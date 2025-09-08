Carlos Ordinas, experto en nutrición: «El alimento más peligroso que existe es el aceite vegetal refinado» Un experto en nutrición ha generado debate al señalar que este producto tan común en las cocinas españolas puede causar graves daños internos

Ante la pregunta de cuál es el alimento más dañino para el corazón, muchos pensarán que tal vez se trate de la mantequilla, de la panceta o de la carne roja. No obstante, el experto en nutrición Carlos Ordinas ha puesto el foco sobre un producto que, aunque discreto, protagoniza la mayoría de dietas españolas modernas.

Se trata de los aceites vegetales refinados industriales, un alimento que podría ser el causante de muchas de las molestias que se sufren en la actualidad. «Son más tóxicos cuanto más los cocinas, creando derivados peligrosos que destruyen tejidos y generan inflamación», señala Ordinas. El experto advierte que estas grasas se comportan como un 'óxido' que daña las células, pudiendo tardar hasta dos años en ser eliminadas del cuerpo.

Pero el nutricionista va un paso más allá y detalla, sin tapujos, la gravedad que supone consumir estos aceites a largo plazo. En los casos en los que este tipo de aceites se van acumulando en el cuerpo, se quedan depositados en órganos vitales como el hígado y el cerebro, provocando cicatrices internas y favoreciendo la fibrosis.

Pero, ¿qué productos contienen estos aceites vegetales refinados industriales? Son ingredientes muy presentes en los productos alimenticios de los hogares españoles: aceite de girasol, de maíz, de soja, de canola o de algodón, así como muchos alimentos 'light' que esconden en su composición este tipo de grasas.

Para reducir el riesgo, el experto en nutrición propone que se revisen los productos del supermercados antes de introducirlos en la cesta de la compra, en busca de estos ingredientes nocivos. Asimismo, recomienda consumir grasas tradicionales y naturales, -las de 'toda la vida'- tales y como el aceite de oliva virgen extra, la mantequilla, el aceite de coco virgen y el sebo de res.