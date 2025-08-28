Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Curso de café. Irene Marsilla

El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

El especialista defiende que el consumo de café con cafeína tiene beneficios comprobados para la salud cardiovascular

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:26

Hoy en día tomar café está considerado como una manera fácil de y enormemente placentera de velar por la salud. Sin embargo, durante mucho tiempo su consumo ha estado ligado a un mayor riesgo de sufrir diferentes afecciones, principalmente de índole cardiovascular.

Pero una reciente investigación en Ageing Research Reviews concluye que el consumo regular de café añade una media de 1,8 de vida saludable. Es decir, el café aumenta la longevidad y combate los efectos del envejecimiento.

Un hecho muy sorprendente incluso para los profesionales del ámbito de la salud. «Es súper curioso, pero cuando lo estudiamos nos llama mucho más la atención que sea beneficioso», asegura el doctor José Abellán.

«Si tu abusas o consumes muchas sustancias químicas, a no ser que ean alimentos naturales, la mayoría te suelen fastidiar. Todos los estudios apuntan a que el café es positivo. Las personas que consumen café tienen mejores condciones cardiovasculares», añade el cardiólogo.

«Podemos contemplar todas las limitaciones posibles, pero la realidad es que incluso cuando lo analizamos de forma independiente con los estudios y las armas que tenemos, la conclusión es que el café es bueno», prosigue.

Y si te preguntas por la dosis adecuada, el doctor Abellán asegura que hasta 5 tazas entran dentro de lo razonable. «El equivalente a 450 miligramos de cafeína al día, que puede ser unas cuatro o cinco tazas de café normales», concluye el especialista.

Eso sí, en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, la ingesta de cafeína debe reducirse a 200 mg al día y, evidentemente, quienes no toleran esta sustancia deberían optar por las variedades descafeinadas que también aportan beneficios.

Te puede interesar

