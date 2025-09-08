Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sala de espera del Hospital Santa Lucía. Pablo Sánchez

Un famoso streamer extranjero cae enfermo en España y alucina con la Sanidad: «Vivimos en un país muy atrasado..»

Este creador de contenido con más de 2 millones de seguidores quedó impresionado por la efectividad del sistema médico

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:25

El tema de viajar a otros países para compartir sus aventuras se ha vuelto tendencia dentro del contenido de los usuarios que suben vídeos a Internet. Cada vez es más habitual ver a los 'influencers' lejos de su lugar de nacimiento y, muchos de ellos tienen mucho respeto a tener problemas de salud fuera de su país de origen.

Uno de los últimos ejemplos ha sido el colombiano Westcol, que durante su reciente viaje a España vivió una situación complicada al caer enfermo. El streamer ha realizado recientemente un directo explicando como ha vivido la situación y halagando el sístema médico del país.

Westcol explicó que, en Colombia, aunque tengas dinero y acudas a la sanidad privada, la espera sigue siendo larguísima, asegurando que en alguna ocasión cuando le ha tocado el turno para pasar consulta ya se había recuperado de la dolencia que le había llevado al médico.

Por ese motivo, el creador de contenido confesó que estaba evitando ir al hospital aquí en España, porque imaginaba que sería igual. Sin embargo, la sanidad española le ha dejado totalmente sorprendido por su eficiencia. El streamer aseguró que era increíble tener un sistema sanitario así, que encima sea «gratuito para todo el mundo», reconociendo y lamentando que, en comparación, Colombia está muy atrasada.

Aun así, en las respuestas a la publicación de Terreno Viral -la cuenta que se hizo eco de las declaraciones- se puede ver que muchos destacaron que la sanidad, aunque sea pública, no es gratuita porque se paga con los impuestos y que hace años era de más calidad.

