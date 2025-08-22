Expertos en salud desmienten la creencia de que realizar cinco comidas al día sea beneficioso El doctor Francisco Tinahones, jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición de los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de Málaga, es uno de los expertos en liderar estos estudios

Mar Georga Viernes, 22 de agosto 2025, 00:28

Según el endocrinólogo Francisco Tinahones, la creencia de que realizar cinco comidas al día sea un hábito saludable ha sido uno de los mitos más extendidos en nutrición. “Antes teníamos el concepto de que había que hacer cinco ingestas diarias, pero hoy en día sabemos que esta idea era equivocada”, explica. Y en su lugar recomienda otro tipo de dietas, concretamente la del ayuno intermitente que, según su último estudio publicado en la revista científica 'Gut', ha demostrado que puede aportar numerosos beneficios en la salud, más allá de la pérdida de peso.

Los resultados de este estudio, realizado junto a la doctora Isabel Moreno-Indias y el equipo del Ibima Plataforma Bionand, señalan que el ayuno intermitente produce mejoras significativas en la memoria y en la velocidad de reacción de los pacientes con obesidad. “No hay ninguna prueba de que comer cinco veces al día sea mejor que hacerlo dos o tres”, concluye el especialista. No solo importa cuántas calorías se consumen sino cómo se distribuyen. Es decir, además de los tipos de alimentos que se ingieren, es crucial tener en cuenta la frecuencia con la que se consumen. Por ejemplo, el hecho de saltarse la cena no representa ningún riesgo si las otras comidas del día han sido equilibradas.

Los estudios del biólogo David Sinclair coinciden con los del doctor Francisco Tinahones

El biólogo David Sinclair, profesor del Departamento de Genética y codirector del Centro Paul F. Glenn para la Biología del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de Harvard, también ha llegado a la misma conclusión que el homólogo español. "Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si solo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido. Antes solía recomendar come esto o aquello, pero en realidad creo que cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más. Y he cambiado mi vida en consecuencia”, explica el profesor.

Asegura que la clave de la longevidad reside en que el organismo funcione como si estuviera en la situación de quedarse sin alimento. Esto se conoce como 'hormesis', que es un proceso según el cuál se gana resistencia a base de no comer demasiada comida -en este caso-. El biólogo de la Universidad de Harvard va más allá y plantea una hipótesis: que en realidad el cuerpo humano no necesita más que una comida al día. Eso sí, Sinclair aclara que todavía se trata de un experimento y que esto varía en función de la situación biológica de cada persona.