es nutrición cardioprotectora con respaldo científico. No hay pastilla que sustituya una buena alimentación como esta», concluye el experto. A lo que añade: «Estos tres alimentos pueden marcar la diferencia si tu corazón está en problemas».