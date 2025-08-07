Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lamine Yamal, con el '10', su nuevo dorsal en el Barça. Enric Fontcuberta / EFE

Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

Los también azulgranas Raphinha y Lewandowski y los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham también optan al galardón más prestigioso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:24

Tres jugadores españoles aspiran a heredar el trono de Rodri Hernández en el Balón de Oro. Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz figuran entre los 30 nominados al galardón que concede cada año la revista France Football, el más prestigioso del fútbol mundial y cuya gala se adelanta este año al lunes 22 de septiembre, en el habitual Théatre du Chatelet de París.

El joven extremo azulgrana es uno de los grandes aspirantes, junto al atacante del PSG Ousmane Dembélé. Con menos opciones parten los también culés Raphinha y Lewandowski, así como los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham, que sitúan en un total de siete los representantes de la Liga, los mismos que la poderosa Premier League inglesa.

El PSG de Luis Enrique, brillante campeón de Europa, se lleva la palma con hasta nueve nominados. Le siguen de lejos el Barça, con cuatro, y el Liverpool, con tres representantes.

-Los candidatos:

Lamine Yamal (Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Vitinha (PSG), Vinicius (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Salah (Liverpool), Fabián Ruiz (PSG), Declan Rice (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Pedri (Barcelona), Cole Palmer (Chelsea), Olise (Bayern), Nuno Mendes (PSG), Scott McTominay (Nápoles), Mbappé (Real Madrid), MacAllister (Liverpool), Lewandowski (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kvaratskhelia (PSG), Harry Kane (Bayern), Joao Neves (PSG), Achraf (PSG), Haaland (Manchester City), Gyokeres (Arsenal), Guirassy (Borussia Dortmund), Dumfries (Inter), Doué (PSG), Donnarumma (PSG), Dembélé (PSG) y Bellingham (Real Madrid).

