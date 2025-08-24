Lamine Yamal: «Este es el plato que siempre como antes de los partidos para estar más fuerte» El futbolista del FC Barcelona ha desvelado ciertas curiosidades sobre su dieta y su rutina de alimentación

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha mostrado bastante tajante en cuanto a su dieta se refiere. En una reciente entrevista a la revista 'GQ', el que se postula como uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, ha confesado que hay un plato que resulta clave en su alimentación. Se trata de un preparado bastante popular en Guinea Ecuatorial, país en el que nació su madre, y que se caracteriza por su alto contenido proteico gracias al uso que hace de la salsa de cacahuete.

Este plato de comida es el favorito de Lamine Yamal, y no solo eso, sino que además lo consume cada vez que tiene un partido, como si de un ritual de buena suerte se tratase. La receta en cuestión no es otra que el arroz con salsa de cacahuete, sencilla a la vez que sabrosa. El futbolista asegura que gracias a este plato y a su alto contenido en proteínas consigue la dosis de fuerza y energía perfecta para afrontar cada partido.

De este modo, el delantero del Barcelona revelaba esta curiosidad en su entrevista: «Mi madre siempre me lo hacía antes de los partidos para que cogiera fuerza». A lo que añadía, en relación a su visita a Guinea Ecuatorial: «Cuando era pequeño y fui allí por primera vez con mi madre me pareció muy bonito y me sorprendió mucho. De momento todo lo del país de mi madre me ha gustado. También la de la parte de mi padre, en Marruecos se come muy bien».