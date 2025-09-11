Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cardiólogo Aurelio Rojas. LP

El cardiólogo Aurelio Rojas avala la ducha nocturna: «Hacerlo una o dos horas antes de dormir reduce el tiempo para conciliar el sueño en un 36%»

El médico ha reabierto el debate sobre si es mejor ducharse por la mañana o por la noche

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:32

El debate sobre si es mejor ducharse al empezar el día o antes de acostarse sigue dividiendo opiniones. Para muchos, la ducha matinal supone un ritual imprescindible para activar cuerpo y mente, mientras que otros no conciben acostarse sin la sensación de limpieza y relajación que aporta el agua caliente.

Sin embargo, la ciencia comienza a arrojar luz sobre cuál de las dos opciones resulta más ventajosa para la salud. Un estudio citado por el cardiólogo Aurelio Rojas en una de sus últimas publicaciones apunta a que las duchas nocturnas ofrecen beneficio más allá de lo higiénico.

Según explica, investigaciones recientes evidencian que el agua caliente antes de dormir facilita la conciliación del sueño, mejora la calidad de descanso y contribuye a fortalecer la memoria, el sistema inmune y el rendimiento cerebral.

Para Rojas, estas conclusiones respaldan la idea de que el hábito nocturno es mucho más que una simple costumbre. El cardiólogo ha querido zanjar el eterno debate sobre si ducharse por la mañana o por la noche apoyándose en la ciencia.

Noticias relacionadas

Alerta de «riesgo muy elevado» por la venta ilegal de varios fármacos muy populares

Alerta de «riesgo muy elevado» por la venta ilegal de varios fármacos muy populares

La infusión para tomar en la vuelta a la rutina y ayudar a calmar la ansiedad, adelgazar y depurar toxinas

La infusión para tomar en la vuelta a la rutina y ayudar a calmar la ansiedad, adelgazar y depurar toxinas

«Atentos a este estudio científico que acaba de publicarse. Sobre todo si te cuesta dormir porque los publicados hasta hoy relacionan un mejor descanso con una mayor inmunidad, un mejor rendimiento cerebral, un envejecimiento de células más lento y un menor riesgo de enfermedades crónicas», explica el cardiólogo.

Para Rojas, los datos hablan por sí solos. «Ducharse o bañarse con agua caliente (entre 40ºy 42.5ºC) entre una y dos horas antes de dormir reduce el tiempo para conciliar el sueño un sorprendente 36%. Mejora la eficiencia de descanso. Es decir, el tiempo que estás dormido es de más calidad y tienes menos despertares».

Además, el especialista recalca que el efecto fisiológico es determinante para entender sus beneficios. «Tras una ducha caliente, los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan, nuestro cuerpo libera calor y la temperatura corporal desciende».

«Esta bajada natural es la señal biológica que activa la liberación de melatonina convirtiendo la ducha nocturna en mucho más que higiene, en un sencillo hábito para vivir más y mejor», concluye el cardiólogo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  4. 4 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  5. 5

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  6. 6

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  7. 7 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm
  8. 8

    Cuatro jóvenes desvelan los mejores planes en Valencia en otoño
  9. 9

    Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
  10. 10 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El cardiólogo Aurelio Rojas avala la ducha nocturna: «Hacerlo una o dos horas antes de dormir reduce el tiempo para conciliar el sueño en un 36%»

El cardiólogo Aurelio Rojas avala la ducha nocturna: «Hacerlo una o dos horas antes de dormir reduce el tiempo para conciliar el sueño en un 36%»